ETV Bharat / Videos

দ্রুতগতিতে ছুটে আসছে বাস, সামনে চলে এল শিশু ! দেখুন ভিডিয়ো - GIRL ESCAPED FROM ACCIDENT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বাস চালকের বুদ্ধিমত্তায় প্রাণে বাঁচাল শিশু (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 2, 2026 at 6:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

কথায় আছে 'রাখে হরি মারে কে' ৷ সেই 'হরি'র দয়ায় বড়সড় বাস দুর্ঘটনার হাত থেকে প্রাণে বাঁচল শিশু ৷ ঘটনাটি ঘটেছে কেরলের কোঝিকোড়ের কোড়িয়াঠুর এলাকায় ৷ বুধবার বাবা মায়ের সঙ্গে কোড়িয়াঠুর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যায় শিশুটি ৷ সেই সময় ঘটনাটি ঘটে বলে জানা গিয়েছে ৷ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনে রাস্তার একধারে দাঁড়ায় তাঁদের অটোরিক্সা ৷ রিক্সা থেকে নেমে রাস্তা পার করে অপর প্রান্তে চলে যান শিশুর মা ৷ সেই সময় বাবার হাত ধরে অটোরিক্সার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল বাচ্চা মেয়েটি ৷ রিক্সার ভাড়া মেটাচ্ছিলেন বাবা ৷ কিন্তু, তিনি খানিক অন্যমনস্ক হতেই হাত ছেড়ে মায়ের কাছে ছুটে যান শিশুটি ৷ ঠিক সেই সময় রাস্তার অপর প্রান্ত থেকে ছুটে আসছিল একটি বেসরকারি বাস ৷ শিশুটিকে মাঝরাস্তায় চলে আসতে দেখেই নিমেষের মধ্যে ব্রেক করেন চালক ৷ বাসটি থামতেই ভয় বাবার কাছে ফিরে যায় শিশুটি ৷ সম্পূর্ণ ঘটনাটি ধরা পড়ে রাস্তার ধারে একটি সিসিটিভি ক্যামেরায় ৷ ভিডিয়োটি প্রকাশ্যে আসতেই চমকে যান সকলে ৷ শিশুকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তাঘাটে বেরোলে বাবা মাকে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে বলে মন্তব্য করেন অনেকে ৷ সেই সঙ্গে দ্রুত সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য বাসের চালককেও বাহবা জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা ৷ 

কথায় আছে 'রাখে হরি মারে কে' ৷ সেই 'হরি'র দয়ায় বড়সড় বাস দুর্ঘটনার হাত থেকে প্রাণে বাঁচল শিশু ৷ ঘটনাটি ঘটেছে কেরলের কোঝিকোড়ের কোড়িয়াঠুর এলাকায় ৷ বুধবার বাবা মায়ের সঙ্গে কোড়িয়াঠুর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যায় শিশুটি ৷ সেই সময় ঘটনাটি ঘটে বলে জানা গিয়েছে ৷ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনে রাস্তার একধারে দাঁড়ায় তাঁদের অটোরিক্সা ৷ রিক্সা থেকে নেমে রাস্তা পার করে অপর প্রান্তে চলে যান শিশুর মা ৷ সেই সময় বাবার হাত ধরে অটোরিক্সার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল বাচ্চা মেয়েটি ৷ রিক্সার ভাড়া মেটাচ্ছিলেন বাবা ৷ কিন্তু, তিনি খানিক অন্যমনস্ক হতেই হাত ছেড়ে মায়ের কাছে ছুটে যান শিশুটি ৷ ঠিক সেই সময় রাস্তার অপর প্রান্ত থেকে ছুটে আসছিল একটি বেসরকারি বাস ৷ শিশুটিকে মাঝরাস্তায় চলে আসতে দেখেই নিমেষের মধ্যে ব্রেক করেন চালক ৷ বাসটি থামতেই ভয় বাবার কাছে ফিরে যায় শিশুটি ৷ সম্পূর্ণ ঘটনাটি ধরা পড়ে রাস্তার ধারে একটি সিসিটিভি ক্যামেরায় ৷ ভিডিয়োটি প্রকাশ্যে আসতেই চমকে যান সকলে ৷ শিশুকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তাঘাটে বেরোলে বাবা মাকে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে বলে মন্তব্য করেন অনেকে ৷ সেই সঙ্গে দ্রুত সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য বাসের চালককেও বাহবা জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা ৷ 

For All Latest Updates

TAGGED:

KOZHIKODE GIRL ESCAPED ACCIDENT
BUS ACCIDENT IN KOZHIKODE
GIRL ESCAPED FROM BUS ACCIDENT
দুর্ঘটনা থেকে একটুর জন্য বাঁচল শিশু
GIRL ESCAPED FROM ACCIDENT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Bangla Team

...view details

সম্বন্ধীয় প্রতিবেদন

REPUBLIC DAY RAMOJI FILM CITY

রামোজি ফিল্ম সিটিতে উদযাপিত হল 77তম প্রজাতন্ত্র দিবস

January 26, 2026 at 7:03 PM IST
SAND ART ON REPUBLIC DAY 2026

স্বর্ণাভ সমুদ্র সৈকতে বিশেষ বালুশিল্প, প্রজাতন্ত্র দিবসে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা সুদর্শনের

January 26, 2026 at 7:56 AM IST
ROYAL BENGAL TIGER SUNDARBAN

শাবকদের নিয়ে সাঁতার কাটছে রয়্যাল বেঙ্গল, সুন্দরবনে চমকপ্রদ দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি পর্যটকদের

January 24, 2026 at 6:31 PM IST
SARASWATI PUJA 2026

সরস্বতী পুজোয় থিমের চমক, ছাত্রছাত্রীদের হাতে তৈরি 'অপারেশন সিঁদুর'; দেখুন ভিডিয়ো

January 23, 2026 at 6:05 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.