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ব্যারাকপুরে 'গণেশ-উৎসবে' রাজনীতির ছোঁয়া ! বদলের বাংলায় নতুন বার্তা ?

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ব্যারাকপুরে 'গণেশ-উৎসবে' রাজনীতির ছোঁয়া ! বদলের বাংলায় নতুন বার্তা ? (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 14, 2026 at 4:20 PM IST

5 Min Read
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ব্যারাকপুর, 14 সেপ্টেম্বর: মহারাষ্ট্রে গণেশ চতুর্থী মানেই উৎসবের বিস্ফোরণ । শহরের অলিগলি থেকে বিশাল মণ্ডপ, গণেশ আরাধনাকে ঘিরে কয়েক দিন ধরে উৎসবের আবহ । বাংলায় সেই ছবিটা এখনও মহারাষ্ট্রের মতো নয় । কিন্তু ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে বদলাচ্ছে চিত্র । জগদ্দল, কাঁকিনাড়া, টিটাগড় থেকে সোদপুর - বেশ কয়েক বছর ধরেই দুর্গাপুজোর আদলে জাঁকজমক করে গণেশ পুজো হচ্ছে । এ বার সেই জাঁকজমকের সঙ্গে যোগ হল রাজনীতির রংও । পালাবদলের পর প্রথম গণেশ চতুর্থীতেই একের পর এক পুজোর উদ্বোধনে দেখা গেল বিজেপির মন্ত্রী, বিধায়ক ও নেতাদের ।

মহারাষ্ট্রে গণেশ চতুর্থী যেমন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বড় উৎসব, তেমনই বাংলায় দুর্গাপুজো । তবে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের বেশ কিছু এলাকায় সেই চেনা সমীকরণে যেন নতুন সংযোজন, গণেশ পুজো । জগদ্দল-কাঁকিনাড়া, টিটাগড়, সোদপুর-সহ শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় গণেশ পুজোকে ঘিরে তৈরি হয়েছে বড় মণ্ডপ । কোথাও থিমের মণ্ডপ, কোথাও নজরকাড়া প্রতিমা, কোথাও আবার আলো ও সাজসজ্জায় চমক । পুজোর দিনগুলিতে কার্যত ছোটখাটো মেলার চেহারা নিচ্ছে একাধিক এলাকা ।

মহারাষ্ট্রের মতো টানা সাত দিন ধরে উৎসব না হলেও এ বার বুধ-বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় গণেশ পুজোর অনুষ্ঠান চলবে । ফলে দুর্গাপুজোর আগে শিল্পাঞ্চলে উৎসবের আমেজ শুরু হয়ে যাচ্ছে গণেশ আরাধনাকে কেন্দ্র করেই ।

তবে এ বারের ছবিতে সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছে পুজোর মঞ্চে রাজনৈতিক উপস্থিতি । রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর প্রথম গণেশ উৎসবে একাধিক পুজোর উদ্বোধনে সামনে বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা । কোথাও পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং, কোথাও বিজেপির বিধায়করা, আবার কোথাও মন্ত্রী দিলীপ ঘোষকে দেখা গিয়েছে পুজোর উদ্বোধন করতে । ফলে উৎসবের মঞ্চও হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক বার্তা দেওয়ার জায়গা ।

সোদপুরের বিটি রোড সংলগ্ন এলাকায় 'গণপতি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন'-এর প্রথম বর্ষের গণেশ পুজোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্য সরকারের পঞ্চায়েত দফতরের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ । ফিতে কেটে এবং প্রদীপ জ্বালিয়ে পুজোর সূচনা করেন তিনি । দিলীপের বক্তব্যে উঠে আসে গণেশ পুজো এবং রাজ্যের শিল্প-বাণিজ্যের প্রসঙ্গ । তাঁর দাবি, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর বাংলায় গণেশ পুজো আরও সাড়ম্বরে শুরু হয়েছে । মহারাষ্ট্রে গণেশ পুজোর জনপ্রিয়তার সঙ্গে সেখানকার ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসঙ্গও টেনে আনেন তিনি । দিলীপের কথায়, গণেশ আরাধনার হাত ধরে পশ্চিমবঙ্গও শিল্প, বাণিজ্য এবং অর্থনীতিতে এগিয়ে যাবে ।

