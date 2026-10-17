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মাটির গন্ধে ফিরবে আদিম পৃথিবী ! কাশী বোস লেনে এবার প্রকৃতির কোলে দুর্গা

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মাটির গন্ধে ফিরবে আদিম পৃথিবী ! কাশী বোস লেনে এবার প্রকৃতির কোলে দুর্গা (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 17, 2026 at 6:13 PM IST

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Kashi Bose Lane: ঝলমলে আলো নয়, গুহার অন্ধকারে খোঁজ আদিম মানুষের ! উত্তর কলকাতার কাশী বোস লেনের 89 বছরের ঐতিহ্যে এবার থিম 'আদিম' । মণ্ডপে প্রবেশ করলেই দর্শকদের সামনে এক অন্য জগৎ । তাদের পুজোর অন্যতম আকর্ষণ এবার প্রতিমা । কুমোরটুলির শিল্পী অনির্বাণ দাসের ভাবনায় দেবী দুর্গা এবার ধরা দিয়েছেন 'আদিমাতা' রূপে । পরিচিত জাঁকজমকপূর্ণ অলঙ্কারের বদলে দেবীর সাজে গুরুত্ব পেয়েছে হাড়, বীজ, পাথর ও শেকড়ের মতো প্রাকৃতিক উপাদানের অনুষঙ্গ । এই ভাবনায় দেবী শুধু অসুরদলনী নন, তিনি যেন সৃষ্টির আদি শক্তি-প্রকৃতি, জীবন ও অস্তিত্বের প্রতীক ।  

কাশী বোস লেনের পুজো বরাবরই দর্শকদের মুগ্ধ করে ৷ এবারও সপ্তমীর সকাল থেকে কাতারে কাতারে লোক এই পুজো মণ্ডপমুখী হচ্ছে ৷ ভিড়ে ঠাসা মণ্ডপ দেখে খুশি পুজো উদ্যোক্তারাও ৷ আয়োজকদের কথায়, তাদের লক্ষ্য শুধু দর্শকদের মুগ্ধ করা নয়, তাঁদের ভাবনার জগতে নিয়ে যাওয়া । 'আদিম' সেই যাত্রারই নাম-যেখানে সভ্যতার বাহ্যিক আড়ম্বর সরিয়ে ফিরে দেখা হবে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আদি সম্পর্ক । 

উত্তর কলকাতার সিমলা-হেদুয়া অঞ্চলের কাছেই বিধান সরণির ভিতরের অলিগলিতে এই পুজোর শিকড় । 1937 সালে ব্রিটিশ আমলে কয়েকজন স্থানীয় যুবকের উদ্যোগে শুরু হয়েছিল কাশী বোস লেনের দুর্গোৎসব । সময়ের সঙ্গে বদলেছে কলকাতা, বদলেছে পুজোর আয়োজনও । কিন্তু পাড়ার মানুষের সঙ্গে এই উৎসবের সম্পর্ক আজও তার অন্যতম পরিচয় ।

Kashi Bose Lane: ঝলমলে আলো নয়, গুহার অন্ধকারে খোঁজ আদিম মানুষের ! উত্তর কলকাতার কাশী বোস লেনের 89 বছরের ঐতিহ্যে এবার থিম 'আদিম' । মণ্ডপে প্রবেশ করলেই দর্শকদের সামনে এক অন্য জগৎ । তাদের পুজোর অন্যতম আকর্ষণ এবার প্রতিমা । কুমোরটুলির শিল্পী অনির্বাণ দাসের ভাবনায় দেবী দুর্গা এবার ধরা দিয়েছেন 'আদিমাতা' রূপে । পরিচিত জাঁকজমকপূর্ণ অলঙ্কারের বদলে দেবীর সাজে গুরুত্ব পেয়েছে হাড়, বীজ, পাথর ও শেকড়ের মতো প্রাকৃতিক উপাদানের অনুষঙ্গ । এই ভাবনায় দেবী শুধু অসুরদলনী নন, তিনি যেন সৃষ্টির আদি শক্তি-প্রকৃতি, জীবন ও অস্তিত্বের প্রতীক ।  

কাশী বোস লেনের পুজো বরাবরই দর্শকদের মুগ্ধ করে ৷ এবারও সপ্তমীর সকাল থেকে কাতারে কাতারে লোক এই পুজো মণ্ডপমুখী হচ্ছে ৷ ভিড়ে ঠাসা মণ্ডপ দেখে খুশি পুজো উদ্যোক্তারাও ৷ আয়োজকদের কথায়, তাদের লক্ষ্য শুধু দর্শকদের মুগ্ধ করা নয়, তাঁদের ভাবনার জগতে নিয়ে যাওয়া । 'আদিম' সেই যাত্রারই নাম-যেখানে সভ্যতার বাহ্যিক আড়ম্বর সরিয়ে ফিরে দেখা হবে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আদি সম্পর্ক । 

উত্তর কলকাতার সিমলা-হেদুয়া অঞ্চলের কাছেই বিধান সরণির ভিতরের অলিগলিতে এই পুজোর শিকড় । 1937 সালে ব্রিটিশ আমলে কয়েকজন স্থানীয় যুবকের উদ্যোগে শুরু হয়েছিল কাশী বোস লেনের দুর্গোৎসব । সময়ের সঙ্গে বদলেছে কলকাতা, বদলেছে পুজোর আয়োজনও । কিন্তু পাড়ার মানুষের সঙ্গে এই উৎসবের সম্পর্ক আজও তার অন্যতম পরিচয় ।

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KASHI BOSE LANE THEME
KASHI BOSE LANE MANDAP
কাশী বোস লেন
উত্তর কলকাতার সেরা মণ্ডপ
KASHI BOSE LANE

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