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সপ্তমীতে মণ্ডপে জনজোয়ার ! দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম আকর্ষণ এখন ত্রিধারা

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সপ্তমীতেও মণ্ডপে জনজোয়ার ! দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম আকর্ষণ এখন ত্রিধারা (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 17, 2026 at 4:33 PM IST

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Tridhara Sammilani: সপ্তমীর সকাল থেকেই মানুষের ভিড় শহর কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তের পুজো মণ্ডপে । একের পর এক পছন্দের পুজো মণ্ডপে ঢুকে সেখানকার থিমের দৃশ্যই মুঠোফোনে বন্দি করছেন দর্শনার্থীরা । সেই তালিকায় বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে দক্ষিণ কলকাতার ত্রিধারা সম্মিলনী । 

80তম বছরে এবার তাদের ভাবনা 'সুরাসুর' । শুভ শক্তির সঙ্গে অশুভ শক্তির লড়াই ৷ সেই থিমকেই মণ্ডপজুড়ে তুলে ধরা হয়েছে ৷ দেবী দুর্গার প্রতিমা থেকে অসুর নজর কাড়ছে সকলের । ত্রিধারা সম্মিলনীর থিম শিল্পী গৌরাঙ্গ কুইলা গুহ ৷  তিনি সঙ্গীতের পাশাপাশি আলোর মাধ্যমে পুরো মণ্ডপজুড়ে তৈরি করেছেন এক অনন্য পরিবেশ ।  

এই পুজো মণ্ডপের আরও একটি বিশেষ আকর্ষণ হল 13 হাজার পেন দিয়ে তৈরি করা দেবী দুর্গার মুখ । যা দেখতেও বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকজন ছুটে আসছে ত্রিধারা সম্মিলনীর মণ্ডপে । সকাল থেকেই এখানে মানুষের প্রবল ভিড় । দর্শনার্থীদের কথায়, ত্রিধারা সম্মিলনী প্রতিবারের মতো এবারও নিজের অভিনবত্বের ধারা বজায় রেখেছে ৷ এই পুজো মণ্ডপ অবশ্যই দেখতে হবে ৷ অন্য়দিকে, জনপ্লাবনে খুশি পুজো উদ্য়োক্তারা ৷

Tridhara Sammilani: সপ্তমীর সকাল থেকেই মানুষের ভিড় শহর কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তের পুজো মণ্ডপে । একের পর এক পছন্দের পুজো মণ্ডপে ঢুকে সেখানকার থিমের দৃশ্যই মুঠোফোনে বন্দি করছেন দর্শনার্থীরা । সেই তালিকায় বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে দক্ষিণ কলকাতার ত্রিধারা সম্মিলনী । 

80তম বছরে এবার তাদের ভাবনা 'সুরাসুর' । শুভ শক্তির সঙ্গে অশুভ শক্তির লড়াই ৷ সেই থিমকেই মণ্ডপজুড়ে তুলে ধরা হয়েছে ৷ দেবী দুর্গার প্রতিমা থেকে অসুর নজর কাড়ছে সকলের । ত্রিধারা সম্মিলনীর থিম শিল্পী গৌরাঙ্গ কুইলা গুহ ৷  তিনি সঙ্গীতের পাশাপাশি আলোর মাধ্যমে পুরো মণ্ডপজুড়ে তৈরি করেছেন এক অনন্য পরিবেশ ।  

এই পুজো মণ্ডপের আরও একটি বিশেষ আকর্ষণ হল 13 হাজার পেন দিয়ে তৈরি করা দেবী দুর্গার মুখ । যা দেখতেও বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকজন ছুটে আসছে ত্রিধারা সম্মিলনীর মণ্ডপে । সকাল থেকেই এখানে মানুষের প্রবল ভিড় । দর্শনার্থীদের কথায়, ত্রিধারা সম্মিলনী প্রতিবারের মতো এবারও নিজের অভিনবত্বের ধারা বজায় রেখেছে ৷ এই পুজো মণ্ডপ অবশ্যই দেখতে হবে ৷ অন্য়দিকে, জনপ্লাবনে খুশি পুজো উদ্য়োক্তারা ৷

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TRIDHARA SAMMILANI THEME
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ত্রিধারা সম্মিলনীর থিম
ত্রিধারার পুজো
TRIDHARA SAMMILANI

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