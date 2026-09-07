কিলবিল করছে আরশোলা ! অস্বাস্থ্যকর পরিবেশেই তৈরি হচ্ছে মিষ্টি, চোখ কপালে আধিকারিকদের

কিলবিল করছে আরশোলা ! অস্বাস্থ্যকর পরিবেশেই তৈরি হচ্ছে মিষ্টি, চোখ কপালে আধিকারিকদের
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Published : September 7, 2026 at 5:28 PM IST
মিষ্টির কারখানায় কিলবিল করছে আরশোলা ৷ সেই পরিবেশেই তৈরি হচ্ছিল রকমারি মিষ্টি । কোথাও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বাসি খাবার, কোথাও পচা মিষ্টির রস । আবার মিষ্টিতে ব্যবহারের জন্য মজুত রাখা হয়েছিল নানা ধরনের রং ও রাসায়নিক । এমনই অভিযোগে সোমবার দুর্গাপুরের গোপাল মাঠ এলাকার একাধিক মিষ্টির দোকান, গোডাউন এবং খাবারের দোকানে অভিযান চালাল খাদ্য সুরক্ষা দফতর ।
অভিযানে উদ্ধার হয়েছে মেয়াদ উত্তীর্ণ মশলা, বাসি খাবার, ছত্রাক ধরা মোমো এবং বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল ও রং । উদ্ধার হওয়া পচা ও বাসি খাবার এবং ব্যবহার অনুপযোগী খাদ্যসামগ্রী ঘটনাস্থলেই নষ্ট করে ফেলে দেওয়া হয় । একইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট দোকান মালিকদের সতর্ক করা হয় । নিয়ম না মানলে আগামিদিনে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে খাদ্য সুরক্ষা দফতর ।
খাদ্য সুরক্ষা দফতরের আধিকারিক শুভম ঘোষ বলেন, "একাধিক মিষ্টির দোকানে আরশোলা ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছে । পাশাপাশি গোডাউন থেকে মেয়াদ উত্তীর্ণ মশলা, বিভিন্ন ধরনের রং, বাসি খাবার এবং অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে । সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করার পাশাপাশি জরিমানাও করা হয়েছে । আগামিদিনে একই ধরনের অনিয়ম ধরা পড়লে আরও কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"
মিষ্টির কারখানায় কিলবিল করছে আরশোলা ৷ সেই পরিবেশেই তৈরি হচ্ছিল রকমারি মিষ্টি । কোথাও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বাসি খাবার, কোথাও পচা মিষ্টির রস । আবার মিষ্টিতে ব্যবহারের জন্য মজুত রাখা হয়েছিল নানা ধরনের রং ও রাসায়নিক । এমনই অভিযোগে সোমবার দুর্গাপুরের গোপাল মাঠ এলাকার একাধিক মিষ্টির দোকান, গোডাউন এবং খাবারের দোকানে অভিযান চালাল খাদ্য সুরক্ষা দফতর ।
অভিযানে উদ্ধার হয়েছে মেয়াদ উত্তীর্ণ মশলা, বাসি খাবার, ছত্রাক ধরা মোমো এবং বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল ও রং । উদ্ধার হওয়া পচা ও বাসি খাবার এবং ব্যবহার অনুপযোগী খাদ্যসামগ্রী ঘটনাস্থলেই নষ্ট করে ফেলে দেওয়া হয় । একইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট দোকান মালিকদের সতর্ক করা হয় । নিয়ম না মানলে আগামিদিনে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে খাদ্য সুরক্ষা দফতর ।
খাদ্য সুরক্ষা দফতরের আধিকারিক শুভম ঘোষ বলেন, "একাধিক মিষ্টির দোকানে আরশোলা ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছে । পাশাপাশি গোডাউন থেকে মেয়াদ উত্তীর্ণ মশলা, বিভিন্ন ধরনের রং, বাসি খাবার এবং অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে । সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করার পাশাপাশি জরিমানাও করা হয়েছে । আগামিদিনে একই ধরনের অনিয়ম ধরা পড়লে আরও কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"