আগে বিশ্বকর্মা পুজোর পর থেকেই বাংলায় পুজোর মরশুম শুরু হত, এমন মন্তব্য করে দিলীপ বলেন, এ বার থেকে সেই আবহ গণেশ পুজো থেকেই শুরু হচ্ছে ৷

টিটাগড়েও ছবিটা একই । 'বীর বালক সমিতি'র গণেশ উৎসব-সহ একাধিক পুজোর উদ্বোধন করেন পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং । তাঁর বক্তব্যেও উঠে আসে আগের সরকারের সঙ্গে বর্তমান সরকারের তুলনা । অর্জুনের দাবি, আগের সরকারের আমলে রাজ্যে বিভিন্ন পুজো আয়োজন করতে মানুষকে নানা সমস্যার মুখে পড়তে হত । বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর সনাতনী হিন্দুরা এখন স্বাধীন ভাবে উৎসব পালন করতে পারছেন ।

ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের গণেশ পুজোর জাঁকজমককে সেই 'পরিবর্তন' এর উদাহরণ হিসাবেই তুলে ধরেন অর্জুন । তাঁর কথায়, শিল্পাঞ্চল এখন গণেশ পুজোকে কেন্দ্র করে নতুন ভাবে সেজে উঠেছে । কার্যত দুর্গাপুজোর মতোই বিভিন্ন এলাকায় উৎসবের আবহ তৈরি হয়েছে ।

তবে শুধু উৎসবের কথা বলেই থামেননি অর্জুন। পুজোর মঞ্চ থেকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বামেদেরও আক্রমণ করেন তিনি । 'শারদ উৎসব' লেখা নিয়ে বামেদের উদ্দেশে হুঁশিয়ারি দেন পরিবহণমন্ত্রী । তাঁর বক্তব্যের সারকথা, দুর্গোৎসবকে 'শারদ উৎসব' বলা নিয়ে বামেরা অবস্থান বদল না করলে তাঁদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ভাবে পালটা জবাব দেওয়া হবে ।

অর্জুনের এই মন্তব্য ঘিরে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, উৎসবের মঞ্চ কি এ বার ক্রমশ রাজনৈতিক বক্তব্যের নতুন ক্ষেত্র হয়ে উঠছে ? গণেশ পুজোর মতো ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধনে মন্ত্রী-নেতাদের উপস্থিতি এক দিকে উৎসবের গুরুত্ব বাড়াচ্ছে, অন্য দিকে সেই মঞ্চ থেকেই যখন রাজনীতির বার্তা দেওয়া হচ্ছে, তখন উৎসব ও রাজনীতির সীমারেখা নিয়েও আলোচনা শুরু হওয়া স্বাভাবিক ।

ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে অবশ্য গণেশ পুজোর এই বাড়বাড়ন্ত একেবারে সাম্প্রতিক নয়। জগদ্দল, কাঁকিনাড়া, টিটাগড়, সোদপুরের মতো এলাকায় কয়েক বছর ধরেই এই উৎসবের পরিধি বাড়ছে । শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন ব্যবসায়ী, স্থানীয় সংগঠন এবং বাসিন্দাদের উদ্যোগে পুজোর পরিসরও বড় হচ্ছে । কোথাও থিমের মণ্ডপ, কোথাও বড় প্রতিমা, কোথাও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান- সব মিলিয়ে গণেশ পুজো ঘিরে তৈরি হচ্ছে আলাদা আকর্ষণ । 

এই প্রবণতার সঙ্গে এ বার রাজনৈতিক পালাবদলের যোগ কতটা, সেই প্রশ্নও উঠছে । বিজেপি নেতারা অবশ্য সরাসরি তার কৃতিত্ব নিজেদের সরকারের নীতির সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছেন । তাঁদের বক্তব্য, নতুন সরকার আসার পর সনাতনী উৎসব পালনে মানুষের স্বাধীনতা বেড়েছে । আর এ বার সেই উৎসবের মঞ্চে শাসক দলের মন্ত্রী-নেতাদের উপস্থিতি এবং রাজনৈতিক বক্তব্য পরিস্থিতিকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে ।

