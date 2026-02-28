ETV Bharat / Videos

'শনির দশা' কাটাতে কালীঘাট মন্দিরে গুরু গম্ভীর, দেখুন ভিডিয়ো - T20 WORLD CUP 2026

শনিবার সকালেই মা কালীর দর্শনে ভারতীয় দলের হেড কোচ পৌঁছলেন কালীঘাটে (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 28, 2026 at 2:03 PM IST

1 Min Read
রবিতে ইডেনে মরণ-বাঁচন ম্যাচ ৷ ওয়েস্ট ইন্ডিজের মুখোমুখি সূর্যবাহিনী ৷ শনিবার সকালেই মা কালীর দর্শনে ভারতীয় দলের হেড কোচ পৌঁছলেন কালীঘাটে ৷ প্রথমে শুক্রবার বিকেলেই কালীঘাটে যাওয়ার কথা ছিল গম্ভীরের ৷ কিন্তু নির্ধারিত সময়ের 50 মিনিট পরে ভারতীয় দলের বিমান অবতরণ করে শহর কলকাতায় ৷ শুক্রবার কলকাতায় ভূমিকম্পের কারণে রানওয়েতে কিছু সমস্যা হওয়াতেই এই বিপত্তি ৷ তাই সময়সূচি বদলে যাওয়ায় আজ সকালে সাদা গাড়ি চড়ে 'গুরু' গম্ভীর পৌঁছলেন মা কালীর দরবারে ৷ প্রসঙ্গত, কলকাতায় খেলতে আসলে গম্ভীর কালীঘাটে পুজো দিতে যান। 

পরনে ছিল কালো টি-শার্টও নীল জিন্স। কপালে ছিল গেরুয়া তিলক। বেশ কিছুক্ষণ পর পুজো দিয়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসেন তিনি। তাঁকে ঘিরে ছিল আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা ৷ ছবিশিকারীরাও ছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের 'হেডস্যর'কে ঘিরে ৷ এমনিতে দলের সঙ্গে ভারতের যে শহরেই যান না কেন, সেখানে পরিচিত মন্দিরে ঢুঁ মেরে আসেন তিনি। কিছুদিন আগে দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট খেলতে কলকাতা এসেও তিনি পুজো দিয়েছেন সেখানে। আজও তার অন্যথা হল না ৷ এদিকে, শুক্রবার বিকেলে দুই দল শহরে পৌঁছলেও ইডেনমুখো হয়নি। আজ বিকেলে ভারত এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ দুই দলই ইডেনে প্র্যাকটিস করবে। 

