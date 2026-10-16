ভারী তুষারপাতে হিমাঙ্কের নীচে হিমাচল, বন্ধ লেহ-মানালি হাইওয়ে; আপেল চাষে ক্ষতির আশঙ্কা

ভারী তুষারপাতে হিমাঙ্কের নীচে হিমাচল, বন্ধ লেহ-মানালি হাইওয়ে; আপেল চাষে ক্ষতির আশঙ্কা
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Published : October 16, 2026 at 2:21 PM IST
Snowfall at Himachal Pradesh: হিমাচল প্রদেশে আবহাওয়ার পরিবর্তন । উৎসবের মরশুমে রাজ্যের উঁচু এলাকাগুলোতে তুষারপাতের সঙ্গে নিচু ও সমতলে শুরু হয়েছে বৃষ্টি ৷ যার ফলে উঁচু এলাকাগুলোতে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে নেমে গিয়েছে । হিমাচলে শীতও এসে গিয়েছে । আবহাওয়া দফতর রাজ্যে বৃষ্টি, তুষারপাত, বজ্রপাত এবং শিলাবৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করেছে । লাহৌল-স্পিতি এবং কিন্নর জেলা ছাড়া রাজ্যের বাকি 10টি জেলার জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৷
আদিবাসী অধ্যুষিত জেলা লাহৌল-স্পিতিতে তুষারপাতের কারণে রাস্তায় যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে । শিনকুলা টপ, বারালচা লা টপ, কুঞ্জুম টপ এবং অন্যান্য উঁচু এলাকাগুলোতে একটানা তুষারপাত হচ্ছে । প্রতিকূল আবহাওয়া এবং পর্যটক ও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এই তিনটি গিরিপথের দিকে সমস্ত যানবাহন চলাচল স্থগিত করা হয়েছে । লাহৌল উপত্যকায় সকাল থেকে কেলং, সিসু, কোকসার এবং অটল টানেলের উত্তর প্রবেশপথে তুষারপাত হচ্ছে, যার ফলে রাস্তায় যানবাহন পিছলে যাচ্ছে ।
লাহৌল-স্পিতিতে একটানা তুষারপাতের কারণে আজ লেহ-মানালি জাতীয় মহাসড়কটি যানবাহন চলাচলের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে । দারচার পর থেকে মহাসড়কটি বন্ধ রয়েছে । ভারী তুষারপাতের কারণে দারচা থেকে শিনকুলা পর্যন্ত মহাসড়কটিও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে । লাহৌল-স্পিতি জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মতে, তুষারপাতের কারণে মানালি-কাজা সড়কটিও বন্ধ রয়েছে । উদয়পুর যাওয়ার রাস্তাটি বর্তমানে খোলা আছে । তবে, প্রশাসন জনসাধারণ এবং পর্যটকদের উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে ।
লাহৌল পুলিশ জানিয়েছে, বর্তমানে কোকসার এবং জিসপা এলাকায় একটানা তুষারপাত হচ্ছে, যার ফলে রাস্তা আরও পিচ্ছিল হওয়ার এবং যানবাহন চলাচলের ঝুঁকি তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । এর জন্য, পুলিশ উঁচু এলাকাগুলিতে যানবাহন চলাচল সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে এবং নিচু এলাকার বাসিন্দাদের আবহাওয়ার পরিস্থিতি অনুযায়ী যাতায়াত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে । পাশাপাশি সমস্ত পর্যটক এবং সাধারণ জনগণকে প্রতিকূল আবহাওয়ার সময় অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এড়াতে এবং উঁচু এলাকায় যাওয়ার আগে রাস্তা ও আবহাওয়ার পরিস্থিতি দেখে নিতে অনুরোধ করা হচ্ছে ।
তুষারপাত লাহৌল উপত্যকার ফলচাষীদের অসুবিধা বাড়িয়ে দিয়েছে
ক্রমাগত ভারী তুষারপাত লাহৌল উপত্যকার ফলচাষীদের অসুবিধা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে, কারণ উপত্যকায় আপেল সংগ্রহ শুরু হয়েছে এবং গাছগুলি এখন ফলে পরিপূর্ণ । এই তুষারপাতের কারণে গাছের ক্ষতি এবং আপেলের ফসল নষ্ট হওয়ার ঝুঁকিও রয়েছে । মালী নির্মল চাঁদ ব্যাখ্যা করেছেন যে দীর্ঘস্থায়ী খারাপ আবহাওয়া আপেল সংগ্রহ এবং সেগুলিকে রাস্তায় পরিবহণে বাধা সৃষ্টি করতে পারে ।
