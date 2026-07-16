'মায়ের কোলে একটি গাছ', অরণ্য সপ্তাহে বনমন্ত্রীর আবেদন গাছ লাগান-পরিচার্য করুন - TREES PLANTATION ON FOREST FESTIVAL
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 16, 2026 at 3:51 PM IST
রাজ্যের বিভিন্ন জেলার শিল্পতালুক এবং শহরাঞ্চলগুলিতে উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে দূষণের মাত্রা। চলতি অরণ্য সপ্তাহে তাই নতুন সরকারের পক্ষ থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সুরে সুর মিলিয়ে স্লোগান দেওয়া হয়েছে, 'মায়ের কোলে একটি গাছ'। প্রতিবছরই 14 থেকে 20 জুলাই বাংলায় অরণ্য সপ্তাহ তথা 'বন মহোৎসব' পালিত হয় ৷ এবছরও তার অন্যথা হয়নি ৷
বৃহস্পতিবার দুর্গাপুরে একটি দুর্গোৎসবের খুঁটিপুজোর আয়োজনে উপস্থিত থেকে ছিলেন রাজ্যের বনমন্ত্রী দিবাকর ঘরামি। তিনি বলেন, "চলতি সপ্তাহের 14 তারিখে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী গাছ লাগিয়ে এবছরের অরণ্য সপ্তাহ উদযাপন শুরু করেছেন। আমি এখন প্রতিদিন কোনও কর্মসূচিতে যোগদান দেওয়ার আগে একটি করে গাছ লাগাচ্ছি। বনাঞ্চল বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, 'মায়ের কোলে একটি গাছ' প্রকল্পের কথা। তবে শুধু গাছ লাগিয়ে, ছবি তুলে, সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেই নিজের দায়িত্ব শেষ নয়। যত্ন নিয়ে সেই গাছটিকে বড় করে তোলাটাই আমাদের সবার লক্ষ্য হওয়া উচিত ৷"
তিনি আরও বলেন, "আমাদেরকে বাঁচতে এবং আগামীতে বাঁচাতে গাছের বিকল্প কিছু নেই। তাই আমি সবার কাছে অনুরোধ রাখছি একটি করে গাছ লাগান এবং যত্ন নিয়ে তার বৃদ্ধি ঘটান।" দুর্গাপুর-সহ বিভিন্ন শিল্পতালুকে যেভাবে দূষণের মাত্রা দিন প্রতিদিন বাড়ছে তাতে করে উদ্বেগ বাড়ছে শিল্পাঞ্চলবাসীর।
বনমন্ত্রীর কথায়, "আগের সরকারগুলি বনাঞ্চল বৃদ্ধির উপর জোর দেননি। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বারংবার বনাঞ্চল বৃদ্ধির কথা বলেছেন। বন দফতরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে বনাঞ্চল বৃদ্ধির জন্য।"
রাজ্যের বিভিন্ন জেলার শিল্পতালুক এবং শহরাঞ্চলগুলিতে উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে দূষণের মাত্রা। চলতি অরণ্য সপ্তাহে তাই নতুন সরকারের পক্ষ থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সুরে সুর মিলিয়ে স্লোগান দেওয়া হয়েছে, 'মায়ের কোলে একটি গাছ'। প্রতিবছরই 14 থেকে 20 জুলাই বাংলায় অরণ্য সপ্তাহ তথা 'বন মহোৎসব' পালিত হয় ৷ এবছরও তার অন্যথা হয়নি ৷
বৃহস্পতিবার দুর্গাপুরে একটি দুর্গোৎসবের খুঁটিপুজোর আয়োজনে উপস্থিত থেকে ছিলেন রাজ্যের বনমন্ত্রী দিবাকর ঘরামি। তিনি বলেন, "চলতি সপ্তাহের 14 তারিখে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী গাছ লাগিয়ে এবছরের অরণ্য সপ্তাহ উদযাপন শুরু করেছেন। আমি এখন প্রতিদিন কোনও কর্মসূচিতে যোগদান দেওয়ার আগে একটি করে গাছ লাগাচ্ছি। বনাঞ্চল বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, 'মায়ের কোলে একটি গাছ' প্রকল্পের কথা। তবে শুধু গাছ লাগিয়ে, ছবি তুলে, সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেই নিজের দায়িত্ব শেষ নয়। যত্ন নিয়ে সেই গাছটিকে বড় করে তোলাটাই আমাদের সবার লক্ষ্য হওয়া উচিত ৷"
তিনি আরও বলেন, "আমাদেরকে বাঁচতে এবং আগামীতে বাঁচাতে গাছের বিকল্প কিছু নেই। তাই আমি সবার কাছে অনুরোধ রাখছি একটি করে গাছ লাগান এবং যত্ন নিয়ে তার বৃদ্ধি ঘটান।" দুর্গাপুর-সহ বিভিন্ন শিল্পতালুকে যেভাবে দূষণের মাত্রা দিন প্রতিদিন বাড়ছে তাতে করে উদ্বেগ বাড়ছে শিল্পাঞ্চলবাসীর।
বনমন্ত্রীর কথায়, "আগের সরকারগুলি বনাঞ্চল বৃদ্ধির উপর জোর দেননি। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বারংবার বনাঞ্চল বৃদ্ধির কথা বলেছেন। বন দফতরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে বনাঞ্চল বৃদ্ধির জন্য।"