ব্যারাকপুর, 14 সেপ্টেম্বর: মহারাষ্ট্রে গণেশ চতুর্থী মানেই উৎসবের বিস্ফোরণ । শহরের অলিগলি থেকে বিশাল মণ্ডপ, গণেশ আরাধনাকে ঘিরে কয়েক দিন ধরে উৎসবের আবহ । বাংলায় সেই ছবিটা এখনও মহারাষ্ট্রের মতো নয় । কিন্তু ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে বদলাচ্ছে চিত্র । জগদ্দল, কাঁকিনাড়া, টিটাগড় থেকে সোদপুর - বেশ কয়েক বছর ধরেই দুর্গাপুজোর আদলে জাঁকজমক করে গণেশ পুজো হচ্ছে । এ বার সেই জাঁকজমকের সঙ্গে যোগ হল রাজনীতির রংও । পালাবদলের পর প্রথম গণেশ চতুর্থীতেই একের পর এক পুজোর উদ্বোধনে দেখা গেল বিজেপির মন্ত্রী, বিধায়ক ও নেতাদের ।

মহারাষ্ট্রে গণেশ চতুর্থী যেমন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বড় উৎসব, তেমনই বাংলায় দুর্গাপুজো । তবে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের বেশ কিছু এলাকায় সেই চেনা সমীকরণে যেন নতুন সংযোজন, গণেশ পুজো । জগদ্দল-কাঁকিনাড়া, টিটাগড়, সোদপুর-সহ শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় গণেশ পুজোকে ঘিরে তৈরি হয়েছে বড় মণ্ডপ । কোথাও থিমের মণ্ডপ, কোথাও নজরকাড়া প্রতিমা, কোথাও আবার আলো ও সাজসজ্জায় চমক । পুজোর দিনগুলিতে কার্যত ছোটখাটো মেলার চেহারা নিচ্ছে একাধিক এলাকা ।

মহারাষ্ট্রের মতো টানা সাত দিন ধরে উৎসব না হলেও এ বার বুধ-বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় গণেশ পুজোর অনুষ্ঠান চলবে । ফলে দুর্গাপুজোর আগে শিল্পাঞ্চলে উৎসবের আমেজ শুরু হয়ে যাচ্ছে গণেশ আরাধনাকে কেন্দ্র করেই ।

তবে এ বারের ছবিতে সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছে পুজোর মঞ্চে রাজনৈতিক উপস্থিতি । রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর প্রথম গণেশ উৎসবে একাধিক পুজোর উদ্বোধনে সামনে বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা । কোথাও পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং, কোথাও বিজেপির বিধায়করা, আবার কোথাও মন্ত্রী দিলীপ ঘোষকে দেখা গিয়েছে পুজোর উদ্বোধন করতে । ফলে উৎসবের মঞ্চও হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক বার্তা দেওয়ার জায়গা ।

সোদপুরের বিটি রোড সংলগ্ন এলাকায় 'গণপতি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন'-এর প্রথম বর্ষের গণেশ পুজোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্য সরকারের পঞ্চায়েত দফতরের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ । ফিতে কেটে এবং প্রদীপ জ্বালিয়ে পুজোর সূচনা করেন তিনি । দিলীপের বক্তব্যে উঠে আসে গণেশ পুজো এবং রাজ্যের শিল্প-বাণিজ্যের প্রসঙ্গ । তাঁর দাবি, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর বাংলায় গণেশ পুজো আরও সাড়ম্বরে শুরু হয়েছে । মহারাষ্ট্রে গণেশ পুজোর জনপ্রিয়তার সঙ্গে সেখানকার ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসঙ্গও টেনে আনেন তিনি । দিলীপের কথায়, গণেশ আরাধনার হাত ধরে পশ্চিমবঙ্গও শিল্প, বাণিজ্য এবং অর্থনীতিতে এগিয়ে যাবে ।

