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তারকেশ্বরে পুণ্যার্থীদের উপর পুষ্পবৃষ্টি, উৎসবমুখর শ্রাবণী মেলা - FLOWER PETALS SHOWERED

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উৎসবমুখর শ্রাবণী মেলা (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 19, 2026 at 7:30 PM IST

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পরিবর্তনের বাংলায় এবার শ্রাবণী মেলাকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে শুভেন্দু অধিকারী সরকার। মুখ্যমন্ত্রী দিন ক'য়েক আগে বলেছিলেন তারকেশ্বরে পুণ্যার্থীদের উপর পুষ্পবৃষ্টি হবে। সেই মতো রবিবার বালিগোড়িতে অস্থায়ী হেলিপ্যাডে আসে হেলিকপ্টার। তারকেশ্বরের বিধায়ক সন্তু পান ফুল নিয়ে এসে হেলিকপ্টারের ওঠেন। তারকেশ্বর মন্দির ও তীর্থযাত্রীদের উপর আকাশ থেকে তিনি ফুল ছুড়ে দেন ৷ বিভিন্ন জায়গায় থেকে পুণ্যার্থীরা বৈদ্যবাটির নিমাই তীর্থ ঘাট-সহ অন্যান্য ঘাট থেকে গঙ্গাজল নিয়ে রওনা দেন তারকেশ্বরের দিকে। 

আগামিকাল শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার ৷ বাবার মাথায় জল ঢালার জন্য আজই ভক্তরা শেওড়াফুলিতে চলে আসেন ৷ বৈদ্যবাটি থেকে লাখো জলযাত্রী গঙ্গা স্নান করে বাঁকে করে জল নিয়ে যান। পায়ে হেঁটে প্রায় 40 কিমি রাস্তা পার করেন তাঁরা। এই প্রথম তাঁদের উপর পুষ্পবৃষ্টির কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন হেলিকপ্টারে করে গোলাপ-সহ বিভিন্ন ধরনের ফুল আকাশ থেকে ফেলা হয়।

বিধায়ক সন্তু পান বলেন, "এই পুষ্পবৃষ্টির মাধ্যমে তারকেশ্বরের আগত পুণ্যার্থী ও মানুষজনকে স্বাগত জানানো হচ্ছে। বর্তমান সরকার বাবা তারকনাথের উদ্দেশে যে শ্রাবণী মেলা হয় তা প্রাধান্য দিতেই এই ধরনের ব্যবস্থাপনা করেছে। হেলিকপ্টারে করে মন্দির থেকে বৈদ্যবাটি ঘাট পর্যন্ত এই পুষ্পবৃষ্টি করা হবে। আবহাওয়া অনুকূল থাকলে এই পুষ্পবৃষ্টি চলবে শ্রাবণ মাসজুড়ে।"

পরিবর্তনের বাংলায় এবার শ্রাবণী মেলাকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে শুভেন্দু অধিকারী সরকার। মুখ্যমন্ত্রী দিন ক'য়েক আগে বলেছিলেন তারকেশ্বরে পুণ্যার্থীদের উপর পুষ্পবৃষ্টি হবে। সেই মতো রবিবার বালিগোড়িতে অস্থায়ী হেলিপ্যাডে আসে হেলিকপ্টার। তারকেশ্বরের বিধায়ক সন্তু পান ফুল নিয়ে এসে হেলিকপ্টারের ওঠেন। তারকেশ্বর মন্দির ও তীর্থযাত্রীদের উপর আকাশ থেকে তিনি ফুল ছুড়ে দেন ৷ বিভিন্ন জায়গায় থেকে পুণ্যার্থীরা বৈদ্যবাটির নিমাই তীর্থ ঘাট-সহ অন্যান্য ঘাট থেকে গঙ্গাজল নিয়ে রওনা দেন তারকেশ্বরের দিকে। 

আগামিকাল শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার ৷ বাবার মাথায় জল ঢালার জন্য আজই ভক্তরা শেওড়াফুলিতে চলে আসেন ৷ বৈদ্যবাটি থেকে লাখো জলযাত্রী গঙ্গা স্নান করে বাঁকে করে জল নিয়ে যান। পায়ে হেঁটে প্রায় 40 কিমি রাস্তা পার করেন তাঁরা। এই প্রথম তাঁদের উপর পুষ্পবৃষ্টির কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন হেলিকপ্টারে করে গোলাপ-সহ বিভিন্ন ধরনের ফুল আকাশ থেকে ফেলা হয়।

বিধায়ক সন্তু পান বলেন, "এই পুষ্পবৃষ্টির মাধ্যমে তারকেশ্বরের আগত পুণ্যার্থী ও মানুষজনকে স্বাগত জানানো হচ্ছে। বর্তমান সরকার বাবা তারকনাথের উদ্দেশে যে শ্রাবণী মেলা হয় তা প্রাধান্য দিতেই এই ধরনের ব্যবস্থাপনা করেছে। হেলিকপ্টারে করে মন্দির থেকে বৈদ্যবাটি ঘাট পর্যন্ত এই পুষ্পবৃষ্টি করা হবে। আবহাওয়া অনুকূল থাকলে এই পুষ্পবৃষ্টি চলবে শ্রাবণ মাসজুড়ে।"

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TAGGED:

SHRABANI MELA IN TARAKESWAR
শ্রাবণী মেলা
পুণ্যার্থীদের উপর পুষ্পবৃষ্টি
FLOWER PETALS SHOWERED
SHRABANI MELA 2026

ABOUT THE AUTHOR

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ETV Bharat Bangla Team

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