বরফের চাদরে মুখ ঢেকেছে সিকিম, রাস্তা পরিষ্কার সেনার - SIKKIM SNOWFALL

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 5, 2025 at 4:17 PM IST

1 Min Read
কমেছে বৃষ্টির প্রভাব। আবহাওয়া পরিষ্কার। রৌদ্রজ্বল দিন। সমতল থেকেই আকাশ ঝাঁ চকচকে হওয়ার কারণে দেখা মিলছে কাঞ্চনজঙ্ঘার । আর আবহাওয়া পরিষ্কার হতেই ফের পাহাড়মুখী পর্যটকরা। কিন্তু সিকিমে তাপমাত্রা নেমেছে হিমাঙ্কের নীচে। যার ফলে উত্তর সিকিমের একাধিক জায়গায় প্রবল তুষারপাত ৷ সাদা পুরু বরফের চাদরে মুখ ঢেকেছে উত্তর সিকিম । ছাঙ্গু, নাথুলা, লাচেন, লাচুং, গুরুদংমার, ইয়মথাং ভ্যালি-সহ একাধিক জায়গায় তুষারপাত হয়েছে । রাতভর তুষারপাতের ফলে উত্তর সিকিমের একাধিক রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে । বুধবার সকালে সেই সব রাস্তা থেকে বরফ সরানোর কাজ শুরু করেছে ভারতীয় সেনা। তবে তুষারপাতের খবরে ব্যাপক খুশি পর্যটনমহলে। এই বিষয়ে হিমালয়ান হসপিটালিটি ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেন, "একদিন বৃষ্টিপাতের কারণে তাপমাত্রার পারদ অনেক কমেছে । বিশেষ করে সিকিমে। সিকিমে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে নেমেছে । যে কারণে সেখানে একাধিক জায়গায় তুষারপাত হয়েছে । আর তুষারপাতের খবরে ফের পাহাড়মুখী হচ্ছেন পর্যটকরা।" 

