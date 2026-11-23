হাত মেলানো থেকে সেলফি, জগদ্ধাত্রীর শোভাযাত্রায় নজর কাড়ল 'বাঙালি স্পাইডারম্যান'
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Published : November 23, 2026 at 11:08 AM IST
প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে এবার চন্দননগর জগদ্ধাত্রী পুজোর বিসর্জন ও শোভাযাত্রা পিছিয়ে যায় ৷ 19 নভেম্বরের বদলে যা গতকাল সম্পন্ন হয় ৷ চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর শোভাযাত্রা মানেই চোখধাঁধানো আলোকসজ্জা। প্রতিমা দেখতে হাজার হাজার মানুষের ভিড়। সেই ভিড়ের মধ্যেই এবার নজর কাড়ছে 'বাঙালি স্পাইডারম্যান'। সোনারপুরের বাসিন্দা তিনি ৷ নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক ওই স্পাইডারম্যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে পোশাক আনিয়ে দর্শকদের মনোরঞ্জন করেছেন ৷
ছোটবেলার অসম্পূর্ণ স্বপ্ন বড় হয়ে পূরণ চন্দননগরের শোভাযাত্রায় ধুতি-পাঞ্জাবি পরা 'বাঙালি স্পাইডারম্যান' এর। কলকাতা, বারাসত ঘুরে চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজোয় এসেছেন। চন্দননগরের স্ট্র্যান্ড রোডের কাছে তাঁকে দেখে কার্যত চমকে ওঠেন পথচলতি মানুষ। কেউ এগিয়ে এসে হাত মেলালেন, কেউ আবার তুললেন সেলফি। স্পাইডারম্যানকে ঘিরে সবচেয়ে বেশি উচ্ছ্বাস ছিল খুদেদের মধ্যেও। নিজের স্বপ্ন পূরণে পাশাপাশি অন্যের মুখে হাসি ফোটানো-ও লক্ষ্য তাঁর।
'বাঙালি স্পাইডারম্যান' বলেন, "এই প্রথমবার চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো দেখতে এসেছি। চন্দননগরের আলোকসজ্জা খুব ভালো লেগেছে। চন্দননগরের সর্বোচ্চ প্রতিমা রানিমাকেও দেখেছি।
কেন স্পাইডারম্যানের পোশাকের সঙ্গে ধুতি-পাঞ্জাবি ?
তিনি বলেন, "ছোটবেলায় স্পাইডারম্যান হওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তখন পোশাক কেনার মতো সামর্থ্য ছিল না। বড় হয়ে সেই স্বপ্নই পূরণ করছি। আমেরিকা থেকে পোশাক এনেছি। দীর্ঘক্ষণ স্যুট পরে থাকলে প্রচণ্ড গরম লাগে। তবুও মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য সেই কষ্টকে উপেক্ষা করতে রাজি। আমাকে দেখে বাচ্চারা আরও খুশি হয়।"
চন্দননগরের শোভাযাত্রায় অভিনব 'বাঙালি স্পাইডারম্যান'-কে দেখে উচ্ছ্বসিত খুদে থেকে বৃদ্ধরা। এক তরুণী প্রীতি মহন্তের কথায়, "এর আগে কখনও সামনে থেকে স্পাইডারম্যান দেখিনি। চন্দননগরে এসে প্রথমবার 'ইন্ডিয়ান স্পাইডারম্যান' কে সামনে থেকে দেখলাম ৷"
প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে এবার চন্দননগর জগদ্ধাত্রী পুজোর বিসর্জন ও শোভাযাত্রা পিছিয়ে যায় ৷ 19 নভেম্বরের বদলে যা গতকাল সম্পন্ন হয় ৷ চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর শোভাযাত্রা মানেই চোখধাঁধানো আলোকসজ্জা। প্রতিমা দেখতে হাজার হাজার মানুষের ভিড়। সেই ভিড়ের মধ্যেই এবার নজর কাড়ছে 'বাঙালি স্পাইডারম্যান'। সোনারপুরের বাসিন্দা তিনি ৷ নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক ওই স্পাইডারম্যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে পোশাক আনিয়ে দর্শকদের মনোরঞ্জন করেছেন ৷
ছোটবেলার অসম্পূর্ণ স্বপ্ন বড় হয়ে পূরণ চন্দননগরের শোভাযাত্রায় ধুতি-পাঞ্জাবি পরা 'বাঙালি স্পাইডারম্যান' এর। কলকাতা, বারাসত ঘুরে চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজোয় এসেছেন। চন্দননগরের স্ট্র্যান্ড রোডের কাছে তাঁকে দেখে কার্যত চমকে ওঠেন পথচলতি মানুষ। কেউ এগিয়ে এসে হাত মেলালেন, কেউ আবার তুললেন সেলফি। স্পাইডারম্যানকে ঘিরে সবচেয়ে বেশি উচ্ছ্বাস ছিল খুদেদের মধ্যেও। নিজের স্বপ্ন পূরণে পাশাপাশি অন্যের মুখে হাসি ফোটানো-ও লক্ষ্য তাঁর।
'বাঙালি স্পাইডারম্যান' বলেন, "এই প্রথমবার চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো দেখতে এসেছি। চন্দননগরের আলোকসজ্জা খুব ভালো লেগেছে। চন্দননগরের সর্বোচ্চ প্রতিমা রানিমাকেও দেখেছি।
কেন স্পাইডারম্যানের পোশাকের সঙ্গে ধুতি-পাঞ্জাবি ?
তিনি বলেন, "ছোটবেলায় স্পাইডারম্যান হওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তখন পোশাক কেনার মতো সামর্থ্য ছিল না। বড় হয়ে সেই স্বপ্নই পূরণ করছি। আমেরিকা থেকে পোশাক এনেছি। দীর্ঘক্ষণ স্যুট পরে থাকলে প্রচণ্ড গরম লাগে। তবুও মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য সেই কষ্টকে উপেক্ষা করতে রাজি। আমাকে দেখে বাচ্চারা আরও খুশি হয়।"
চন্দননগরের শোভাযাত্রায় অভিনব 'বাঙালি স্পাইডারম্যান'-কে দেখে উচ্ছ্বসিত খুদে থেকে বৃদ্ধরা। এক তরুণী প্রীতি মহন্তের কথায়, "এর আগে কখনও সামনে থেকে স্পাইডারম্যান দেখিনি। চন্দননগরে এসে প্রথমবার 'ইন্ডিয়ান স্পাইডারম্যান' কে সামনে থেকে দেখলাম ৷"