ETV Bharat / Videos

মহাকুম্ভের আদলে মেদিনীপুরে জগদ্ধাত্রী মণ্ডপ - JAGADDHATRI PUJA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 25, 2025 at 4:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

জগদ্ধাত্রী পুজোয় এবার মহাকুম্ভ থিম মেদিনীপুর শহরে। মহাকুম্ভ দর্শন করতে পারেননি বহু মানুষ, তাঁদের দর্শনের জন্যই তৈরি হচ্ছে মহাকুম্ভ থিম, দাবি উদ্যোক্তাদের। উত্তরণের চতুর্থ বছরে 12 লক্ষ বাজেটের মহাকুম্ভ দেখার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। চলছে জোর কদমে মণ্ডপ তৈরির কাজ। মেদিনীপুর শহরে ধর্মাতে তৈরি হচ্ছে মহাকুম্ভর আদলে মণ্ডপ। উদ্যোক্তাদের কথায়, যারা বয়সের ভারে মহাকুম্ভের স্নানযাত্রায় অংশ নিতে পারেননি পাশাপাশি ভিড়ের জন্য অংশগ্রহণ করতে পারেনি তারা সরাসরি এই মহাকুম্ভ দর্শন করতে পারবেন। এই মহাকুম্ভ মণ্ডপে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে বিশিষ্ট সাধু-সন্তদেরও। প্রায় পাঁচদিন নানা রকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই জগদ্ধাত্রী পুজো পালন করতে চলেছেন উত্তরণ ক্লাবের সদস্যরা।

উদ্যোক্তাদের বক্তব্য, এই পুজো হতো কেরানীতলায় কিন্তু কিছু সমস্যার জন্য স্থান পরিবর্তন করে নিয়ে আসা হয় ধর্মায়। বিরাট এলাকাজুড়ে মণ্ডপের কাজ চলছে এখন জোর কদমে। আগামী 29 তারিখ এই পুজোর উদ্বোধনে থাকবেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ এই বিষয়ে পুজো উদ্যোক্তা শংকর গুছাইত বলেন, "সেই সময় বিশেষ দিনক্ষণে মহাকুম্ভ স্নানযাত্রায় অংশ নিয়েছিল কোটি কোটি মানুষ। কিন্তু বহু মানুষ বয়সের ভারে এবং এই ভিড়ের জন্য অংশ নিতে পারেনি। দর্শন হয়নি পবিত্র মহাকুম্ভের। তাই জেলার সকল মানুষের দর্শন করানোর জন্য আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। প্রায় চার পাঁচ দিনব্যাপী নানা ধরনের অনুষ্ঠান থাকছে, থাকছে সাধু-সন্তদের ভিড়। আমরা আশাবাদী এই মহাকুম্ভ নজর কাড়বে জেলার মানুষের।"

জগদ্ধাত্রী পুজোয় এবার মহাকুম্ভ থিম মেদিনীপুর শহরে। মহাকুম্ভ দর্শন করতে পারেননি বহু মানুষ, তাঁদের দর্শনের জন্যই তৈরি হচ্ছে মহাকুম্ভ থিম, দাবি উদ্যোক্তাদের। উত্তরণের চতুর্থ বছরে 12 লক্ষ বাজেটের মহাকুম্ভ দেখার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। চলছে জোর কদমে মণ্ডপ তৈরির কাজ। মেদিনীপুর শহরে ধর্মাতে তৈরি হচ্ছে মহাকুম্ভর আদলে মণ্ডপ। উদ্যোক্তাদের কথায়, যারা বয়সের ভারে মহাকুম্ভের স্নানযাত্রায় অংশ নিতে পারেননি পাশাপাশি ভিড়ের জন্য অংশগ্রহণ করতে পারেনি তারা সরাসরি এই মহাকুম্ভ দর্শন করতে পারবেন। এই মহাকুম্ভ মণ্ডপে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে বিশিষ্ট সাধু-সন্তদেরও। প্রায় পাঁচদিন নানা রকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই জগদ্ধাত্রী পুজো পালন করতে চলেছেন উত্তরণ ক্লাবের সদস্যরা।

উদ্যোক্তাদের বক্তব্য, এই পুজো হতো কেরানীতলায় কিন্তু কিছু সমস্যার জন্য স্থান পরিবর্তন করে নিয়ে আসা হয় ধর্মায়। বিরাট এলাকাজুড়ে মণ্ডপের কাজ চলছে এখন জোর কদমে। আগামী 29 তারিখ এই পুজোর উদ্বোধনে থাকবেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ এই বিষয়ে পুজো উদ্যোক্তা শংকর গুছাইত বলেন, "সেই সময় বিশেষ দিনক্ষণে মহাকুম্ভ স্নানযাত্রায় অংশ নিয়েছিল কোটি কোটি মানুষ। কিন্তু বহু মানুষ বয়সের ভারে এবং এই ভিড়ের জন্য অংশ নিতে পারেনি। দর্শন হয়নি পবিত্র মহাকুম্ভের। তাই জেলার সকল মানুষের দর্শন করানোর জন্য আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। প্রায় চার পাঁচ দিনব্যাপী নানা ধরনের অনুষ্ঠান থাকছে, থাকছে সাধু-সন্তদের ভিড়। আমরা আশাবাদী এই মহাকুম্ভ নজর কাড়বে জেলার মানুষের।"

For All Latest Updates

TAGGED:

মহাকুম্ভ
জগদ্ধাত্রী পুজো
MAHAKUMBH THEME
JAGADDHATRI PUJA PANDAL
JAGADDHATRI PUJA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Bangla Team

...view details

সম্বন্ধীয় প্রতিবেদন

KALI PUJA 2025

মণ্ডপ, প্রতিমা ও আলোকসজ্জায় তাক লাগাচ্ছে পাণ্ডুয়া

October 21, 2025 at 3:51 PM IST
SNOWFALL IN HIMACHAL PRADESH

অক্টোবরের শুরুতে বরফের সাদা চাদরে ঢাকল লাহৌল স্পিতি, দেখুন ভিডিয়ো

October 6, 2025 at 5:24 PM IST
DURGA PUJA 2025

মণ্ডপ থেকে প্রতিমায় ডোকরা শিল্প, হুগলির পুজো মণ্ডপে চোখা ধাঁধানো থিম

October 2, 2025 at 12:34 PM IST
DURGA PUJA 2025

বুর্জ খালিফার দেশে মহা সমারোহে দুর্গাপুজো, দেখুন মরু শহরের মাতৃ আরাধনা

September 30, 2025 at 12:07 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

পরিবেশ আদালতে ধাক্কা বিশ্বভারতীর, চূড়ান্ত রিপোর্ট তলব

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.