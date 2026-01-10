ETV Bharat / Videos

সোনার দোকানের শাটার ভেঙে 50 লক্ষ টাকার গয়না চুরি ! খোয়া গিয়েছে নগদ - THEFT AT JEWELLERY SHOP

সোনার দোকানের শাটার ভেঙে 50 লক্ষ টাকার গয়না চুরির অভিযোগ ৷ (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 10, 2026 at 4:47 PM IST

সোনার দোকানের শাটার ভেঙে 50 লক্ষ টাকার সোনা ও রুপোর গয়না নিয়ে চম্পট দিল চোরের দল ! সঙ্গে 1 লক্ষ টাকা নগদ চুরির অভিযোগও করেছেন সোনার দোকানের মালিক ৷ ঘটনা নদিয়ার শান্তিপুরের রেলবাজার এলাকার ৷ অভিযোগ, শুক্রবার রাতে দোকানের শাটার ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে চোরের দল ৷ এরপর দোকানের ভিতর থেকে সোনাদানা লুট করে ৷ দোকানের ক্যাশ বাক্সে নগদ এক লক্ষ টাকা ছিল ৷ সেগুলি নিয়েও চম্পট দিয়েছে চোরের দল ৷ সোনার দোকানের মালিক এ নিয়ে শান্তিপুর থানায় চুরির অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷

তবে, শুধু সোনার দোকানে নয় ৷ ওই এলাকার একটি হোমিওপ্যাথি ওষুধের দোকানেও চুরির ঘটনা ঘটেছে ৷ তবে সেখানে শুধু চুরি নয়, দোকানের ভিতরে বসে মদ্যপানও করেছে চোর ৷ হোমিওপ্যাথি ওষুধের দোকানের মালিকের অভিযোগ, চোর শাটার ভেঙে ভিতরে ঢুকে ক্যাশ বাক্স ভাঙে ৷ সেখানে পেমেন্ট দেওয়ার জন্য 70 হাজার টাকা নগদ রাখা ছিল ৷ সেই টাকা নিয়ে পালিয়ে যায় চোর ৷ দু’টি চুরির ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷ এই নিয়ে জেলা পুলিশের তরফে এক আধিকারিক বলেন, "তদন্ত ইতিমধ্যেই শুরু করেছে পুলিশ ৷ এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি ৷ এলাকার সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷" তবে, শান্তিপুর রেল বাজারের এই দু’টি দোকানে চুরির ঘটনা নয়, এর আগে শান্তিপুরে একাধিক বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ ৷ সেই ঘটনাতেও কাউকেই এখনও গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ ৷

