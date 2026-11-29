চামুর্চিতে দুই দাঁতালের তুমুল লড়াই ! রোমাঞ্চকর দৃশ্যের সাক্ষী স্থানীয়রা
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Published : November 29, 2026 at 3:51 PM IST
Elephants Fight: দুই দাঁতাল হাতির মধ্যে তুমুল লড়াইয়ের ঘটনা সামনে এল । দুই গজরাজের লড়াইয়ের সেই রোমাঞ্চকর দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করেন স্থানীয় বাসিন্দারা । ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্সের বানারহাট ব্লকের চামুর্চি এলাকায় ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ক্ষেতের ধারে দীর্ঘক্ষণ ধরে দুই হাতির মধ্যে লড়াই চলে ৷ সেসময় স্থানীয় বাসিন্দারা চিৎকার করতে থাকেন ৷ শেষ পর্যন্ত তাঁদের চিৎকার শুনে দাঁতালদের লড়াই থেমে যায় । এরপর হাতি দুটিকে জঙ্গলের দিকে চলে যেতে দেখা যায় । দুই দাঁতালের এমন লড়াইয়ের দৃশ্য ঘিরে এলাকায় ব্যাপক শোরগোল ছড়িয়েছে ।
যদিও মূলত এলাকা দখলের জন্য হাতিদের মধ্যে এরকম লড়াইয়ের প্রবণতা দেখা যায় বলে জানা গিয়েছে ৷ এর আগে অনেকবার লোকালয়ে হাতির হামলার ঘটনা ঘটেছে ৷ তবে প্রকাশ্যে এরকম দুই দাঁতালের লড়াই অনেকদিন পর দেখা গেল বলে দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের ৷
Elephants Fight: দুই দাঁতাল হাতির মধ্যে তুমুল লড়াইয়ের ঘটনা সামনে এল । দুই গজরাজের লড়াইয়ের সেই রোমাঞ্চকর দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করেন স্থানীয় বাসিন্দারা । ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্সের বানারহাট ব্লকের চামুর্চি এলাকায় ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ক্ষেতের ধারে দীর্ঘক্ষণ ধরে দুই হাতির মধ্যে লড়াই চলে ৷ সেসময় স্থানীয় বাসিন্দারা চিৎকার করতে থাকেন ৷ শেষ পর্যন্ত তাঁদের চিৎকার শুনে দাঁতালদের লড়াই থেমে যায় । এরপর হাতি দুটিকে জঙ্গলের দিকে চলে যেতে দেখা যায় । দুই দাঁতালের এমন লড়াইয়ের দৃশ্য ঘিরে এলাকায় ব্যাপক শোরগোল ছড়িয়েছে ।
যদিও মূলত এলাকা দখলের জন্য হাতিদের মধ্যে এরকম লড়াইয়ের প্রবণতা দেখা যায় বলে জানা গিয়েছে ৷ এর আগে অনেকবার লোকালয়ে হাতির হামলার ঘটনা ঘটেছে ৷ তবে প্রকাশ্যে এরকম দুই দাঁতালের লড়াই অনেকদিন পর দেখা গেল বলে দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের ৷