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বরফে ঢাকল কাশ্মীর, পুজোর মরশুমে মোহময়ী ভূ-স্বর্গ; দেখুন ভিডিয়ো

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কাশ্মীরে বরফপাতের মুহূর্ত (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 14, 2026 at 2:18 PM IST

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Kashmir Weather Forecast: পুজোয় কাশ্মীর যাচ্ছেন ? আপনার জন্য অপেক্ষা করছে বরফে ঢাকা ভূ-স্বর্গ ৷ নতুন করে তুষারপাত হয়েছে কাশ্মীর উপত্যকার উঁচু এলাকায় ৷ যার মধ্যে রয়েছে মনোরম গুলমার্গ, সোনমার্গ ও গুরেজ ৷ অন্যদিকে, সমতল এলাকায় হালকা বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে । 

শ্রীনগরের ভারতীয় আবহাওয়া কেন্দ্রের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার বিকেল থেকে একটি সক্রিয় পশ্চিমী ঝঞ্ঝা এই অঞ্চলে প্রভাব ফেলায় উপত্যকাজুড়ে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের তুষারপাত ও বৃষ্টি হয়েছে । আবহাওয়ার এই পরিবর্তনের ফলে দিনের তাপমাত্রা কমেছে ৷ আগামী দু-এক দিনের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি, তুষারপাত ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে । কাশ্মীরে যখন বৃষ্টি ও তুষারপাত হচ্ছিল, তখন জম্মুতে আকাশ মেঘলা ছিল এবং তাপমাত্রাও কিছুটা কমেছে । গুরেজ উপত্যকার তুলাইল অঞ্চল, উত্তর কাশ্মীরের বান্দিপোরা জেলার রাজদান পাস এবং কুপওয়ারার সানহনা পাসে মাঝারি ধরনের তুষারপাত রেকর্ড করা হয়েছে । 

ট্রাফিক পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে বান্দিপোরা-গুরেজ মহাসড়ক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৷ তবে, শ্রীনগর-জম্মু জাতীয় মহাসড়ক, কাশ্মীরকে পির পাঞ্জাল জেলাগুলির সঙ্গে সংযোগকারী মুঘল রোড এবং কুপওয়ারা-কারনাহ মহাসড়ক খোলা রয়েছে । তাঁরা আরও জানান, শ্রীনগর-লেহ সড়কটি মঙ্গলবার রাতে বন্ধ থাকলেও বুধবার তা পুনরায় খুলে দেওয়া হয়েছে ।

আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) পূর্বাভাস জানিয়েছে, 16 অক্টোবর শুক্রবার থেকে আবহাওয়ার উন্নতি হবে ৷ যদিও বিচ্ছিন্ন কিছু জায়গায় স্বল্প সময়ের জন্য হালকা বৃষ্টি হতে পারে ৷ 17 অক্টোবর শনিবার থেকে 24 অক্টোবর শনিবার পর্যন্ত সাধারণত শুষ্ক আবহাওয়া থাকার সম্ভাবনা ।

Kashmir Weather Forecast: পুজোয় কাশ্মীর যাচ্ছেন ? আপনার জন্য অপেক্ষা করছে বরফে ঢাকা ভূ-স্বর্গ ৷ নতুন করে তুষারপাত হয়েছে কাশ্মীর উপত্যকার উঁচু এলাকায় ৷ যার মধ্যে রয়েছে মনোরম গুলমার্গ, সোনমার্গ ও গুরেজ ৷ অন্যদিকে, সমতল এলাকায় হালকা বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে । 

শ্রীনগরের ভারতীয় আবহাওয়া কেন্দ্রের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার বিকেল থেকে একটি সক্রিয় পশ্চিমী ঝঞ্ঝা এই অঞ্চলে প্রভাব ফেলায় উপত্যকাজুড়ে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের তুষারপাত ও বৃষ্টি হয়েছে । আবহাওয়ার এই পরিবর্তনের ফলে দিনের তাপমাত্রা কমেছে ৷ আগামী দু-এক দিনের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি, তুষারপাত ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে । কাশ্মীরে যখন বৃষ্টি ও তুষারপাত হচ্ছিল, তখন জম্মুতে আকাশ মেঘলা ছিল এবং তাপমাত্রাও কিছুটা কমেছে । গুরেজ উপত্যকার তুলাইল অঞ্চল, উত্তর কাশ্মীরের বান্দিপোরা জেলার রাজদান পাস এবং কুপওয়ারার সানহনা পাসে মাঝারি ধরনের তুষারপাত রেকর্ড করা হয়েছে । 

ট্রাফিক পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে বান্দিপোরা-গুরেজ মহাসড়ক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৷ তবে, শ্রীনগর-জম্মু জাতীয় মহাসড়ক, কাশ্মীরকে পির পাঞ্জাল জেলাগুলির সঙ্গে সংযোগকারী মুঘল রোড এবং কুপওয়ারা-কারনাহ মহাসড়ক খোলা রয়েছে । তাঁরা আরও জানান, শ্রীনগর-লেহ সড়কটি মঙ্গলবার রাতে বন্ধ থাকলেও বুধবার তা পুনরায় খুলে দেওয়া হয়েছে ।

আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) পূর্বাভাস জানিয়েছে, 16 অক্টোবর শুক্রবার থেকে আবহাওয়ার উন্নতি হবে ৷ যদিও বিচ্ছিন্ন কিছু জায়গায় স্বল্প সময়ের জন্য হালকা বৃষ্টি হতে পারে ৷ 17 অক্টোবর শনিবার থেকে 24 অক্টোবর শনিবার পর্যন্ত সাধারণত শুষ্ক আবহাওয়া থাকার সম্ভাবনা ।

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কাশ্মীরে তুষারপাত
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