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লাল পাড় সাদা শাড়িতে ঐতিহ্যের দশমী, হায়দরাবাদে মহিলাদের দেবীবরণ

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হায়দরাবাদে মহিলাদের দেবীবরণ (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 21, 2026 at 6:45 PM IST

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Hyderabad Bangalee Samity Durga Puja 2026: মহালয়া থেকে শুরু হওয়া বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবের আজ শেষ দিন । বিষাদের সুর আকাশে বাতাসে । সন্তানদের নিয়ে উমা আজ শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাবেন । স্বাভাবিকভাবেই সর্বত্র দশমীর সিঁদুর খেলার রীতি । বাংলার মতো হায়দরাবাদেও সেই চেনা ছবি । ইন্দিরা পার্কে বাঙালি সমিতির পুজো মন্ডপে লালপাড় সাদা শাড়িতে দেবীবরণে মাতেন মহিলারা । শেষ মুহূর্তের আনন্দ উপভোগ করতে ব্যস্ত আট থেকে আশি । সমিতির সভাপতি সুমিত সেনের কথায়, "এখনও অনেকে মনে করেন বাঙালি সমিতির পুজো না-দেখলে দুর্গা পুজো জমে না । তাই এত লোক সমাগমের আয়োজন করতে ময়দান ভাড়া করতে হয় । পুজোর শেষদিন নিরঞ্জন শোভাযাত্রার পর ফের মণ্ডপে ফিরে শান্তিজল নেন সবাই । তারপর রাতে একসঙ্গে খেয়ে দুর্গাপুজোর অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয় । এর পরপরই লক্ষ্মীপুজো । রীতি মেনে তারও আয়োজন করা হয় ।" হায়দরাবাদ থেকে ক্যামেরায় সূর্যর সঙ্গে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পূজা মণ্ডলের প্রতিবেদন ৷

Hyderabad Bangalee Samity Durga Puja 2026: মহালয়া থেকে শুরু হওয়া বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবের আজ শেষ দিন । বিষাদের সুর আকাশে বাতাসে । সন্তানদের নিয়ে উমা আজ শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাবেন । স্বাভাবিকভাবেই সর্বত্র দশমীর সিঁদুর খেলার রীতি । বাংলার মতো হায়দরাবাদেও সেই চেনা ছবি । ইন্দিরা পার্কে বাঙালি সমিতির পুজো মন্ডপে লালপাড় সাদা শাড়িতে দেবীবরণে মাতেন মহিলারা । শেষ মুহূর্তের আনন্দ উপভোগ করতে ব্যস্ত আট থেকে আশি । সমিতির সভাপতি সুমিত সেনের কথায়, "এখনও অনেকে মনে করেন বাঙালি সমিতির পুজো না-দেখলে দুর্গা পুজো জমে না । তাই এত লোক সমাগমের আয়োজন করতে ময়দান ভাড়া করতে হয় । পুজোর শেষদিন নিরঞ্জন শোভাযাত্রার পর ফের মণ্ডপে ফিরে শান্তিজল নেন সবাই । তারপর রাতে একসঙ্গে খেয়ে দুর্গাপুজোর অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয় । এর পরপরই লক্ষ্মীপুজো । রীতি মেনে তারও আয়োজন করা হয় ।" হায়দরাবাদ থেকে ক্যামেরায় সূর্যর সঙ্গে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পূজা মণ্ডলের প্রতিবেদন ৷

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TAGGED:

HYDERABAD BANGALEE SAMITY
DURGA PUJA 2026
DURGA PUJA SINDOOR KHELA
হায়দরাবাদে মহিলাদের দেবী বরণ
VIJAYA DASHAMI 2026

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