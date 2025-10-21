মণ্ডপ, প্রতিমা ও আলোকসজ্জায় তাক লাগাচ্ছে পাণ্ডুয়া - KALI PUJA 2025
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 21, 2025 at 3:51 PM IST
বারাসত, নৈহাটির পাশাপাশি মা কালীর আরাধনায় মেতেছে হুগলির পাণ্ডুয়া । একাধিক ঐতিহাসিক ও বনেদি বাড়ির কালীপুজো মিলিয়ে পাণ্ডুয়া পঞ্চায়েতে মোট 48টি পুজো হয় ৷ গত কয়েক বছর ধরে থিমের প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে পুজো কমিটিগুলি । প্রতি বছরই আলোকসজ্জা, প্রতিমা থেকে মণ্ডপশয্যায় থাকে অভিনবত্বের ছোঁয়া । এই বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি । কোথাও রাজস্থানের রাজমহল, কোথাও আবার দক্ষিণ ভারতের ময়ূর মহল ৷ ভিন্নরকমের এই মণ্ডপ দেখতে দর্শনার্থীদের ভিড় পাণ্ডুয়ায় ৷
এই বছর দশভুজা রূপে মা কালীর আরাধনা করছে মেলাতলা ব্যবসায়ী সমিতি । এই বছর তাদের পুজো 67 বছরে পদার্পণ করেছে । পুজোর থিম দক্ষিণ ভারতের ময়ূর মহল । মণ্ডপ নির্মাণে ব্যবহার করা হয়েছে কাঠের পেঁচা, বিভিন্ন রঙের গামছা, পুতুল, হাঁড়ি, কুলো, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার এবং বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি । মায়ের ডান দিকে রয়েছে নিমাই ও নারায়ন এবং বামদিকে রয়েছে কৃষ্ণ ও রাধা ।
কালীপুজো উপলক্ষে সোমবার সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত জিটি রোড দিয়ে ভারী যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখা হয় । সেই সঙ্গে, পাণ্ডুয়ায় প্রবেশের 5টি পথে পার্কিং জোন করা হয়েছে । পুজো পরিক্রমায় দর্শনার্থীদের যাতে কোনও সমস্যা না-হয়, সেকথা মাথায় রেখে একাধিক পদক্ষেপ করেছে স্থানীয় প্রশাসন এবং পুজো কমিটিগুলি ৷ আগামী 23 অক্টোবর শোভাযাত্রায় প্রতীমা নিরঞ্জন করা হবে ৷
বারাসত, নৈহাটির পাশাপাশি মা কালীর আরাধনায় মেতেছে হুগলির পাণ্ডুয়া । একাধিক ঐতিহাসিক ও বনেদি বাড়ির কালীপুজো মিলিয়ে পাণ্ডুয়া পঞ্চায়েতে মোট 48টি পুজো হয় ৷ গত কয়েক বছর ধরে থিমের প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে পুজো কমিটিগুলি । প্রতি বছরই আলোকসজ্জা, প্রতিমা থেকে মণ্ডপশয্যায় থাকে অভিনবত্বের ছোঁয়া । এই বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি । কোথাও রাজস্থানের রাজমহল, কোথাও আবার দক্ষিণ ভারতের ময়ূর মহল ৷ ভিন্নরকমের এই মণ্ডপ দেখতে দর্শনার্থীদের ভিড় পাণ্ডুয়ায় ৷
এই বছর দশভুজা রূপে মা কালীর আরাধনা করছে মেলাতলা ব্যবসায়ী সমিতি । এই বছর তাদের পুজো 67 বছরে পদার্পণ করেছে । পুজোর থিম দক্ষিণ ভারতের ময়ূর মহল । মণ্ডপ নির্মাণে ব্যবহার করা হয়েছে কাঠের পেঁচা, বিভিন্ন রঙের গামছা, পুতুল, হাঁড়ি, কুলো, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার এবং বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি । মায়ের ডান দিকে রয়েছে নিমাই ও নারায়ন এবং বামদিকে রয়েছে কৃষ্ণ ও রাধা ।
কালীপুজো উপলক্ষে সোমবার সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত জিটি রোড দিয়ে ভারী যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখা হয় । সেই সঙ্গে, পাণ্ডুয়ায় প্রবেশের 5টি পথে পার্কিং জোন করা হয়েছে । পুজো পরিক্রমায় দর্শনার্থীদের যাতে কোনও সমস্যা না-হয়, সেকথা মাথায় রেখে একাধিক পদক্ষেপ করেছে স্থানীয় প্রশাসন এবং পুজো কমিটিগুলি ৷ আগামী 23 অক্টোবর শোভাযাত্রায় প্রতীমা নিরঞ্জন করা হবে ৷