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বিজেপি না জিতলেই বোধহয় ভালো হত ! দলীয় কর্মীর মৃত্যুতে খেদ বিধায়ক রত্নার

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পানিহাটির বিজেপি বিধায়ক রত্না দেবনাথের বক্তব্য (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 16, 2026 at 2:26 PM IST

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BJP MLA Ratna Debnath: বিজেপি না জিতলেই বোধহয় ভালো হত ৷ বারবার মনে হচ্ছে আমার জন্যই এমনটা হল ৷ পানিহাটিতে দলীয় কর্মীর মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়ে বললেন বিজেপি বিধায়ক রত্না দেবনাথ

তাঁর অভিযোগ, বিজেপিরই একাংশ তৃণমূলের গুন্ডাদের দলে জায়গা দিচ্ছেন ৷ তাঁরাই এই ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছেন ৷ বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দলে পানিহাটি অতিষ্ঠ ৷ বিজেপি সরকার গড়ার পর তৃণমূল আশ্রিত ওই দুষ্কৃতীরা স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে ওঠাবসা শুরু করেছে এবং দলে ঢোকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । 

এই ঘটনা প্রসঙ্গে রত্না বলেন, "আমার মনে হচ্ছে, এই ঘটনার জন্য আমিই দায়ী । বিজেপি যদি না জিতত, তাহলে মনে হয় ভালো হত । এই বাচ্চাগুলির বাবা চলে গেল । আমার মেয়েটাও চলে গেল ।"

BJP MLA Ratna Debnath: বিজেপি না জিতলেই বোধহয় ভালো হত ৷ বারবার মনে হচ্ছে আমার জন্যই এমনটা হল ৷ পানিহাটিতে দলীয় কর্মীর মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়ে বললেন বিজেপি বিধায়ক রত্না দেবনাথ

তাঁর অভিযোগ, বিজেপিরই একাংশ তৃণমূলের গুন্ডাদের দলে জায়গা দিচ্ছেন ৷ তাঁরাই এই ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছেন ৷ বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দলে পানিহাটি অতিষ্ঠ ৷ বিজেপি সরকার গড়ার পর তৃণমূল আশ্রিত ওই দুষ্কৃতীরা স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে ওঠাবসা শুরু করেছে এবং দলে ঢোকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । 

এই ঘটনা প্রসঙ্গে রত্না বলেন, "আমার মনে হচ্ছে, এই ঘটনার জন্য আমিই দায়ী । বিজেপি যদি না জিতত, তাহলে মনে হয় ভালো হত । এই বাচ্চাগুলির বাবা চলে গেল । আমার মেয়েটাও চলে গেল ।"

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TAGGED:

PANIHATI BJP MLA RATNA DEBNATH
পানিহাটির বিজেপি বিধায়ক রত্না
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