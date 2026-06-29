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পুরীতে মহাসমারোহে পালিত হচ্ছে জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 29, 2026 at 7:30 AM IST

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আজ দেবস্নান পূর্ণিমা । পুরীতে উদযাপিত হচ্ছে জগন্নাথদেবের পবিত্র স্নানযাত্রা ৷ এই উৎসব চলাকালীন, স্নান মণ্ডপে ভগবান জগন্নাথ, বলরাম ও দেবী সুভদ্রা এবং সুদর্শনকে 108টি পবিত্র সুগন্ধি জলের কলসি দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে স্নান করানো হবে ।  স্নানের জন্য ব্যবহৃত জলটি পুরীর মন্দিরের 'সোনার কুয়ো' (স্বর্ণ কূপ) নামক একটি বিশেষ কুয়ো থেকে আনা হয় । এই জল চন্দন, ফুল ও কর্পূর দিয়ে পবিত্র করা হয় । ভক্তদের সামনে স্নান করার পর মহাপ্রভু গজানন বেশে আবির্ভূত হবেন আজ । স্নানের পর অতিরিক্ত জলের কারণে বিগ্রহগুলির রং কিছুটা বিবর্ণ হয়ে যায় । এই কারণে বিশ্বাস করা হয় যে দেবতারা অসুস্থ (জ্বর) হয়ে পড়েছেন । পরবর্তী 15 দিন তাঁদের লোকচক্ষুর আড়ালে 'অনবসরা' ঘরে রাখা হয় এবং আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ও পথ্য দেওয়া হয় । এই 15 দিন পর নবযৌবন রূপে দর্শনের জন্য তাঁরা পুনরায় গর্ভগৃহ থেকে বাইরে আসেন, যা 'নেত্রোৎসব' বা 'নবযৌবৎসবে'র আকারে পালিত হয় ।

আজ স্নানযাত্রার পবিত্র অনুষ্ঠান উপলক্ষে পুরী ধামে লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাগম হবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷ কোনওরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে ৷ পুরী থেকে স্নানযাত্রার অনুষ্ঠান সরাসরি দেখুন...

আজ দেবস্নান পূর্ণিমা । পুরীতে উদযাপিত হচ্ছে জগন্নাথদেবের পবিত্র স্নানযাত্রা ৷ এই উৎসব চলাকালীন, স্নান মণ্ডপে ভগবান জগন্নাথ, বলরাম ও দেবী সুভদ্রা এবং সুদর্শনকে 108টি পবিত্র সুগন্ধি জলের কলসি দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে স্নান করানো হবে ।  স্নানের জন্য ব্যবহৃত জলটি পুরীর মন্দিরের 'সোনার কুয়ো' (স্বর্ণ কূপ) নামক একটি বিশেষ কুয়ো থেকে আনা হয় । এই জল চন্দন, ফুল ও কর্পূর দিয়ে পবিত্র করা হয় । ভক্তদের সামনে স্নান করার পর মহাপ্রভু গজানন বেশে আবির্ভূত হবেন আজ । স্নানের পর অতিরিক্ত জলের কারণে বিগ্রহগুলির রং কিছুটা বিবর্ণ হয়ে যায় । এই কারণে বিশ্বাস করা হয় যে দেবতারা অসুস্থ (জ্বর) হয়ে পড়েছেন । পরবর্তী 15 দিন তাঁদের লোকচক্ষুর আড়ালে 'অনবসরা' ঘরে রাখা হয় এবং আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ও পথ্য দেওয়া হয় । এই 15 দিন পর নবযৌবন রূপে দর্শনের জন্য তাঁরা পুনরায় গর্ভগৃহ থেকে বাইরে আসেন, যা 'নেত্রোৎসব' বা 'নবযৌবৎসবে'র আকারে পালিত হয় ।

আজ স্নানযাত্রার পবিত্র অনুষ্ঠান উপলক্ষে পুরী ধামে লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাগম হবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷ কোনওরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে ৷ পুরী থেকে স্নানযাত্রার অনুষ্ঠান সরাসরি দেখুন...

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জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা 2026
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ETV Bharat Bangla Team

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