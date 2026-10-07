বীরভূমে হায়নার আতঙ্ক, উদ্ধার করল বন দফতর

বীরভূমে হায়নার আতঙ্ক, উদ্ধার করল বন দফতর
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Published : October 7, 2026 at 8:02 PM IST
বীরভূমের ইলামবাজারের হঠাৎই একটি হায়নার দেখা মেলায় রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ৷ খবর পেয়ে স্থানীয় যুবকদের সহযোগিতায় প্রাপ্ত বয়স্ক হায়নাটিকে উদ্ধার করে বন দফতরের কর্মীরা ৷ তবে হায়নাটিকে উদ্ধার করতে গিয়ে নাজেহাল হতে হয় সকলকে ৷ অল্পবিস্তর আহত হয় হায়নাটিও ৷ প্রাণীটিকে খাঁচায় বন্দি করে চিকিৎসার জন্য ইলামবাজার প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সুস্থ হলে হায়নাটিকে নিরাপদে উপযুক্ত জঙ্গলে দেওয়া হবে, জানিয়েছেন বন দফতরের আধিকারিকেরা।
প্রথমে ইলামবাজারের বদিপুর গ্রামের মাঠে হায়নাটিকে দেখেন কৃষকরা ৷ খবর দেওয়া হয় ইলামবাজার থানায় ও বন দফতরে। দীর্ঘ কয়েক ঘন্টার প্রচেষ্টায় ইলামবাজারের শীর্ষা গ্রাম পঞ্চায়েতের তারাপুর গ্রামের মাঠ থেকে হায়নাটিকে জালে বন্দি করা হয় ৷ তবে বীরভূমের এই অঞ্চলে খেঁক শিয়াল, ভাম বিড়াল, বাঘ রোল, নেউল প্রভৃতি প্রাণীর দেখা মিললেও হায়নার আনাগোনা নেই ৷ আর হায়না কখনও একা থাকে না ৷ অনুমান করা হচ্ছে, এই হায়নাটি দল ছুট হয়ে ঝাড়খণ্ডের জঙ্গল থেকে বীরভূমে ঢুকে পরেছে ৷
বীরভূমের ইলামবাজারের হঠাৎই একটি হায়নার দেখা মেলায় রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ৷ খবর পেয়ে স্থানীয় যুবকদের সহযোগিতায় প্রাপ্ত বয়স্ক হায়নাটিকে উদ্ধার করে বন দফতরের কর্মীরা ৷ তবে হায়নাটিকে উদ্ধার করতে গিয়ে নাজেহাল হতে হয় সকলকে ৷ অল্পবিস্তর আহত হয় হায়নাটিও ৷ প্রাণীটিকে খাঁচায় বন্দি করে চিকিৎসার জন্য ইলামবাজার প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সুস্থ হলে হায়নাটিকে নিরাপদে উপযুক্ত জঙ্গলে দেওয়া হবে, জানিয়েছেন বন দফতরের আধিকারিকেরা।
প্রথমে ইলামবাজারের বদিপুর গ্রামের মাঠে হায়নাটিকে দেখেন কৃষকরা ৷ খবর দেওয়া হয় ইলামবাজার থানায় ও বন দফতরে। দীর্ঘ কয়েক ঘন্টার প্রচেষ্টায় ইলামবাজারের শীর্ষা গ্রাম পঞ্চায়েতের তারাপুর গ্রামের মাঠ থেকে হায়নাটিকে জালে বন্দি করা হয় ৷ তবে বীরভূমের এই অঞ্চলে খেঁক শিয়াল, ভাম বিড়াল, বাঘ রোল, নেউল প্রভৃতি প্রাণীর দেখা মিললেও হায়নার আনাগোনা নেই ৷ আর হায়না কখনও একা থাকে না ৷ অনুমান করা হচ্ছে, এই হায়নাটি দল ছুট হয়ে ঝাড়খণ্ডের জঙ্গল থেকে বীরভূমে ঢুকে পরেছে ৷