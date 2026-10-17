নিউটাউনে সনাতনী দুর্গাপুজোর উদ্বোধন, মণ্ডপ পরিদর্শন-আরতি সস্ত্রীক রাজ্যপালের
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Published : October 17, 2026 at 12:00 PM IST
Durga Puja: মহাষষ্ঠীর পুণ্য সন্ধ্যায় নিউটাউনে সনাতনী দুর্গাপুজোর শুভ সূচনা করলেন রাজ্যপাল আর এন রবি । এদিন সস্ত্রীক পুজো মণ্ডপ ঘুরে দেখার পাশাপাশি সনাতন রীতিনীতি মেনে দেবীর আরাধনায় সামিল হতে দেখা গেল তাঁকে ।
নিউটাউন দুর্গাপুজো কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই পুজো ৷ এবার এই পুজো পা রাখল পঞ্চম বর্ষে । ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল । এরপর তিনি মা দুর্গার আরতি করেন । রাজ্যপালের সঙ্গে তাঁর সহধর্মিণীও নিষ্ঠাভরে পুজো পরিক্রমায় অংশ নেন ।
আধুনিকতার ছোঁয়া এড়িয়ে পুরোপুরি সনাতন ঐতিহ্য ও নিষ্ঠাকে পাথেয় করে আয়োজিত হয়েছে এই পুজো । উদ্যোক্তারা জানান, সনাতনী সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক ভাবধারাকে সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরাই তাঁদের মূল প্রয়াস । পঞ্চমবর্ষের এই শুভক্ষণে রাজ্যপালের উপস্থিতি এবং পুজোয় সক্রিয় অংশগ্রহণ উৎসবের আনন্দে এক অনন্য মাত্রা যোগ করেছে । রাজ্যপাল বলেন, "সকলকে দুর্গাপুজোর শুভেচ্ছা ৷ আমি এই মণ্ডপ দেখে আপ্লুত ৷ খুব অভিনব হয়েছে ৷"
Durga Puja: মহাষষ্ঠীর পুণ্য সন্ধ্যায় নিউটাউনে সনাতনী দুর্গাপুজোর শুভ সূচনা করলেন রাজ্যপাল আর এন রবি । এদিন সস্ত্রীক পুজো মণ্ডপ ঘুরে দেখার পাশাপাশি সনাতন রীতিনীতি মেনে দেবীর আরাধনায় সামিল হতে দেখা গেল তাঁকে ।
নিউটাউন দুর্গাপুজো কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই পুজো ৷ এবার এই পুজো পা রাখল পঞ্চম বর্ষে । ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল । এরপর তিনি মা দুর্গার আরতি করেন । রাজ্যপালের সঙ্গে তাঁর সহধর্মিণীও নিষ্ঠাভরে পুজো পরিক্রমায় অংশ নেন ।
আধুনিকতার ছোঁয়া এড়িয়ে পুরোপুরি সনাতন ঐতিহ্য ও নিষ্ঠাকে পাথেয় করে আয়োজিত হয়েছে এই পুজো । উদ্যোক্তারা জানান, সনাতনী সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক ভাবধারাকে সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরাই তাঁদের মূল প্রয়াস । পঞ্চমবর্ষের এই শুভক্ষণে রাজ্যপালের উপস্থিতি এবং পুজোয় সক্রিয় অংশগ্রহণ উৎসবের আনন্দে এক অনন্য মাত্রা যোগ করেছে । রাজ্যপাল বলেন, "সকলকে দুর্গাপুজোর শুভেচ্ছা ৷ আমি এই মণ্ডপ দেখে আপ্লুত ৷ খুব অভিনব হয়েছে ৷"