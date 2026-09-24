নিউটাউনে ‘আদানি আরোগ্য মন্দির’-এর শিলান্যাস, দরিদ্রদের জন্য 1 হাজার শয্যা বিনামূল্যে
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Published : September 24, 2026 at 8:11 PM IST
রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় এক ঐতিহাসিক অধ্যায়ের সূচনা হল। বৃহস্পতিবার কলকাতার নিউটাউনের অ্যাকশন এরিয়া-2-এ আন্তর্জাতিক মানের দুই হাজার শয্যাবিশিষ্ট মেগা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজ ‘আদানি আরোগ্য মন্দির’-এর আনুষ্ঠানিক ভূমিপুজো ও শিলান্যাস হয়েছে। বর্ণাঢ্য এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আদানি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান গৌতম আদানি, ম্যানেজিং ডিরেক্টর কর্ণ আদানি, প্রীতি আদানি এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন সকালে স্ত্রী প্রীতি আদানিকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতার কালীঘাট মন্দিরে পুজো দেন গৌতম। সেখান থেকেই তিনি সরাসরি পৌঁছন নিউটাউনের প্রকল্পস্থলে এবং মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে শিলান্যাস করেন। প্রস্তাবিত এই আন্তর্জাতিক মানের স্বাস্থ্যনগরীতে মোট দুই হাজার শয্যার মধ্যে 50 শতাংশ সম্পূর্ণভাবে রাজ্যের দরিদ্র ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য সংরক্ষিত থাকবে। বাকি শয্যা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালনা করবে আদানি গোষ্ঠী।
রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় এক ঐতিহাসিক অধ্যায়ের সূচনা হল। বৃহস্পতিবার কলকাতার নিউটাউনের অ্যাকশন এরিয়া-2-এ আন্তর্জাতিক মানের দুই হাজার শয্যাবিশিষ্ট মেগা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজ ‘আদানি আরোগ্য মন্দির’-এর আনুষ্ঠানিক ভূমিপুজো ও শিলান্যাস হয়েছে। বর্ণাঢ্য এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আদানি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান গৌতম আদানি, ম্যানেজিং ডিরেক্টর কর্ণ আদানি, প্রীতি আদানি এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন সকালে স্ত্রী প্রীতি আদানিকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতার কালীঘাট মন্দিরে পুজো দেন গৌতম। সেখান থেকেই তিনি সরাসরি পৌঁছন নিউটাউনের প্রকল্পস্থলে এবং মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে শিলান্যাস করেন। প্রস্তাবিত এই আন্তর্জাতিক মানের স্বাস্থ্যনগরীতে মোট দুই হাজার শয্যার মধ্যে 50 শতাংশ সম্পূর্ণভাবে রাজ্যের দরিদ্র ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য সংরক্ষিত থাকবে। বাকি শয্যা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালনা করবে আদানি গোষ্ঠী।