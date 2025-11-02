রাস্তাভরা আলোর কারসাজি, চন্দননগরে চোখ জুড়োনো শোভাযাত্রায় জগদ্ধাত্রী - JAGADDHATRI PUJA 2025
Published : November 2, 2025 at 9:52 AM IST
জগদ্ধাত্রীর শোভাযাত্রায় আলোকময় চন্দননগর ৷ যা দেখার জন্য দশমীর দিন রাস্তার ধারে ভিড় জমান বহু মানুষ ৷ যদিও এবছর একাদশীর দিন শোভাযাত্রা হচ্ছে চন্দননগরে । রাস্তাজুড়ে সারিবদ্ধ বিভিন্ন ধরনের আলোর জাদু । অষ্টমী থেকেই শোভাযাত্রার প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায় চন্দননগরের বিভিন্ন রাস্তায় । বাঁশের খাঁচা তৈরি করে লাগানো হয় আলো । এবছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি ।
চন্দননগর ও ভদ্রেশ্বর মিলিয়ে এবারে কেন্দ্রীয় কমিটির নিয়ন্ত্রণাধীনে রয়েছে মোট 180টি পুজো । তার মধ্যে শোভাযাত্রায় অংশ নিয়েছে 70টি পুজো ৷ প্রতিমা এবং আলোকসজ্জার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে 245টি গাড়ি ।
বড়বাজার থেকে শুরু হয়ে শোভাযাত্রা হয় প্রায় 8 কিলোমিটার রাস্তা পর্যন্ত ৷ যা স্ট্যান্ড রোড থেকে উর্দিবাজার, লক্ষ্মীগঞ্জ বাজার, সরিষাপাড়া, পঞ্চাননতলা, তালডাঙা, উত্তরাঞ্চল, পালপাড়া, বিদ্যালঙ্কার, বাগবাজার, রথের সড়ক, লিচুতলা, জ্যোতির মোড়, বেসোহাটা হয়ে আবার স্ট্যান্ড রোডে আসে ৷ রাত শেষ হয়ে কখন যে দিনের আলো ফুটে যায় টের পাওয়া যায় না । শোভাযাত্রায় অংশ নেওয়া প্রতিমা পরদিন অর্থাৎ রবিবার গঙ্গার বিভিন্ন ঘাটে নিরঞ্জন হবে । পুজো ও শোভাযাত্রার জন্য বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে ৷
