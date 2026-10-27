ETV Bharat / Videos

আরোহীকে হেলমেট পরালেন জেলা পুলিশ সুপার ! 300 বাইক নিয়ে পথ নিরাপত্তার প্রচার জলপাইগুড়িতে

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
পথ নিরাপত্তা, সাইবার প্রতারণা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে প্রচার ৷ (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 27, 2026 at 3:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

পথ নিরাপত্তা, সাইবার প্রতারণা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পুলিশের বিভিন্ন হেল্পলাইন নম্বর মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিশাল বাইক র‍্যালির আয়োজন করল জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ । মঙ্গলবার সকালে বানারহাট থানা থেকে র‍্যালির সূচনা হয় । নেতৃত্বে ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার সুজাতা কুমারী বীণাপাণি । র‍্যালিতে অংশ নেয় 300টি বাইক । বানারহাট থেকে শুরু হওয়া র‍্যালি লুকসান, নাগরাকাটা, চালসা, মেটেলি হয়ে ডামডিম মোড়ে পৌঁছয় । এরপর ওদলাবাড়ি চৌপথিতে আয়োজন করা হয় বিশেষ সচেতনতামূলক সভা ৷ কর্মসূচির অন্যতম আকর্ষণ ছিল হেলমেটবিহীন বাইক চালকদের সচেতন করা । জেলা পুলিশ সুপার-সহ অন্য আধিকারিকরা কয়েকজন বাইক চালকের হাতে হেলমেট তুলে দেন এবং নিরাপদে গাড়ি চালানোর বার্তা দেন । নিয়ম না মানা হলে পরবর্তীতে পুলিশ কড়া পদক্ষেপ নেবে বলেও পথচারীদের নির্দেশ দেওয়া হয় পুলিশের তরফে ।  

জেলা পুলিশ সুপার জানান, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিন উপলক্ষে 31 অক্টোবর পর্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস পালন করা হচ্ছে । পুলিশের সঙ্গে সাধারণ মানুষের নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তোলা, তরুণ প্রজন্মকে খেলাধুলোয় উৎসাহিত করা এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। জেলা পুলিশ সুপার ছাড়াও ছিলেন জেলার দুই অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শ্রীনিবাস এম পি (হেডকোয়ার্টার), সৌতম ব্যানার্জি (গ্রামীণ), মালবাজারের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সুদীপ্ত সরকার-সহ অন্যান্যরা। ওদলাবাড়ি থেকে পরবর্তীতে র‍্যালি রওনা দেয় ক্রান্তির উদ্দেশ্যে। লাটাগুড়িতে এই র‍্যালি শেষ হয়। 

পথ নিরাপত্তা, সাইবার প্রতারণা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পুলিশের বিভিন্ন হেল্পলাইন নম্বর মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিশাল বাইক র‍্যালির আয়োজন করল জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ । মঙ্গলবার সকালে বানারহাট থানা থেকে র‍্যালির সূচনা হয় । নেতৃত্বে ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার সুজাতা কুমারী বীণাপাণি । র‍্যালিতে অংশ নেয় 300টি বাইক । বানারহাট থেকে শুরু হওয়া র‍্যালি লুকসান, নাগরাকাটা, চালসা, মেটেলি হয়ে ডামডিম মোড়ে পৌঁছয় । এরপর ওদলাবাড়ি চৌপথিতে আয়োজন করা হয় বিশেষ সচেতনতামূলক সভা ৷ কর্মসূচির অন্যতম আকর্ষণ ছিল হেলমেটবিহীন বাইক চালকদের সচেতন করা । জেলা পুলিশ সুপার-সহ অন্য আধিকারিকরা কয়েকজন বাইক চালকের হাতে হেলমেট তুলে দেন এবং নিরাপদে গাড়ি চালানোর বার্তা দেন । নিয়ম না মানা হলে পরবর্তীতে পুলিশ কড়া পদক্ষেপ নেবে বলেও পথচারীদের নির্দেশ দেওয়া হয় পুলিশের তরফে ।  

জেলা পুলিশ সুপার জানান, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিন উপলক্ষে 31 অক্টোবর পর্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস পালন করা হচ্ছে । পুলিশের সঙ্গে সাধারণ মানুষের নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তোলা, তরুণ প্রজন্মকে খেলাধুলোয় উৎসাহিত করা এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। জেলা পুলিশ সুপার ছাড়াও ছিলেন জেলার দুই অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শ্রীনিবাস এম পি (হেডকোয়ার্টার), সৌতম ব্যানার্জি (গ্রামীণ), মালবাজারের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সুদীপ্ত সরকার-সহ অন্যান্যরা। ওদলাবাড়ি থেকে পরবর্তীতে র‍্যালি রওনা দেয় ক্রান্তির উদ্দেশ্যে। লাটাগুড়িতে এই র‍্যালি শেষ হয়। 

For All Latest Updates

TAGGED:

JALPAIGURI DISTRICT POLICE
PROMOTE ROAD SAFETY
PREVENT CYBER FRAUD
জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ
বাইক নিয়ে প্রচার

সম্বন্ধীয় প্রতিবেদন

BJP workers beat up a TMC leader

তৃণমূল নেতাকে মারধর, কোমরে দড়ি বেঁধে ঘোরানোর অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে

October 26, 2026 at 3:58 PM IST
Emirates A 350

কলকাতায় এমিরেটসের এ 350, জল ছিটিয়ে অভ্যর্থনা ! দুবাইয়ের উড়ানে নতুন অধ্যায়

October 26, 2026 at 3:05 PM IST
fire at sweet shop

লক্ষ্মীপুজোর আগে মিষ্টির দোকানে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি

October 25, 2026 at 12:44 PM IST
Laxmi Puja 2026

লক্ষ্মীপুজোর বাজারে ফলের দাম আগুন, পকেটে টান নিয়েই চলছে গৃহস্থের দরাদরি

October 24, 2026 at 8:13 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.