কয়েক কেজি সোনার গয়নায় সুসজ্জিত কৃষ্ণনগরের বুড়িমা, নবমীতে লক্ষ ভক্তের ভিড় - KRISHNAGAR BURIMA

thumbnail

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 30, 2025 at 4:11 PM IST

2 Min Read
ভক্তদের দেওয়া সোনার অলংকারে সুসজ্জিত কৃষ্ণনগরের চাষাপাড়া বারোয়ারির জগদ্ধাত্রী প্রতিমা ৷ যদিও 'বুড়িমা' নামেই বেশি পরিচিত তিনি ৷ নবমীতে পুজো দেওয়ার জন্য ভক্তদের ভিড় ছিল লক্ষ্য করার মতো ৷ কয়েক লক্ষ ভক্ত সমাগম হয় বুড়িমার পুজোকে কেন্দ্র করে। কয়েক কেজি সোনার গয়নায় সজ্জিত হন দেবী ৷ সংসারের মঙ্গল কামনা এবং বিভিন্ন কারণ নিয়ে দেবীর শরণাপন্ন হন ভক্তরা। দেবী অত্যন্ত জাগ্রত বলেই মনে করেন দর্শনার্থীরা। প্রত্যেক বছর মন্দির প্রাঙ্গণে দেবীর জন্য ছুটে আসেন লক্ষ লক্ষ ভক্ত ৷ ভিড় সামাল দিতে কমিটির পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে বেশ কিছু উদ্যোগ ৷ এছাড়াও সুব্যবস্থাও করা হয়েছে ভক্তদের জন্য। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দেবীর কাছে পুজো দেওয়ার জন্য লম্বা লাইন পড়ে যায় ভক্তদের।

জানা যায়, নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় প্রথম জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রচলন করেছিলেন কৃষ্ণনগরে ৷ এরপর তা ছড়িয়ে পড়ে অন্যান্য জায়গাতেও। জগদ্ধাত্রী পুজোয় চন্দননগরে আলোর খ্যাতি রয়েছে কিন্তু সাবেকী আনার ছোঁয়া রয়েছে কৃষ্ণনগরেই ৷ রাজ বাড়িতে দেবী মূর্তি স্থাপন করে পুজো শুরু করেছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ৷ তাই ঐতিহ্যের ছোঁয়া রয়েছে নদিয়ার জগদ্ধাত্রী পুজোয় ৷ যার মধ্যে অন্যতম বুড়িমা। চাষাড়া বারোয়ারির প্রায় 180 বছরের এই পুজোর ঐতিহ্য এখনও একইভাবে চলে আসছে । শুক্রবার বুড়িমার শোভাযাত্রা ৷ আর তাকে কেন্দ্র করে এখন থেকেই প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে । জগদ্ধাত্রী পুজো উৎসবকে কেন্দ্র করে কৃষ্ণনগর শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় রয়েছে নো-এন্ট্রি, আর প্রত্যেকটি পুজো মণ্ডপে রয়েছে পুলিশি প্রহরা। বলা যেতেই পারে জগদ্ধাত্রী পুজোকে কেন্দ্র করে জমজমাট নদিয়ার শান্তিপুর ও কৃষ্ণনগর ৷

