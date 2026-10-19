কান্নায় ভেঙে পড়লেন কল্যাণ ! সন্ধিপুজোয় ফের আবেগঘন মুহূর্ত

কান্নায় ভেঙে পড়লেন কল্যাণ ! সন্ধিপুজোয় ফের আবেগঘন মুহূর্ত
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Published : October 19, 2026 at 12:18 PM IST
শ্রীরামপুর, 19 অক্টোবর: বিরোধীদের আক্রমণে যাঁর গলা বরাবর চড়া, রাজনৈতিক মঞ্চে যিনি পরিচিত তীক্ষ্ণ মন্তব্যের জন্য, দুর্গাপুজোর মণ্ডপে সেই কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্য রূপ । মা দুর্গার সামনে দাঁড়িয়ে ফের কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখা গেল শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদকে । প্রতিবারের মতো এবারও মন্ত্রপাঠ চলাকালীন প্রতিমার দিকে তাকিয়ে চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি তিনি । সন্ধিপুজোর আরতির সময় 'মা, মা' বলে কেঁদে ওঠেন কল্যাণ। হাতজোড় করে একের পর এক প্রার্থনা করতে শোনা যায় তাঁকে । মা দুর্গার কাছে জ্ঞান, শক্তি, বিদ্যা, বুদ্ধি ও ভক্তি প্রার্থনা করেন তিনি । তাঁর সেই আবেগঘন মুহূর্তের ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে সমাজমাধ্যমে।
অতীতে প্রতি বছর শ্রীরামপুর স্টেশন সংলগ্ন 5 ও 6 নম্বর পল্লির ব্যবসায়ী সমিতির দুর্গাপুজোয় সন্ধিপুজোর সময় উপস্থিত থাকতে দেখা যেত শ্রীরামপুরের সাংসদকে । রাজ্যের পালাবদলে বদল ঘটেছে পুজো কমিটির । তাই এবারে কল্যাণকে শ্রীরামপুরে নিজের আবাসন 'গঙ্গা দর্শন' এর দুর্গাপুজোয় দেখা গেল ।
প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর এভাবে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ার দৃশ্য নতুন নয় । গত বছরও একই ভাবে মা দুর্গার সামনে কাঁদতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে । এ বারও সেই ছবির পুনরাবৃত্তি হল । মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যেই প্রতিমার মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে থাকে ।
শ্রীরামপুর, 19 অক্টোবর: বিরোধীদের আক্রমণে যাঁর গলা বরাবর চড়া, রাজনৈতিক মঞ্চে যিনি পরিচিত তীক্ষ্ণ মন্তব্যের জন্য, দুর্গাপুজোর মণ্ডপে সেই কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্য রূপ । মা দুর্গার সামনে দাঁড়িয়ে ফের কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখা গেল শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদকে । প্রতিবারের মতো এবারও মন্ত্রপাঠ চলাকালীন প্রতিমার দিকে তাকিয়ে চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি তিনি । সন্ধিপুজোর আরতির সময় 'মা, মা' বলে কেঁদে ওঠেন কল্যাণ। হাতজোড় করে একের পর এক প্রার্থনা করতে শোনা যায় তাঁকে । মা দুর্গার কাছে জ্ঞান, শক্তি, বিদ্যা, বুদ্ধি ও ভক্তি প্রার্থনা করেন তিনি । তাঁর সেই আবেগঘন মুহূর্তের ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে সমাজমাধ্যমে।
অতীতে প্রতি বছর শ্রীরামপুর স্টেশন সংলগ্ন 5 ও 6 নম্বর পল্লির ব্যবসায়ী সমিতির দুর্গাপুজোয় সন্ধিপুজোর সময় উপস্থিত থাকতে দেখা যেত শ্রীরামপুরের সাংসদকে । রাজ্যের পালাবদলে বদল ঘটেছে পুজো কমিটির । তাই এবারে কল্যাণকে শ্রীরামপুরে নিজের আবাসন 'গঙ্গা দর্শন' এর দুর্গাপুজোয় দেখা গেল ।
প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর এভাবে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ার দৃশ্য নতুন নয় । গত বছরও একই ভাবে মা দুর্গার সামনে কাঁদতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে । এ বারও সেই ছবির পুনরাবৃত্তি হল । মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যেই প্রতিমার মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে থাকে ।