ভারী তুষারপাতে ঢেকেছে চতুর্দিক, তীব্র শীতেও হর হর মহাদেব ধ্বনিতে মুখরিত কেদারনাথ
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Published : October 30, 2026 at 12:49 PM IST
Snowfall at Kedarnath on October Last: অক্টোবরের শেষে তুষারপাত অব্যাহত কেদারনাথে ৷ বৃহস্পতির পর শুক্রবারেও তীর্থস্থানের উঁচু পাহাড়গুলি বরফের সাদা চাদরে ঢেকে গিয়েছে ৷ যা পুরো এলাকাকে তুষারাবৃত উপত্যকায় রূপান্তরিত করেছে । এই তুষারপাত বাবা কেদারনাথ দর্শনে আসা ভক্তদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে ৷ তবে তাপমাত্রা কমে যাওয়ায় তারা তীব্র শীতের সম্মুখীন হচ্ছেন । ভক্তদের সুবিধা ও নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে প্রশাসন তীর্থস্থানে অগ্নিকুণ্ডের ব্যবস্থা করেছে ।
বৃহস্পতিবার সকালে রুদ্রপ্রয়াগ জেলার আবহাওয়ার নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে । জেলার অনেক এলাকায় বৃষ্টি শুরু হয়, অন্যদিকে কেদারনাথ-সহ উঁচু এলাকাগুলিতে তুষারপাত শুরু হয় । তিন দিন আগেও এখানে তুষারপাত হয়েছিল । নতুন এই তুষারপাত শীতকে আরও তীব্র করেছে । এই আবহাওয়ার মধ্যে এখানে আসা ভক্তদের শীত থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হচ্ছে ।
কেদারনাথের ক্রমাগত পরিবর্তন হতে থাকা আবহাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসন তীর্থযাত্রীদের সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য অনুরোধ করছে । ঠান্ডাজনিত যে কোনও অস্বস্তি এড়াতে তীর্থযাত্রীদের গরম কাপড়, জ্যাকেট, দস্তানা, টুপি এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ সঙ্গে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে । জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিশাল মিশ্র কেদারনাথ যাত্রা শুরু করার আগে তীর্থযাত্রীদের আবহাওয়ার পরিস্থিতি এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির জারি করা নির্দেশিকা পর্যালোচনা করার জন্য আবেদন করেছেন । প্রতিকূল আবহাওয়ার ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি এড়িয়ে চলতে এবং প্রশাসন ও পুলিশের জারি করা নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে বলা হয়েছে । প্রশাসন বলছে, নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন যাত্রা নিশ্চিত করতে বাবা কেদারনাথ দর্শনের সময় তীর্থযাত্রীদের নিজেদের সুরক্ষারও সম্পূর্ণ খেয়াল রাখা উচিত ।
আবহাওয়া বিভাগের সতর্কতা : উত্তরাখণ্ডে আবহাওয়া আবারও পরিবর্তিত হয়েছে । দেরাদুন আবহাওয়া বিভাগ রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলায় বৃষ্টি, তুষারপাত এবং প্রবল ঝড়ের জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করেছে । 3500 মিটারের উপরের পাহাড়ি এলাকায় তুষারপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । দেরাদুন, তেহরি, হরিদ্বার, উত্তরকাশী, রুদ্রপ্রয়াগ, বাগেশ্বর, চামোলি, নৈনিতাল, চম্পাওয়াত এবং পিথোরাগড় জেলার কিছু স্থানে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । ঘণ্টায় 30-40 কিমি পর্যন্ত বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে । আবহাওয়া বিভাগ জনগণকে সতর্ক থাকতে অনুরোধ করেছে ।
Snowfall at Kedarnath on October Last: অক্টোবরের শেষে তুষারপাত অব্যাহত কেদারনাথে ৷ বৃহস্পতির পর শুক্রবারেও তীর্থস্থানের উঁচু পাহাড়গুলি বরফের সাদা চাদরে ঢেকে গিয়েছে ৷ যা পুরো এলাকাকে তুষারাবৃত উপত্যকায় রূপান্তরিত করেছে । এই তুষারপাত বাবা কেদারনাথ দর্শনে আসা ভক্তদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে ৷ তবে তাপমাত্রা কমে যাওয়ায় তারা তীব্র শীতের সম্মুখীন হচ্ছেন । ভক্তদের সুবিধা ও নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে প্রশাসন তীর্থস্থানে অগ্নিকুণ্ডের ব্যবস্থা করেছে ।
বৃহস্পতিবার সকালে রুদ্রপ্রয়াগ জেলার আবহাওয়ার নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে । জেলার অনেক এলাকায় বৃষ্টি শুরু হয়, অন্যদিকে কেদারনাথ-সহ উঁচু এলাকাগুলিতে তুষারপাত শুরু হয় । তিন দিন আগেও এখানে তুষারপাত হয়েছিল । নতুন এই তুষারপাত শীতকে আরও তীব্র করেছে । এই আবহাওয়ার মধ্যে এখানে আসা ভক্তদের শীত থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হচ্ছে ।
কেদারনাথের ক্রমাগত পরিবর্তন হতে থাকা আবহাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসন তীর্থযাত্রীদের সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য অনুরোধ করছে । ঠান্ডাজনিত যে কোনও অস্বস্তি এড়াতে তীর্থযাত্রীদের গরম কাপড়, জ্যাকেট, দস্তানা, টুপি এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ সঙ্গে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে । জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিশাল মিশ্র কেদারনাথ যাত্রা শুরু করার আগে তীর্থযাত্রীদের আবহাওয়ার পরিস্থিতি এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির জারি করা নির্দেশিকা পর্যালোচনা করার জন্য আবেদন করেছেন । প্রতিকূল আবহাওয়ার ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি এড়িয়ে চলতে এবং প্রশাসন ও পুলিশের জারি করা নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে বলা হয়েছে । প্রশাসন বলছে, নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন যাত্রা নিশ্চিত করতে বাবা কেদারনাথ দর্শনের সময় তীর্থযাত্রীদের নিজেদের সুরক্ষারও সম্পূর্ণ খেয়াল রাখা উচিত ।
আবহাওয়া বিভাগের সতর্কতা : উত্তরাখণ্ডে আবহাওয়া আবারও পরিবর্তিত হয়েছে । দেরাদুন আবহাওয়া বিভাগ রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলায় বৃষ্টি, তুষারপাত এবং প্রবল ঝড়ের জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করেছে । 3500 মিটারের উপরের পাহাড়ি এলাকায় তুষারপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । দেরাদুন, তেহরি, হরিদ্বার, উত্তরকাশী, রুদ্রপ্রয়াগ, বাগেশ্বর, চামোলি, নৈনিতাল, চম্পাওয়াত এবং পিথোরাগড় জেলার কিছু স্থানে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । ঘণ্টায় 30-40 কিমি পর্যন্ত বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে । আবহাওয়া বিভাগ জনগণকে সতর্ক থাকতে অনুরোধ করেছে ।