অর্কিড-পদ্ম-রজনীগন্ধায় সেজেছেন মা তারা, দেখুন কৌশিকী অমাবস্যার বিশেষ আরতি

অর্কিড-পদ্ম-রজনীগন্ধায় সেজেছেন মা তারা, দেখুন কৌশিকী অমাবস্যার বিশেষ আরতি
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Published : September 11, 2026 at 10:57 AM IST
Kaushiki Amavasya Tarapith Sandhya Arati: ধর্মীয় বিশ্বাস ও তন্ত্রসাধনার বিশেষ তিথি কৌশিকী অমাবস্যা । যে তিথির রাতে মুহূর্তের জন্য স্বর্গ ও মর্ত্যের দ্বার খুলে যায় বলে বিশ্বাস সাধকদের । ফলে সিদ্ধিলাভ, গুপ্তসাধনা এবং তন্ত্রসাধনার জন্য এই তিথিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয় । সেই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার কৌশিকী অমাবস্যায় ভক্তদের ঢলে জমজমাট হয়ে ওঠে বীরভূমের তারাপীঠ ।
সাধকদের বিশ্বাস, কৌশিকী অমাবস্যার রাতে কঠোর তপস্যা করলে কূলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হতে পারে এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভের পথ প্রশস্ত হয় । এই বিশেষ তিথির সন্ধ্যায় মায়ের মন্দিরে আরতি দেখতে মন্দির চত্বরে ভক্তদের ভিড় জমে যায় । ঘণ্টাধ্বনি, ধূপ-ধুনোর গন্ধে মুখরিত হয়ে ওঠে মন্দির প্রাঙ্গণ । অর্কিড-পদ্ম-রজনীগন্ধায় সজ্জিত অপরূপ মা তারার দর্শনের জন্য গর্ভগৃহের সামনে ভক্তদের দীর্ঘ অপেক্ষা করতে দেখা যায় । পঞ্চপ্রদীপ নিয়ে প্রায় 20 মিনিট ধরে চলে বিশেষ সন্ধ্যারতি ।
এদিন দুপুরে নিয়ম-রীতি মেনে মা তারাকে ভোগ নিবেদন করা হয় । ভোগের থালায় ছিল সাত রকমের ভাজা, মাছের মাথা, সাদা চালের ভাত, পোলাও, বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি ও ফল । পাশাপাশি আতপ চাল, নারকেল, 108টি জবা ফুল, ঘিয়ের প্রদীপ ও ঘি নিবেদন করা হয় দেবীকে ।
কথিত আছে, কৌশিকী অমাবস্যায় সাধনা করে সিদ্ধিলাভের পর মা তারার দর্শন পেয়েছিলেন সাধক বামদেব । তারাপীঠ শ্মশানের শ্বেত শিমূলতলায় তিনি সাধনা করেছিলেন বলে বিশ্বাস । সেই ঐতিহ্যকে ঘিরেই প্রতি বছর মহা-ধূমধামে পালিত হয় কৌশিকী অমাবস্যা ।
Kaushiki Amavasya Tarapith Sandhya Arati: ধর্মীয় বিশ্বাস ও তন্ত্রসাধনার বিশেষ তিথি কৌশিকী অমাবস্যা । যে তিথির রাতে মুহূর্তের জন্য স্বর্গ ও মর্ত্যের দ্বার খুলে যায় বলে বিশ্বাস সাধকদের । ফলে সিদ্ধিলাভ, গুপ্তসাধনা এবং তন্ত্রসাধনার জন্য এই তিথিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয় । সেই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার কৌশিকী অমাবস্যায় ভক্তদের ঢলে জমজমাট হয়ে ওঠে বীরভূমের তারাপীঠ ।
সাধকদের বিশ্বাস, কৌশিকী অমাবস্যার রাতে কঠোর তপস্যা করলে কূলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হতে পারে এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভের পথ প্রশস্ত হয় । এই বিশেষ তিথির সন্ধ্যায় মায়ের মন্দিরে আরতি দেখতে মন্দির চত্বরে ভক্তদের ভিড় জমে যায় । ঘণ্টাধ্বনি, ধূপ-ধুনোর গন্ধে মুখরিত হয়ে ওঠে মন্দির প্রাঙ্গণ । অর্কিড-পদ্ম-রজনীগন্ধায় সজ্জিত অপরূপ মা তারার দর্শনের জন্য গর্ভগৃহের সামনে ভক্তদের দীর্ঘ অপেক্ষা করতে দেখা যায় । পঞ্চপ্রদীপ নিয়ে প্রায় 20 মিনিট ধরে চলে বিশেষ সন্ধ্যারতি ।
এদিন দুপুরে নিয়ম-রীতি মেনে মা তারাকে ভোগ নিবেদন করা হয় । ভোগের থালায় ছিল সাত রকমের ভাজা, মাছের মাথা, সাদা চালের ভাত, পোলাও, বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি ও ফল । পাশাপাশি আতপ চাল, নারকেল, 108টি জবা ফুল, ঘিয়ের প্রদীপ ও ঘি নিবেদন করা হয় দেবীকে ।
কথিত আছে, কৌশিকী অমাবস্যায় সাধনা করে সিদ্ধিলাভের পর মা তারার দর্শন পেয়েছিলেন সাধক বামদেব । তারাপীঠ শ্মশানের শ্বেত শিমূলতলায় তিনি সাধনা করেছিলেন বলে বিশ্বাস । সেই ঐতিহ্যকে ঘিরেই প্রতি বছর মহা-ধূমধামে পালিত হয় কৌশিকী অমাবস্যা ।