আপেল সংগ্রহ ব্যাহত হতে পারে
মালি নির্মল চন্দ জানান যে, আবহাওয়া এভাবেই চলতে থাকলে আপেল সংগ্রহ ব্যাহত হতে পারে । বৃষ্টির কারণে আপেলে থেঁতলে যাওয়া এবং এর গুণমান নষ্ট হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে । এর ফলে ফসলের বিক্রি এবং মালিদের আয়ে প্রভাব পড়তে পারে । ফসল তোলার পর সময়মতো আপেল রাস্তায় নিয়ে আসা মালিদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । উঁচু এলাকাগুলোতে একটানা বৃষ্টি ও তুষারপাতের কারণে পরিবহনে সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । বর্তমানে উপত্যকায় শীত বেড়েছে, যার ফলে মানুষ গরম কাপড় পরতে বাধ্য হচ্ছে ।
এক ফলচাষী রাহুল কুমার বলেন, "উপত্যকার এই আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে তাপমাত্রা কমে গিয়ে শীত বেড়েছে । এদিকে, আপেল পাকার মরশুমে এই প্রতিকূল আবহাওয়া বাগান মালিকদের উদ্বেগ বাড়িয়েছে । উপত্যকার বাগানগুলোতে ইতিমধ্যেই আপেল পেকে গিয়েছে । আর কয়েক দিনের মধ্যেই আপেল সংগ্রহ পুরোদমে শুরু হওয়ার কথা । এই সময়ে, বাগান মালিকরা বৃষ্টি ও তুষারপাতের কারণে তাদের ফসলের ক্ষতির আশঙ্কা করছেন ।"
হিমাচলে তাপমাত্রা মাইনাসে নেমেছে
শিমলার আবহাওয়া কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, এই বৃষ্টি ও তুষারপাত 17 অক্টোবর পর্যন্ত অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ 18 অক্টোবর থেকে রাজ্যে আবহাওয়া পরিষ্কার হওয়ার কথা । এই বৃষ্টি ও তুষারপাতের কারণে রাজ্যজুড়ে তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছে । উঁচু এলাকাগুলিতে তাপমাত্রা মাইনাস শূন্যের নিচে নেমে যাওয়ায় শীত আরও বেড়েছে । কুকুমসেরিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা -0.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে । লাহৌল-স্পিতিতে তুষারপাতের কারণেও তাপমাত্রা শূন্যের নীচে নেমে গিয়েছে, যা শীতের আগমনী বার্তা দিচ্ছে । একই সময়ে, কাংড়ার ধৌলাধার পাহাড়ে তুষারপাত অব্যাহত রয়েছে ।
Snowfall at Himachal Pradesh: হিমাচল প্রদেশে আবহাওয়ার পরিবর্তন । উৎসবের মরশুমে রাজ্যের উঁচু এলাকাগুলোতে তুষারপাতের সঙ্গে নিচু ও সমতলে শুরু হয়েছে বৃষ্টি ৷ যার ফলে উঁচু এলাকাগুলোতে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে নেমে গিয়েছে । হিমাচলে শীতও এসে গিয়েছে । আবহাওয়া দফতর রাজ্যে বৃষ্টি, তুষারপাত, বজ্রপাত এবং শিলাবৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করেছে । লাহৌল-স্পিতি এবং কিন্নর জেলা ছাড়া রাজ্যের বাকি 10টি জেলার জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৷
আদিবাসী অধ্যুষিত জেলা লাহৌল-স্পিতিতে তুষারপাতের কারণে রাস্তায় যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে । শিনকুলা টপ, বারালচা লা টপ, কুঞ্জুম টপ এবং অন্যান্য উঁচু এলাকাগুলোতে একটানা তুষারপাত হচ্ছে । প্রতিকূল আবহাওয়া এবং পর্যটক ও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এই তিনটি গিরিপথের দিকে সমস্ত যানবাহন চলাচল স্থগিত করা হয়েছে । লাহৌল উপত্যকায় সকাল থেকে কেলং, সিসু, কোকসার এবং অটল টানেলের উত্তর প্রবেশপথে তুষারপাত হচ্ছে, যার ফলে রাস্তায় যানবাহন পিছলে যাচ্ছে ।
লাহৌল-স্পিতিতে একটানা তুষারপাতের কারণে আজ লেহ-মানালি জাতীয় মহাসড়কটি যানবাহন চলাচলের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে । দারচার পর থেকে মহাসড়কটি বন্ধ রয়েছে । ভারী তুষারপাতের কারণে দারচা থেকে শিনকুলা পর্যন্ত মহাসড়কটিও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে । লাহৌল-স্পিতি জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মতে, তুষারপাতের কারণে মানালি-কাজা সড়কটিও বন্ধ রয়েছে । উদয়পুর যাওয়ার রাস্তাটি বর্তমানে খোলা আছে । তবে, প্রশাসন জনসাধারণ এবং পর্যটকদের উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে ।
