কামরার উপরে কামরা, ভিতরে আটকে যাত্রী ! ট্রেন দুর্ঘটনায় উদ্ধারকাজের মক ড্রিল
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Published : November 28, 2026 at 2:14 PM IST
Rail Accident Rescue Mock Drill: একটির উপর আরেকটি উঠে গিয়েছে ট্রেনের কামরা । কোথাও বেঁকে গিয়েছে দরজা, কোথাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে যাতায়াতের পথ । ভিতরে আটকে রয়েছেন যাত্রীরা । বাইরে দাঁড়িয়ে উদ্ধারকারীরা । কিন্তু কীভাবে পৌঁছবেন তাঁদের কাছে ? কোন পথে বের করে আনবেন আহতদের ? ট্রেন দুর্ঘটনার এমনই এক ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হল বর্ধমান রেল ইয়ার্ডে ।
উদ্দেশ্য একটাই, বিপর্যয় ঘটলে যেন উদ্ধারকাজ শুরু করতে এক মুহূর্তও দেরি না হয় । সেই প্রস্তুতিরই ছবি দেখা গেল পূর্ব রেলের উদ্যোগে আয়োজিত যৌথ মক ড্রিলে । দুর্ঘটনার ভয়াবহতা বোঝাতে আইসিএফের 2টি পুরনো কোচ একটির উপর আরেকটি চাপিয়ে রাখা হয় । এরপর শুরু হয় উদ্ধারকাজের অনুশীলন । মহড়ার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হাওড়া ডিভিশনের ডিআরএম বিশাল কাপুর জানান, আইসিএফ কোচগুলি তুলনামূলকভাবে দুর্ঘটনায় বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে । তাই ধাপে ধাপে সেগুলিকে পরিষেবা থেকে সরানো হচ্ছে । তবে কোনও দুর্ঘটনায় এই ধরনের কামরা ক্ষতিগ্রস্ত হলে কীভাবে উদ্ধারকাজ চালাতে হবে, সেই প্রস্তুতিও জরুরি ।
এই মহড়ায় শুধু রেলের নিজস্ব কর্মীরাই নন, যুক্ত ছিলেন হাওড়া ডিভিশনের সমস্ত বিভাগের আধিকারিক ও কর্মী, এনডিআরএফ, দমকল, আরপিএফ এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরের প্রতিনিধিরা । বিপর্যয়ের মুহূর্তে বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় কতটা দ্রুত তৈরি করা যায়, সেটিও ছিল পরীক্ষার অন্যতম বিষয় ।
Rail Accident Rescue Mock Drill: একটির উপর আরেকটি উঠে গিয়েছে ট্রেনের কামরা । কোথাও বেঁকে গিয়েছে দরজা, কোথাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে যাতায়াতের পথ । ভিতরে আটকে রয়েছেন যাত্রীরা । বাইরে দাঁড়িয়ে উদ্ধারকারীরা । কিন্তু কীভাবে পৌঁছবেন তাঁদের কাছে ? কোন পথে বের করে আনবেন আহতদের ? ট্রেন দুর্ঘটনার এমনই এক ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হল বর্ধমান রেল ইয়ার্ডে ।
উদ্দেশ্য একটাই, বিপর্যয় ঘটলে যেন উদ্ধারকাজ শুরু করতে এক মুহূর্তও দেরি না হয় । সেই প্রস্তুতিরই ছবি দেখা গেল পূর্ব রেলের উদ্যোগে আয়োজিত যৌথ মক ড্রিলে । দুর্ঘটনার ভয়াবহতা বোঝাতে আইসিএফের 2টি পুরনো কোচ একটির উপর আরেকটি চাপিয়ে রাখা হয় । এরপর শুরু হয় উদ্ধারকাজের অনুশীলন । মহড়ার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হাওড়া ডিভিশনের ডিআরএম বিশাল কাপুর জানান, আইসিএফ কোচগুলি তুলনামূলকভাবে দুর্ঘটনায় বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে । তাই ধাপে ধাপে সেগুলিকে পরিষেবা থেকে সরানো হচ্ছে । তবে কোনও দুর্ঘটনায় এই ধরনের কামরা ক্ষতিগ্রস্ত হলে কীভাবে উদ্ধারকাজ চালাতে হবে, সেই প্রস্তুতিও জরুরি ।
এই মহড়ায় শুধু রেলের নিজস্ব কর্মীরাই নন, যুক্ত ছিলেন হাওড়া ডিভিশনের সমস্ত বিভাগের আধিকারিক ও কর্মী, এনডিআরএফ, দমকল, আরপিএফ এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরের প্রতিনিধিরা । বিপর্যয়ের মুহূর্তে বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় কতটা দ্রুত তৈরি করা যায়, সেটিও ছিল পরীক্ষার অন্যতম বিষয় ।