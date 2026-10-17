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দশেরার আগে দেবী মূর্তি সাজল 5 কোটির নোটে, দেখুন ভিডিয়ো

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দেবী মূর্তি সাজল 5 কোটির নোটে (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 17, 2026 at 7:15 PM IST

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দশেরা উৎসবে দেবী মূর্তিকে সাজানো হল 5 কোটি 55 লাখ 55 হাজার 555 টাকার নোট দিয়ে । নজর কাড়ছে তেলেঙ্গানার মেহবুবনগরের ভাসভি কান্যকা পরমেশ্বী মন্দির। শুধু দেবী মূর্তি নয়, মন্দির চত্বরও সাজানো হয়েছে টাকার নোট দিয়ে । সাংসদ-বিধায়ক থেকে সাধারণ মানুষ সকলেই আসছেন মন্দির দর্শনে । মন্দির সাজানোর কাজ করেছেন তামিলনাড়ু থেকে আসা শিল্পীরা । ইতিমধ্যেই এসেছেন মাহাবুবনগরের সাংসদ ডিকে অরুণা, মাহাবুবনগরের বিধায়ক ইয়েন্নাম শ্রীনিবাস রেড্ডি, জেলা বিচারক প্রেমলথা দেবী । সকলেই দর্শন করে বিশেষ পুজো করেন। মন্দিরে আগত ভক্তদের গাছের চারা দিয়েছে মন্দির কর্তৃপক্ষ । বিশেষ পুজোর সময়  নিত্য নতুন পদ্ধতিতে মন্দরি সাজানো একেবারেই নতুন নয় । সেখানে টাকার ব্যবহারও হয়েই থাকে । তবে একসঙ্গে এত টাকার ব্যবহার বিরল ।

দশেরা উৎসবে দেবী মূর্তিকে সাজানো হল 5 কোটি 55 লাখ 55 হাজার 555 টাকার নোট দিয়ে । নজর কাড়ছে তেলেঙ্গানার মেহবুবনগরের ভাসভি কান্যকা পরমেশ্বী মন্দির। শুধু দেবী মূর্তি নয়, মন্দির চত্বরও সাজানো হয়েছে টাকার নোট দিয়ে । সাংসদ-বিধায়ক থেকে সাধারণ মানুষ সকলেই আসছেন মন্দির দর্শনে । মন্দির সাজানোর কাজ করেছেন তামিলনাড়ু থেকে আসা শিল্পীরা । ইতিমধ্যেই এসেছেন মাহাবুবনগরের সাংসদ ডিকে অরুণা, মাহাবুবনগরের বিধায়ক ইয়েন্নাম শ্রীনিবাস রেড্ডি, জেলা বিচারক প্রেমলথা দেবী । সকলেই দর্শন করে বিশেষ পুজো করেন। মন্দিরে আগত ভক্তদের গাছের চারা দিয়েছে মন্দির কর্তৃপক্ষ । বিশেষ পুজোর সময়  নিত্য নতুন পদ্ধতিতে মন্দরি সাজানো একেবারেই নতুন নয় । সেখানে টাকার ব্যবহারও হয়েই থাকে । তবে একসঙ্গে এত টাকার ব্যবহার বিরল ।

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TAGGED:

TEMPLE DECORATED WITH CASH
DUSSEHRA 2026 CELEBRATION
দেবী মূর্তি সাজল 5 কোটির নোটে
দশেরা দেবী মূর্তি
DUSSEHRA 2026

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