WATCH LIVE: হায়দরাবাদে রামোজি রাওয়ের নামে অডিটোরিয়ামের উদ্বোধন, দেখুন সরাসরি - RAMOJI RAO AUDITORIUM INAUGURATION
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Published : June 19, 2026 at 6:02 PM IST
হায়দরাবাদের বিখ্যাত ইন্ডিয়ান স্কুল অফ বিজনেস (আইএসবি)-এ প্রয়াত শিল্পপতি রামোজি রাওয়ের নামে অডিটোরিয়ামের উদ্বোধন হচ্ছে ৷ এরপরই একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে ৷ সেখানে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন ভারতের প্রথম মহিলা ব্যান্ড 'সুরাঞ্জলি' ৷ এই ব্যান্ডের বিশেষত্ব এখানে সব সদস্যই মহিলা ৷ রামোজি গ্রুপ অফ কোম্পানিজ-এর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীরামোজি রাও 2024 সালের 8 জুন প্রয়াত হয়েছিলেন ৷
তাঁকে স্মরণ করে হায়দরাবাদের বিখ্য়াত 'ইন্ডিয়ান স্কুল অফ বিজনেস' (ISB)-এ রামোজি গ্রুপ অফ কোম্পানি'র প্রতিষ্ঠাতা, প্রয়াত রামোজি রাও-এর নামে একটি অত্যাধুনিক অডিটোরিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে ৷ 450 জন দর্শক একসঙ্গে এই অডিটোরিয়ামে বসতে পারবেন ৷ বিশ্বমানের সুযোগ-সুবিধায় সমৃদ্ধ এই 'রামোজি অডিটোরিয়াম' ৷ রামোজি ফাউন্ডেশনের দেওয়া 30 কোটি টাকা ব্যয়ে এই অডিটোরিয়ামটি নির্মাণ করা হয়েছে ৷
হায়দরাবাদের বিখ্যাত ইন্ডিয়ান স্কুল অফ বিজনেস (আইএসবি)-এ প্রয়াত শিল্পপতি রামোজি রাওয়ের নামে অডিটোরিয়ামের উদ্বোধন হচ্ছে ৷ এরপরই একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে ৷ সেখানে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন ভারতের প্রথম মহিলা ব্যান্ড 'সুরাঞ্জলি' ৷ এই ব্যান্ডের বিশেষত্ব এখানে সব সদস্যই মহিলা ৷ রামোজি গ্রুপ অফ কোম্পানিজ-এর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীরামোজি রাও 2024 সালের 8 জুন প্রয়াত হয়েছিলেন ৷
তাঁকে স্মরণ করে হায়দরাবাদের বিখ্য়াত 'ইন্ডিয়ান স্কুল অফ বিজনেস' (ISB)-এ রামোজি গ্রুপ অফ কোম্পানি'র প্রতিষ্ঠাতা, প্রয়াত রামোজি রাও-এর নামে একটি অত্যাধুনিক অডিটোরিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে ৷ 450 জন দর্শক একসঙ্গে এই অডিটোরিয়ামে বসতে পারবেন ৷ বিশ্বমানের সুযোগ-সুবিধায় সমৃদ্ধ এই 'রামোজি অডিটোরিয়াম' ৷ রামোজি ফাউন্ডেশনের দেওয়া 30 কোটি টাকা ব্যয়ে এই অডিটোরিয়ামটি নির্মাণ করা হয়েছে ৷