ফিরহাদ হাকিমকে হুঁশিয়ারি কার্তিক মহারাজের - KARTIK MAHARAJ ATTACKS FIRHAD HAKIM
Published : May 19, 2026 at 7:00 PM IST
সোমবার সন্ধ্যায় চন্দননগরে বিজেপি বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহর কার্যালয় উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে আসেন কার্তিক মহারাজ। সেখানে বিজেপি নেতৃত্ব-সহ কর্মী-সমর্থকরা ছিলেন ৷ চন্দননগর থেকে নাম না-করেই তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় ও ফিরহাদ হাকিমকে আক্রমণ করেন তিনি ৷
তৃণমূলের আমলে কার্তিক মহারাজকে নানাভাবে হেনস্থার স্বীকার হতে হয়েছিল। বিজেপি সরকার আসার পর এক প্রকার বিজেপির মঞ্চ থেকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। মুসলিম সমাজের ব্যাপারে গো-হত্যা বা গো-মাংস খাওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সরকার কাউকে নিষেধ করেনি। তবে প্রকাশ্যে নয়, সরকারি বিধি-নিয়ম মেনে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় তারা করবেন ৷ সেই আইন মেনে চলবেন ৷ সে কথাটাই বলা হয়েছে ৷ যাঁরা দুধের জন্য ব্যবসা করেন, গরু বা মহিষের প্রতিপালন করেন।তারা সমস্যায় পরেছেন। সেই প্রসঙ্গে কার্তিক মহারাজ বলেন, আমাদের গো-চারণ ভূমি রয়েছে ৷
