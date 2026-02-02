দ্রুতগতিতে ছুটে আসছে বাস, সামনে চলে এল শিশু ! দেখুন ভিডিয়ো - GIRL ESCAPED FROM ACCIDENT
Published : February 2, 2026 at 6:38 PM IST
কথায় আছে 'রাখে হরি মারে কে' ৷ সেই 'হরি'র দয়ায় বড়সড় বাস দুর্ঘটনার হাত থেকে প্রাণে বাঁচল শিশু ৷ ঘটনাটি ঘটেছে কেরলের কোঝিকোড়ের কোড়িয়াঠুর এলাকায় ৷ বুধবার বাবা মায়ের সঙ্গে কোড়িয়াঠুর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যায় শিশুটি ৷ সেই সময় ঘটনাটি ঘটে বলে জানা গিয়েছে ৷ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনে রাস্তার একধারে দাঁড়ায় তাঁদের অটোরিক্সা ৷ রিক্সা থেকে নেমে রাস্তা পার করে অপর প্রান্তে চলে যান শিশুর মা ৷ সেই সময় বাবার হাত ধরে অটোরিক্সার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল বাচ্চা মেয়েটি ৷ রিক্সার ভাড়া মেটাচ্ছিলেন বাবা ৷ কিন্তু, তিনি খানিক অন্যমনস্ক হতেই হাত ছেড়ে মায়ের কাছে ছুটে যান শিশুটি ৷ ঠিক সেই সময় রাস্তার অপর প্রান্ত থেকে ছুটে আসছিল একটি বেসরকারি বাস ৷ শিশুটিকে মাঝরাস্তায় চলে আসতে দেখেই নিমেষের মধ্যে ব্রেক করেন চালক ৷ বাসটি থামতেই ভয় বাবার কাছে ফিরে যায় শিশুটি ৷ সম্পূর্ণ ঘটনাটি ধরা পড়ে রাস্তার ধারে একটি সিসিটিভি ক্যামেরায় ৷ ভিডিয়োটি প্রকাশ্যে আসতেই চমকে যান সকলে ৷ শিশুকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তাঘাটে বেরোলে বাবা মাকে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে বলে মন্তব্য করেন অনেকে ৷ সেই সঙ্গে দ্রুত সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য বাসের চালককেও বাহবা জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা ৷