লাহৌল পুলিশ জানিয়েছে, বর্তমানে কোকসার এবং জিসপা এলাকায় একটানা তুষারপাত হচ্ছে, যার ফলে রাস্তা আরও পিচ্ছিল হওয়ার এবং যানবাহন চলাচলের ঝুঁকি তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । এর জন্য, পুলিশ উঁচু এলাকাগুলিতে যানবাহন চলাচল সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে এবং নিচু এলাকার বাসিন্দাদের আবহাওয়ার পরিস্থিতি অনুযায়ী যাতায়াত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে । পাশাপাশি সমস্ত পর্যটক এবং সাধারণ জনগণকে প্রতিকূল আবহাওয়ার সময় অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এড়াতে এবং উঁচু এলাকায় যাওয়ার আগে রাস্তা ও আবহাওয়ার পরিস্থিতি দেখে নিতে অনুরোধ করা হচ্ছে ।
তুষারপাত লাহৌল উপত্যকার ফলচাষীদের অসুবিধা বাড়িয়ে দিয়েছে
ক্রমাগত ভারী তুষারপাত লাহৌল উপত্যকার ফলচাষীদের অসুবিধা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে, কারণ উপত্যকায় আপেল সংগ্রহ শুরু হয়েছে এবং গাছগুলি এখন ফলে পরিপূর্ণ । এই তুষারপাতের কারণে গাছের ক্ষতি এবং আপেলের ফসল নষ্ট হওয়ার ঝুঁকিও রয়েছে । মালী নির্মল চাঁদ ব্যাখ্যা করেছেন যে দীর্ঘস্থায়ী খারাপ আবহাওয়া আপেল সংগ্রহ এবং সেগুলিকে রাস্তায় পরিবহণে বাধা সৃষ্টি করতে পারে ।
আপেল সংগ্রহ ব্যাহত হতে পারে
মালি নির্মল চন্দ জানান যে, আবহাওয়া এভাবেই চলতে থাকলে আপেল সংগ্রহ ব্যাহত হতে পারে । বৃষ্টির কারণে আপেলে থেঁতলে যাওয়া এবং এর গুণমান নষ্ট হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে । এর ফলে ফসলের বিক্রি এবং মালিদের আয়ে প্রভাব পড়তে পারে । ফসল তোলার পর সময়মতো আপেল রাস্তায় নিয়ে আসা মালিদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । উঁচু এলাকাগুলোতে একটানা বৃষ্টি ও তুষারপাতের কারণে পরিবহনে সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । বর্তমানে উপত্যকায় শীত বেড়েছে, যার ফলে মানুষ গরম কাপড় পরতে বাধ্য হচ্ছে ।
এক ফলচাষী রাহুল কুমার বলেন, "উপত্যকার এই আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে তাপমাত্রা কমে গিয়ে শীত বেড়েছে । এদিকে, আপেল পাকার মরশুমে এই প্রতিকূল আবহাওয়া বাগান মালিকদের উদ্বেগ বাড়িয়েছে । উপত্যকার বাগানগুলোতে ইতিমধ্যেই আপেল পেকে গিয়েছে । আর কয়েক দিনের মধ্যেই আপেল সংগ্রহ পুরোদমে শুরু হওয়ার কথা । এই সময়ে, বাগান মালিকরা বৃষ্টি ও তুষারপাতের কারণে তাদের ফসলের ক্ষতির আশঙ্কা করছেন ।"
হিমাচলে তাপমাত্রা মাইনাসে নেমেছে
শিমলার আবহাওয়া কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, এই বৃষ্টি ও তুষারপাত 17 অক্টোবর পর্যন্ত অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ 18 অক্টোবর থেকে রাজ্যে আবহাওয়া পরিষ্কার হওয়ার কথা । এই বৃষ্টি ও তুষারপাতের কারণে রাজ্যজুড়ে তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছে । উঁচু এলাকাগুলিতে তাপমাত্রা মাইনাস শূন্যের নিচে নেমে যাওয়ায় শীত আরও বেড়েছে । কুকুমসেরিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা -0.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে । লাহৌল-স্পিতিতে তুষারপাতের কারণেও তাপমাত্রা শূন্যের নীচে নেমে গিয়েছে, যা শীতের আগমনী বার্তা দিচ্ছে । একই সময়ে, কাংড়ার ধৌলাধার পাহাড়ে তুষারপাত অব্যাহত রয়েছে ।