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স্ট্র্যান্ড রোডের স্টলে টক-ঝাল ফুচকার স্বাদ নিলেন ফরাসি রাষ্ট্রদূত, দেখুন ভিডিয়ো

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টক-ঝাল ফুচকা খেলেন ফরাসি রাষ্ট্রদূত (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 12, 2026 at 1:50 PM IST

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ফরাসি আমলের রেজিস্ট্রি বিল্ডিং, মিউজিয়াম থেকে ক্লক টাওয়ায়, ডুপ্লে কলেজ থেকে চার্চ-সহ একাধিক স্থাপত্য রয়েছে চন্দননগর স্ট্র্যান্ড রোডে । ফরাসি ওই স্থাপত্যগুলি সংস্কারের সূচনায় উৎসবে মেতেছে চন্দননগর। সেই আবহে ভারতে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত এসে প্রশংসায় পঞ্চমুখ রাজ্য সরকারের। ফ্রেঞ্চ ইনস্টিটিউট থেকে রাষ্ট্রদূত থিয়েরি ম্যাথু ঘোষণা করেন আগামিদিনে চন্দননগরে ফ্রান্সের তরফে উৎসব করা হবে। আর সেই উৎসবের মেজাজে গা-ভাসালেন রাষ্ট্রদূত। চন্দননগর স্ট্র্যান্ড রোডে মিষ্টি, আইসক্রিম, ফুচকা সহ একাধিক স্টল করা হয়েছিল। ইনস্টিটিউট থেকে বেরিয়েই ফুচকার স্বাদ নিলেন ম্যাথু। 

উপস্থিত থাকা পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ ফুচকা খাওয়ার আমন্ত্রণ জানান তাঁকে। ছিলেন চন্দনগরের বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ ৷ টক-ঝাল দু'টি ফুচকা খেয়ে ম্যাথু বলেন, "খুব ভালো বানানো হয়েছে ৷" সেখানে থাকা মানুষজন ও ফ্রান্সের প্রতিনিধিরা ফুচকা খাওয়ার ছবিও তোলেন। এই দৃশ্য দেখতে মুহূর্তের মধ্যেই ভিড় জমে যায় স্ট্র্যান্ড রোডে ৷ দৃশ্য ছড়িয়ে পড়ে সোশাল মিডিয়ায় ৷ 

স্থানীয়দের মতে, ফরাসি রাষ্ট্রদূতের এই মাটির টানে মিশে যাওয়া চন্দননগরের সঙ্গে ফ্রান্সের ঐতিহাসিক সম্পর্ককে আরও একবার মনে করিয়ে দিল ৷ এদিন চন্দননগরকে কেন্দ্র করে পর্যটন, জলপথে পর্যটন এবং ভবিষ্যতে ফরাসি বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা হয়।

ফরাসি আমলের রেজিস্ট্রি বিল্ডিং, মিউজিয়াম থেকে ক্লক টাওয়ায়, ডুপ্লে কলেজ থেকে চার্চ-সহ একাধিক স্থাপত্য রয়েছে চন্দননগর স্ট্র্যান্ড রোডে । ফরাসি ওই স্থাপত্যগুলি সংস্কারের সূচনায় উৎসবে মেতেছে চন্দননগর। সেই আবহে ভারতে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত এসে প্রশংসায় পঞ্চমুখ রাজ্য সরকারের। ফ্রেঞ্চ ইনস্টিটিউট থেকে রাষ্ট্রদূত থিয়েরি ম্যাথু ঘোষণা করেন আগামিদিনে চন্দননগরে ফ্রান্সের তরফে উৎসব করা হবে। আর সেই উৎসবের মেজাজে গা-ভাসালেন রাষ্ট্রদূত। চন্দননগর স্ট্র্যান্ড রোডে মিষ্টি, আইসক্রিম, ফুচকা সহ একাধিক স্টল করা হয়েছিল। ইনস্টিটিউট থেকে বেরিয়েই ফুচকার স্বাদ নিলেন ম্যাথু। 

উপস্থিত থাকা পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ ফুচকা খাওয়ার আমন্ত্রণ জানান তাঁকে। ছিলেন চন্দনগরের বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ ৷ টক-ঝাল দু'টি ফুচকা খেয়ে ম্যাথু বলেন, "খুব ভালো বানানো হয়েছে ৷" সেখানে থাকা মানুষজন ও ফ্রান্সের প্রতিনিধিরা ফুচকা খাওয়ার ছবিও তোলেন। এই দৃশ্য দেখতে মুহূর্তের মধ্যেই ভিড় জমে যায় স্ট্র্যান্ড রোডে ৷ দৃশ্য ছড়িয়ে পড়ে সোশাল মিডিয়ায় ৷ 

স্থানীয়দের মতে, ফরাসি রাষ্ট্রদূতের এই মাটির টানে মিশে যাওয়া চন্দননগরের সঙ্গে ফ্রান্সের ঐতিহাসিক সম্পর্ককে আরও একবার মনে করিয়ে দিল ৷ এদিন চন্দননগরকে কেন্দ্র করে পর্যটন, জলপথে পর্যটন এবং ভবিষ্যতে ফরাসি বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা হয়।

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TAGGED:

ফুচকা খেলেন ফরাসি রাষ্ট্রদূত
FRENCH AMBASSADOR IN CHANDANNAGAR
CHANDANNAGAR STRAND ROAD
চন্দননগর স্ট্র্যান্ড ফুচকা
FRENCH AMBASSADOR ENJOYS PHUCHKA

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