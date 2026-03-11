ETV Bharat / Videos

দেশজুড়ে তীব্র রান্নার গ্যাসের সঙ্কট, দেখুন ভিডিয়ো - LPG SHORTAGE CRISIS

দেশজুড়ে তীব্র রান্নার গ্যাসের সঙ্কট (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 11, 2026 at 9:01 PM IST

মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতে টান পড়েছে জ্বালানিতে ৷ যুদ্ধের জেরে রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার মিলবে না বলে আশঙ্কায় ভুগছেন দেশের প্রায় সমস্ত ছোট-বড় শহরের ক্রেতারা ৷ উত্তর থেকে দক্ষিণ- সর্বত্র ছবিটা একই ৷ কেন্দ্রীয় সরকারও জানিয়েছে, সিঙ্গল সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে এখন খেকে 21 নয় 25 দিনের ব্যবধানে বুক করতে হবে গ্যাস ৷ ডাবল সিলিন্ডারের জন্য সময় লাগবে 30 দিন ৷ অবশ্য দিল্লির মতো বড় শহরেরও অনেক ক্রেতাই নতুন নিয়ম সম্পর্কে অবগত নন ৷ ফল যা হওয়ার তাই হচ্ছে ৷ বাড়ছে সংশয়-বিভ্রান্তি ৷ শুধু গৃগস্থ নয়, সমস্যার মুখে পড়েছে হোটেল থেকে শুরু করে রেস্টুরেন্টও ৷ অনেকে দোকান বন্ধ রাখার কথা ভাবছেন ৷ কেউ আবার ছোট করছেন খাদ্য তালিকা ৷ 

