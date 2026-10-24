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কুমোরটুলি থেকে লক্ষ্মী প্রতিমার বিদেশে পাড়ি, অগ্নিমূল্যের বাজারে বিক্রি ছোট ঠাকুরের

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লক্ষ্মীপুজোর আগের দিন কুমোরটুলিতে প্রতিমা কেনার ভিড় (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 24, 2026 at 5:20 PM IST

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আগামিকাল রবিবার কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো ৷ রাজ্যে প্রায় প্রত্যেক ঘরেই সম্পদ-সমৃদ্ধির দেবী লক্ষ্মীর অর্চনা হয় ৷ তার আগে কলকাতার পটুয়াপাড়া কুমোরটুলিতে ক্রেতাদের ভিড় উপচে পড়েছে ৷ শনিবার দিনভর কেনাকাটায় জমজমাট এই পাড়া ৷

এদিকে দেশের বাইরে বিদেশেও পাড়ি দিয়েছেন মা লক্ষ্মী ৷ কলকাতার কুমোরপাড়া থেকে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া, আরব দেশ, লন্ডনে পাড়ি দিয়েছে দেবী লক্ষ্মীর প্রতিমা ৷ শিল্পী বঙ্কিম পাল জানালেন, এবছর তাঁর হাতে গড়া তিনটি মূর্তি বিদেশ পাড়ি দিয়েছে । এক ফুটের মূর্তি দাম আড়াই হাজার টাকা ৷ স্যুটকেসে প্যাক করে প্রতিমা পাঠানো হয়েছে । প্যাকেজিং খরচ বিরাট ৷ বলা ভালো প্রতিমার দামের তুলনায় প্যাকেজিংয়ের খরচ অনেকটাই বেশি ৷ কিন্তু তাতে কী ? কুমোরটুলি থেকে প্রতিমা নিয়ে গিয়ে পুজো করার মধ্যে একটা আলাদা অনুভূতি থাকে । তাই ক্রেতা এখান থেকেই মূর্তি কিনে নিয়ে গিয়েছেন বলে জানালেন শিল্পী । 

লক্ষ্মী প্রতিমার দামও ঊর্ধ্বমুখী ৷ উচ্চতা যত বেশি, বিদ্যুৎ গতিতে দামও ততই চড়া ৷ সেই দামের ধাক্কায় ছোট প্রতিমার বিক্রিই বেশি হচ্ছে ৷ বাজেটের মধ্যে পছন্দসই ছোট্ট ঠাকুরেই সন্তুষ্ট অনেক ক্রেতা । আবার যাঁরা একটু বড় মূর্তি কিনতে চাইছেন, তাঁরা কুমোরটুলির শিল্পীর হাতে গড়া মূর্তি না নিয়ে খালপাড় শিল্পীদের হাতে গড়া মূর্তি কিনছেন ৷ যেখানে দাম তুলনায় কম ৷

এক ক্রেতা সুমিত মণ্ডল বলেন, "লক্ষ্মী পুজো বাড়িতে বড় করেই হয় ৷ সব আয়োজন প্রায় শেষ ৷ কিন্তু মূল কাজ ঠাকুর কেনা, সেটাই করছি ৷ তবে প্রতিমার দাম বাড়তে বাড়তে হাতের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে ৷ তাই বড় প্রতিমা না নিয়ে ছোট্ট প্রতিমাতেই খুশি ৷"

আগামিকাল রবিবার কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো ৷ রাজ্যে প্রায় প্রত্যেক ঘরেই সম্পদ-সমৃদ্ধির দেবী লক্ষ্মীর অর্চনা হয় ৷ তার আগে কলকাতার পটুয়াপাড়া কুমোরটুলিতে ক্রেতাদের ভিড় উপচে পড়েছে ৷ শনিবার দিনভর কেনাকাটায় জমজমাট এই পাড়া ৷

এদিকে দেশের বাইরে বিদেশেও পাড়ি দিয়েছেন মা লক্ষ্মী ৷ কলকাতার কুমোরপাড়া থেকে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া, আরব দেশ, লন্ডনে পাড়ি দিয়েছে দেবী লক্ষ্মীর প্রতিমা ৷ শিল্পী বঙ্কিম পাল জানালেন, এবছর তাঁর হাতে গড়া তিনটি মূর্তি বিদেশ পাড়ি দিয়েছে । এক ফুটের মূর্তি দাম আড়াই হাজার টাকা ৷ স্যুটকেসে প্যাক করে প্রতিমা পাঠানো হয়েছে । প্যাকেজিং খরচ বিরাট ৷ বলা ভালো প্রতিমার দামের তুলনায় প্যাকেজিংয়ের খরচ অনেকটাই বেশি ৷ কিন্তু তাতে কী ? কুমোরটুলি থেকে প্রতিমা নিয়ে গিয়ে পুজো করার মধ্যে একটা আলাদা অনুভূতি থাকে । তাই ক্রেতা এখান থেকেই মূর্তি কিনে নিয়ে গিয়েছেন বলে জানালেন শিল্পী । 

লক্ষ্মী প্রতিমার দামও ঊর্ধ্বমুখী ৷ উচ্চতা যত বেশি, বিদ্যুৎ গতিতে দামও ততই চড়া ৷ সেই দামের ধাক্কায় ছোট প্রতিমার বিক্রিই বেশি হচ্ছে ৷ বাজেটের মধ্যে পছন্দসই ছোট্ট ঠাকুরেই সন্তুষ্ট অনেক ক্রেতা । আবার যাঁরা একটু বড় মূর্তি কিনতে চাইছেন, তাঁরা কুমোরটুলির শিল্পীর হাতে গড়া মূর্তি না নিয়ে খালপাড় শিল্পীদের হাতে গড়া মূর্তি কিনছেন ৷ যেখানে দাম তুলনায় কম ৷

এক ক্রেতা সুমিত মণ্ডল বলেন, "লক্ষ্মী পুজো বাড়িতে বড় করেই হয় ৷ সব আয়োজন প্রায় শেষ ৷ কিন্তু মূল কাজ ঠাকুর কেনা, সেটাই করছি ৷ তবে প্রতিমার দাম বাড়তে বাড়তে হাতের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে ৷ তাই বড় প্রতিমা না নিয়ে ছোট্ট প্রতিমাতেই খুশি ৷"

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LAXMI PUJA 2026
লক্ষ্মীপুজোয় কুমোরটুলিতে ভিড়
কুমোরটুলিতে লক্ষ্মী প্রতিমার দাম
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