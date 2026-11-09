কাজল কালো চোখ-নীলবর্ণা দেবীমূর্তি, নিজামের শহরে জমজমাট কালীপুজো
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Published : November 9, 2026 at 9:35 PM IST
এ যেন এক টুকরো কলকাতা ৷ রাজ্য থেকে রাজ্যের বাইরে.... কালীপুজোর দিন মন্দির থেকে বারোয়ারি, ক্লাব চত্বর... বিশেষ পুজো আরাধনায় মেতে ওঠে আপামর বাঙালি ৷ দীপাবলির আলোর উৎসবের পাশাপাশি দীপান্বিতা অমাবস্যায় বাংলায় যেমন পালিত হয়েছে শ্যামাপুজো বা কালীপুজো, তেমন-ই নিজামের শহরে মা কালীর বন্দনায় মেতে উঠলেন বাঙালিরা ৷ পশ্চিমবঙ্গ থেকে দূরত্বটা অনেকটা হলেও মনে-প্রাণে হায়দরাবাদের আমিরপেটে যেন এক টুকরো বাংলার পুজোই।
উত্তরায়ণ সোসিও কালচারাল অ্যসোসিয়েশনের এবারের পুজো 48তম বর্ষের ৷ এখানে দেবীর কাজল কালো চোখ, নীলবর্ণা মূর্তি ও ডাকের সাজে রূপ দেওয়া হয়েছে আদিশক্তিকে ৷ দিপান্বিতা অমাবস্যা নিশিতে নিয়মনিষ্ঠা মেনে কালী মায়ের আরাধনা শুরু হয় ৷ ঢাকের বাদ্যি, ধূপ-ধুনো, ঘণ্টা, কাঁসর ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে উত্তরায়ণের প্যান্ডেল চত্বর ৷ মা কালীর আরাধনার পাশাপাশি আলোর উৎসবেও মেতে ওঠে প্রবাসের বাঙালিরা ৷ বাঙালি যখন তখন খাওয়া-দাওয়া তো ফিকে হবে না ৷ আমিরপেট-এর MCH গ্রাউন্ড মাঠে নজর কাড়ল বিভিন্ন খাবারের স্টল ৷ সবমিলিয়ে নিজামের শহরে শ্যামা মায়ের আরাধনা দেখতে দর্শনার্থীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো ৷
ক্যামেরায় অনামিকা ভট্টাচার্য, প্রতিবেদন তিথি বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষের ৷
এ যেন এক টুকরো কলকাতা ৷ রাজ্য থেকে রাজ্যের বাইরে.... কালীপুজোর দিন মন্দির থেকে বারোয়ারি, ক্লাব চত্বর... বিশেষ পুজো আরাধনায় মেতে ওঠে আপামর বাঙালি ৷ দীপাবলির আলোর উৎসবের পাশাপাশি দীপান্বিতা অমাবস্যায় বাংলায় যেমন পালিত হয়েছে শ্যামাপুজো বা কালীপুজো, তেমন-ই নিজামের শহরে মা কালীর বন্দনায় মেতে উঠলেন বাঙালিরা ৷ পশ্চিমবঙ্গ থেকে দূরত্বটা অনেকটা হলেও মনে-প্রাণে হায়দরাবাদের আমিরপেটে যেন এক টুকরো বাংলার পুজোই।
উত্তরায়ণ সোসিও কালচারাল অ্যসোসিয়েশনের এবারের পুজো 48তম বর্ষের ৷ এখানে দেবীর কাজল কালো চোখ, নীলবর্ণা মূর্তি ও ডাকের সাজে রূপ দেওয়া হয়েছে আদিশক্তিকে ৷ দিপান্বিতা অমাবস্যা নিশিতে নিয়মনিষ্ঠা মেনে কালী মায়ের আরাধনা শুরু হয় ৷ ঢাকের বাদ্যি, ধূপ-ধুনো, ঘণ্টা, কাঁসর ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে উত্তরায়ণের প্যান্ডেল চত্বর ৷ মা কালীর আরাধনার পাশাপাশি আলোর উৎসবেও মেতে ওঠে প্রবাসের বাঙালিরা ৷ বাঙালি যখন তখন খাওয়া-দাওয়া তো ফিকে হবে না ৷ আমিরপেট-এর MCH গ্রাউন্ড মাঠে নজর কাড়ল বিভিন্ন খাবারের স্টল ৷ সবমিলিয়ে নিজামের শহরে শ্যামা মায়ের আরাধনা দেখতে দর্শনার্থীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো ৷
ক্যামেরায় অনামিকা ভট্টাচার্য, প্রতিবেদন তিথি বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষের ৷