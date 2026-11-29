ট্রেনে জায়গা দখল-যাত্রী নিরাপত্তায় কড়া পদক্ষেপ, GRP-RPF-এর যৌথ অভিযান
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Published : November 29, 2026 at 6:17 PM IST
লোকাল ট্রেনে যাত্রীদের নানা সমস্যার সমাধান এবং নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এবার যৌথভাবে অভিযানে নামল বারুইপুর জিআরপি ও আরপিএফ। ট্রেনের গেটের সামনে অযথা ভিড় জমিয়ে রাখা, কামরার মধ্যে ব্যাগ রেখে অন্য যাত্রীদের বসার জায়গা আটকে রাখা এবং যাত্রীদের অসুবিধা সৃষ্টি করার মতো ঘটনা রুখতে বিশেষ সচেতনতামূলক অভিযান চালানো হল।
অভিযান চলাকালীন জিআরপি ও আরপিএফের আধিকারিক ও কর্মীরা ট্রেনের এক কামরা থেকে অন্য কামরায় গিয়ে মাইকের মাধ্যমে যাত্রীদের সতর্ক করেন। ট্রেনের দরজার সামনে অযথা ভিড় না করা, ওঠানামার পথে বাধা সৃষ্টি না-করা এবং ব্যাগ বা অন্য কোনও জিনিস রেখে আসন দখল করে না রাখার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হয়।
পাশাপাশি, ট্রেনে যাতায়াতের সময় নিজেদের মোবাইল ফোন, ব্যাগ ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী সুরক্ষিত রাখার বিষয়েও বিশেষভাবে সচেতন করা হয়। অপরিচিত ব্যক্তির হাতে নিজের জিনিসপত্র তুলে না-দেওয়া এবং যাত্রাপথে ব্যক্তিগত সামগ্রীর উপর নজর রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়।
রেলযাত্রীদের একাংশের মতে, প্রতিদিন লোকাল ট্রেনে যাতায়াতের সময় আসন দখল, দরজার সামনে ভিড় এবং ব্যক্তিগত সামগ্রী হারিয়ে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা যায়। সেই পরিস্থিতিতে রেল পুলিশের এই উদ্যোগ কতটা কার্যকর হয়, এখন সেটাই দেখার। যাত্রীদের নিরাপত্তা, সুষ্ঠু যাতায়াত এবং ট্রেনে শৃঙ্খলা বজায় রাখাই এই যৌথ অভিযানের মূল লক্ষ্য ৷
লোকাল ট্রেনে যাত্রীদের নানা সমস্যার সমাধান এবং নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এবার যৌথভাবে অভিযানে নামল বারুইপুর জিআরপি ও আরপিএফ। ট্রেনের গেটের সামনে অযথা ভিড় জমিয়ে রাখা, কামরার মধ্যে ব্যাগ রেখে অন্য যাত্রীদের বসার জায়গা আটকে রাখা এবং যাত্রীদের অসুবিধা সৃষ্টি করার মতো ঘটনা রুখতে বিশেষ সচেতনতামূলক অভিযান চালানো হল।
অভিযান চলাকালীন জিআরপি ও আরপিএফের আধিকারিক ও কর্মীরা ট্রেনের এক কামরা থেকে অন্য কামরায় গিয়ে মাইকের মাধ্যমে যাত্রীদের সতর্ক করেন। ট্রেনের দরজার সামনে অযথা ভিড় না করা, ওঠানামার পথে বাধা সৃষ্টি না-করা এবং ব্যাগ বা অন্য কোনও জিনিস রেখে আসন দখল করে না রাখার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হয়।
পাশাপাশি, ট্রেনে যাতায়াতের সময় নিজেদের মোবাইল ফোন, ব্যাগ ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী সুরক্ষিত রাখার বিষয়েও বিশেষভাবে সচেতন করা হয়। অপরিচিত ব্যক্তির হাতে নিজের জিনিসপত্র তুলে না-দেওয়া এবং যাত্রাপথে ব্যক্তিগত সামগ্রীর উপর নজর রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়।
রেলযাত্রীদের একাংশের মতে, প্রতিদিন লোকাল ট্রেনে যাতায়াতের সময় আসন দখল, দরজার সামনে ভিড় এবং ব্যক্তিগত সামগ্রী হারিয়ে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা যায়। সেই পরিস্থিতিতে রেল পুলিশের এই উদ্যোগ কতটা কার্যকর হয়, এখন সেটাই দেখার। যাত্রীদের নিরাপত্তা, সুষ্ঠু যাতায়াত এবং ট্রেনে শৃঙ্খলা বজায় রাখাই এই যৌথ অভিযানের মূল লক্ষ্য ৷