আগে বিশ্বকর্মা পুজোর পর থেকেই বাংলায় পুজোর মরশুম শুরু হত, এমন মন্তব্য করে দিলীপ বলেন, এ বার থেকে সেই আবহ গণেশ পুজো থেকেই শুরু হচ্ছে ৷

টিটাগড়েও ছবিটা একই । 'বীর বালক সমিতি'র গণেশ উৎসব-সহ একাধিক পুজোর উদ্বোধন করেন পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং । তাঁর বক্তব্যেও উঠে আসে আগের সরকারের সঙ্গে বর্তমান সরকারের তুলনা । অর্জুনের দাবি, আগের সরকারের আমলে রাজ্যে বিভিন্ন পুজো আয়োজন করতে মানুষকে নানা সমস্যার মুখে পড়তে হত । বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর সনাতনী হিন্দুরা এখন স্বাধীন ভাবে উৎসব পালন করতে পারছেন ।

ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের গণেশ পুজোর জাঁকজমককে সেই 'পরিবর্তন' এর উদাহরণ হিসাবেই তুলে ধরেন অর্জুন । তাঁর কথায়, শিল্পাঞ্চল এখন গণেশ পুজোকে কেন্দ্র করে নতুন ভাবে সেজে উঠেছে । কার্যত দুর্গাপুজোর মতোই বিভিন্ন এলাকায় উৎসবের আবহ তৈরি হয়েছে ।

তবে শুধু উৎসবের কথা বলেই থামেননি অর্জুন। পুজোর মঞ্চ থেকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বামেদেরও আক্রমণ করেন তিনি । 'শারদ উৎসব' লেখা নিয়ে বামেদের উদ্দেশে হুঁশিয়ারি দেন পরিবহণমন্ত্রী । তাঁর বক্তব্যের সারকথা, দুর্গোৎসবকে 'শারদ উৎসব' বলা নিয়ে বামেরা অবস্থান বদল না করলে তাঁদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ভাবে পালটা জবাব দেওয়া হবে ।

অর্জুনের এই মন্তব্য ঘিরে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, উৎসবের মঞ্চ কি এ বার ক্রমশ রাজনৈতিক বক্তব্যের নতুন ক্ষেত্র হয়ে উঠছে ? গণেশ পুজোর মতো ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধনে মন্ত্রী-নেতাদের উপস্থিতি এক দিকে উৎসবের গুরুত্ব বাড়াচ্ছে, অন্য দিকে সেই মঞ্চ থেকেই যখন রাজনীতির বার্তা দেওয়া হচ্ছে, তখন উৎসব ও রাজনীতির সীমারেখা নিয়েও আলোচনা শুরু হওয়া স্বাভাবিক ।

ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে অবশ্য গণেশ পুজোর এই বাড়বাড়ন্ত একেবারে সাম্প্রতিক নয়। জগদ্দল, কাঁকিনাড়া, টিটাগড়, সোদপুরের মতো এলাকায় কয়েক বছর ধরেই এই উৎসবের পরিধি বাড়ছে । শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন ব্যবসায়ী, স্থানীয় সংগঠন এবং বাসিন্দাদের উদ্যোগে পুজোর পরিসরও বড় হচ্ছে । কোথাও থিমের মণ্ডপ, কোথাও বড় প্রতিমা, কোথাও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান- সব মিলিয়ে গণেশ পুজো ঘিরে তৈরি হচ্ছে আলাদা আকর্ষণ । 

এই প্রবণতার সঙ্গে এ বার রাজনৈতিক পালাবদলের যোগ কতটা, সেই প্রশ্নও উঠছে । বিজেপি নেতারা অবশ্য সরাসরি তার কৃতিত্ব নিজেদের সরকারের নীতির সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছেন । তাঁদের বক্তব্য, নতুন সরকার আসার পর সনাতনী উৎসব পালনে মানুষের স্বাধীনতা বেড়েছে । আর এ বার সেই উৎসবের মঞ্চে শাসক দলের মন্ত্রী-নেতাদের উপস্থিতি এবং রাজনৈতিক বক্তব্য পরিস্থিতিকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে ।

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