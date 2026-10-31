রাজুর পকেট পরোটা পাস, ফেল পাইস হোটেল !
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Published : October 31, 2026 at 1:15 PM IST
কলকাতা, 31 অক্টোবর: পুজোর মরসুম পেরোতেই ফের অভিযানে নামল কলকাতা পুরসভার খাদ্য সুরক্ষা শাখা । শনিবার সকাল সকাল শিয়ালদা স্টেশন চত্বর এবং এনআরএস হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় হানা দিলেন খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিকেরা । সামাজিক মাধ্যমে পরিচিতি পাওয়া 'রাজুর পকেট পরোটা'র দোকান থেকে শুরু করে হাসপাতাল লাগোয়া ফুটপাতের পাইস হোটেল- খাবারের গুণমান, পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি খতিয়ে দেখলেন তাঁরা ।
অভিযানে কয়েকটি দোকান থেকে নিম্নমানের মশলা উদ্ধার করা হয় । সেগুলি বাজেয়াপ্ত করে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । পাশাপাশি, দোকানগুলিতে খাবার কীভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে, রান্নার কাজে ব্যবহৃত মশলার গুণমান কেমন, রান্নার জায়গা এবং বাসনপত্র পরিচ্ছন্ন কি না-একাধিক বিষয় পরীক্ষা করেন খাদ্য সুরক্ষা শাখার কর্মীরা ।
শিয়ালদা ও এনআরএস হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষের যাতায়াত । রোগীর পরিজন থেকে শুরু করে হাসপাতালের কর্মী, রেলযাত্রী এবং স্থানীয় বাসিন্দা- অনেকেরই ভরসা রাস্তার ধারের এই সস্তার খাবারের দোকানগুলি । বিশেষত প্রান্তিক ও নিম্নবিত্ত মানুষের কাছে ফুটপাতের পাইস হোটেল কিংবা ছোট খাবারের দোকানই অনেক সময় স্বল্প খরচে পেট ভরানোর একমাত্র উপায় । সেই কারণে এই সব দোকানে খাবারের গুণমান ও স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখা কতটা জরুরি, সেদিকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে পুরসভার খাদ্য সুরক্ষা শাখা ।
শুধু পরীক্ষা করেই থেমে থাকেননি আধিকারিকেরা । খাবার তৈরি ও পরিবেশনের ক্ষেত্রে কী কী নিয়ম মানতে হবে, কীভাবে খাদ্যসামগ্রী সংরক্ষণ করতে হবে এবং রান্নার কাজে কোন ধরনের উপকরণ ব্যবহার করা উচিত, সে সম্পর্কেও দোকানদারদের সচেতন করা হয় । পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং নিম্নমানের মশলা বা খাদ্যসামগ্রী ব্যবহার না করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে ।
কলকাতা, 31 অক্টোবর: পুজোর মরসুম পেরোতেই ফের অভিযানে নামল কলকাতা পুরসভার খাদ্য সুরক্ষা শাখা । শনিবার সকাল সকাল শিয়ালদা স্টেশন চত্বর এবং এনআরএস হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় হানা দিলেন খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিকেরা । সামাজিক মাধ্যমে পরিচিতি পাওয়া 'রাজুর পকেট পরোটা'র দোকান থেকে শুরু করে হাসপাতাল লাগোয়া ফুটপাতের পাইস হোটেল- খাবারের গুণমান, পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি খতিয়ে দেখলেন তাঁরা ।
অভিযানে কয়েকটি দোকান থেকে নিম্নমানের মশলা উদ্ধার করা হয় । সেগুলি বাজেয়াপ্ত করে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । পাশাপাশি, দোকানগুলিতে খাবার কীভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে, রান্নার কাজে ব্যবহৃত মশলার গুণমান কেমন, রান্নার জায়গা এবং বাসনপত্র পরিচ্ছন্ন কি না-একাধিক বিষয় পরীক্ষা করেন খাদ্য সুরক্ষা শাখার কর্মীরা ।
শিয়ালদা ও এনআরএস হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষের যাতায়াত । রোগীর পরিজন থেকে শুরু করে হাসপাতালের কর্মী, রেলযাত্রী এবং স্থানীয় বাসিন্দা- অনেকেরই ভরসা রাস্তার ধারের এই সস্তার খাবারের দোকানগুলি । বিশেষত প্রান্তিক ও নিম্নবিত্ত মানুষের কাছে ফুটপাতের পাইস হোটেল কিংবা ছোট খাবারের দোকানই অনেক সময় স্বল্প খরচে পেট ভরানোর একমাত্র উপায় । সেই কারণে এই সব দোকানে খাবারের গুণমান ও স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখা কতটা জরুরি, সেদিকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে পুরসভার খাদ্য সুরক্ষা শাখা ।
শুধু পরীক্ষা করেই থেমে থাকেননি আধিকারিকেরা । খাবার তৈরি ও পরিবেশনের ক্ষেত্রে কী কী নিয়ম মানতে হবে, কীভাবে খাদ্যসামগ্রী সংরক্ষণ করতে হবে এবং রান্নার কাজে কোন ধরনের উপকরণ ব্যবহার করা উচিত, সে সম্পর্কেও দোকানদারদের সচেতন করা হয় । পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং নিম্নমানের মশলা বা খাদ্যসামগ্রী ব্যবহার না করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে ।