লক্ষ্মীপুজোর বাজারে ফলের দাম আগুন, পকেটে টান নিয়েই চলছে গৃহস্থের দরাদরি

লক্ষ্মীপুজোর বাজারে ফলের দাম আগুন, পকেটে টান নিয়েই চলছে গৃহস্থের দরাদরি
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Published : October 24, 2026 at 8:13 PM IST
লক্ষ্মীপুজোর বাজারে ফলের লাগাম ছাড়া দামে নাভিশ্বাস গৃহস্থের ৷ বাংলার ঘরে ঘরে লক্ষ্মীর আরাধনা হয় ৷ কিন্তু গতবারের তুলনায় ফলের দাম অনেকটাই দাম বেশি ৷ দাম যাই হোক না কেন, পুজো তো করতেই হবে ৷ তাই বাজারে ভিড় আছে ৷ অল্প পরিমাণে জিনিস কিনতে ফলের দোকানে চলছে দরাদরি ৷
ফলের দাম
খেজুর- 25 টাকা কিলো
কলা- 70 টাকা ডজন (12টি)
আতা- 150 টাকা কিলো
নারকেল- 50 টাকা পিস
আপেল- 200 টাকা-300 টাকা কিলো
আখ- 10 টাকা-20 টাকা (এক হাত)
আঙুর- 400 টাকা কিলো
সবুজ আঙুর- 200 টাকা কিলো
নেসপাতি- 200 টাকা কিলো
বেদানা- 200 টাকা থেকে 300 টাকা কিলো
লেবু- 10-15 টাকা পিস
শসা- 70-80 টাকা কিলো
আনারস- 100 টাকা পিস
পেয়ারা- 120 টাকা কিলো
শাকালু- 150 টাকা কিলো
তরমুজ- 60 টাকা কিলো
পাকা পেঁপে- 100 টাকা কিলো
ডাব- 50-70 টাকা পিস
পাণ্ডুয়ার এক ফল বিক্রেতা রবি মাল বলেন, "বেশ কিছু ফলের দাম বেড়েছে ৷ পেয়ারা, তরমুজ, বেদানা-সহ ফলের দাম 10 টাকা থেকে 30 টাকা দাম বেড়েছে ৷ মানুষ একটু চিন্তা-ভাবনা করেই ফল কিনছে ৷ ফলের ব্যবসা ফড়েদের হাতে চলে গিয়েছে ৷ নগদে কিনলে দাম অনেকটা কম হয় ৷ কিন্তু পাইকারি বাজারে যেতে গেলে গাড়ি ভাড়া অনেকটাই পড়ে যায় । এদিকে ফড়েদের কাছ থেকে নিলে ধারে দোকানে দিয়ে যাবে ৷ তাতে 5 টাকার মাল 8 টাকা তো দিতেই হবে ৷ লক্ষ্মীপুজোর চেয়ে দুর্গাপুজোর সময় ফলের দাম বেশি ছিল ৷ ঘরে ঘরে লক্ষী পুজো হয় ৷ ফলের মান ভালো হলে, দাম একটু বেশি দিতে তো হবেই ৷"
চুঁচুড়ার বিজেপি বিধায়ক সুবীর নাগ রবীন্দ্র নগর বাজারে সস্ত্রীক লক্ষ্মীপুজোর বাজার করতে এসে বলেন, "কোনও ফলের দাম কম দেখলাম না ৷ পুজোর মরশুমে ফলের দাম এমনিতেই বেশি থাকে ৷ দাম যাই হোক, বাড়িতে লক্ষ্মীর আরাধনা করতেই হবে ৷ সব ফলের দাম বেড়েছে ৷"
লক্ষ্মীপুজোর বাজারে ফলের লাগাম ছাড়া দামে নাভিশ্বাস গৃহস্থের ৷ বাংলার ঘরে ঘরে লক্ষ্মীর আরাধনা হয় ৷ কিন্তু গতবারের তুলনায় ফলের দাম অনেকটাই দাম বেশি ৷ দাম যাই হোক না কেন, পুজো তো করতেই হবে ৷ তাই বাজারে ভিড় আছে ৷ অল্প পরিমাণে জিনিস কিনতে ফলের দোকানে চলছে দরাদরি ৷
ফলের দাম
খেজুর- 25 টাকা কিলো
কলা- 70 টাকা ডজন (12টি)
আতা- 150 টাকা কিলো
নারকেল- 50 টাকা পিস
আপেল- 200 টাকা-300 টাকা কিলো
আখ- 10 টাকা-20 টাকা (এক হাত)
আঙুর- 400 টাকা কিলো
সবুজ আঙুর- 200 টাকা কিলো
নেসপাতি- 200 টাকা কিলো
বেদানা- 200 টাকা থেকে 300 টাকা কিলো
লেবু- 10-15 টাকা পিস
শসা- 70-80 টাকা কিলো
আনারস- 100 টাকা পিস
পেয়ারা- 120 টাকা কিলো
শাকালু- 150 টাকা কিলো
তরমুজ- 60 টাকা কিলো
পাকা পেঁপে- 100 টাকা কিলো
ডাব- 50-70 টাকা পিস
পাণ্ডুয়ার এক ফল বিক্রেতা রবি মাল বলেন, "বেশ কিছু ফলের দাম বেড়েছে ৷ পেয়ারা, তরমুজ, বেদানা-সহ ফলের দাম 10 টাকা থেকে 30 টাকা দাম বেড়েছে ৷ মানুষ একটু চিন্তা-ভাবনা করেই ফল কিনছে ৷ ফলের ব্যবসা ফড়েদের হাতে চলে গিয়েছে ৷ নগদে কিনলে দাম অনেকটা কম হয় ৷ কিন্তু পাইকারি বাজারে যেতে গেলে গাড়ি ভাড়া অনেকটাই পড়ে যায় । এদিকে ফড়েদের কাছ থেকে নিলে ধারে দোকানে দিয়ে যাবে ৷ তাতে 5 টাকার মাল 8 টাকা তো দিতেই হবে ৷ লক্ষ্মীপুজোর চেয়ে দুর্গাপুজোর সময় ফলের দাম বেশি ছিল ৷ ঘরে ঘরে লক্ষী পুজো হয় ৷ ফলের মান ভালো হলে, দাম একটু বেশি দিতে তো হবেই ৷"
চুঁচুড়ার বিজেপি বিধায়ক সুবীর নাগ রবীন্দ্র নগর বাজারে সস্ত্রীক লক্ষ্মীপুজোর বাজার করতে এসে বলেন, "কোনও ফলের দাম কম দেখলাম না ৷ পুজোর মরশুমে ফলের দাম এমনিতেই বেশি থাকে ৷ দাম যাই হোক, বাড়িতে লক্ষ্মীর আরাধনা করতেই হবে ৷ সব ফলের দাম বেড়েছে ৷"