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কাঁকসার ঘন জঙ্গলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাঝেও আনন্দে ময়ূরের দল

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দুর্যোগের মাঝেও মহানন্দে ময়ূরের দল (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 25, 2026 at 5:04 PM IST

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শরতের মরশুমেও চলছে ঝড়ের দাপট। গত কয়েকদিন ধরে একনাগাড়ে বৃষ্টি, কখনও মুষলধারে, কখনও ঝিরঝিরে। বৃষ্টিভেজা শরতের সেই আবহেই যেন আরও প্রাণ ফিরে পেয়েছে পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসার গড় জঙ্গল। আর সেই সবুজে ভরা জঙ্গলের বুকেই মহানন্দে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল ময়ূরদের। কাঁকসার গড় জঙ্গলের দেউল সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ধরা পড়ল মনোরম সেই ছবি। বৃষ্টিতে ভেজা জঙ্গলের পথ, চারপাশে সবুজের সমারোহ ৷ তার মাঝেই আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে ময়ূরের দল। বৃষ্টিভেজা পরিবেশে তাদের স্বাভাবিক বিচরণ যেন জঙ্গলের সৌন্দর্যকে আরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। শরতের বৃষ্টিতে যখন চারপাশ ভিজছে, তখন সেই বৃষ্টিকে সঙ্গী করেই দেউল সংরক্ষিত বনাঞ্চলে চলছে ময়ূরদের বিচরণ।শরতের নীল মেঘ উধাও, চারিদিক ঘন আঁধার করে ঘনিয়ে আসা কালো মেঘ। আর তার মাঝেই বন ময়ূরীদের আপন বেগে জঙ্গলে মহানন্দে ঘুরে বেড়ানো এক নৈসর্গিক ছবি ধরা পরল ইটিভি ভারতের ক্যামেরায়। জঙ্গলের এই অপরূপ সুন্দরতা আবারো যেন প্রমাণ করে দিল বন বৈচিত্রের সুন্দরতা শ্রেষ্ঠ সুন্দরতা।

শরতের মরশুমেও চলছে ঝড়ের দাপট। গত কয়েকদিন ধরে একনাগাড়ে বৃষ্টি, কখনও মুষলধারে, কখনও ঝিরঝিরে। বৃষ্টিভেজা শরতের সেই আবহেই যেন আরও প্রাণ ফিরে পেয়েছে পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসার গড় জঙ্গল। আর সেই সবুজে ভরা জঙ্গলের বুকেই মহানন্দে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল ময়ূরদের। কাঁকসার গড় জঙ্গলের দেউল সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ধরা পড়ল মনোরম সেই ছবি। বৃষ্টিতে ভেজা জঙ্গলের পথ, চারপাশে সবুজের সমারোহ ৷ তার মাঝেই আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে ময়ূরের দল। বৃষ্টিভেজা পরিবেশে তাদের স্বাভাবিক বিচরণ যেন জঙ্গলের সৌন্দর্যকে আরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। শরতের বৃষ্টিতে যখন চারপাশ ভিজছে, তখন সেই বৃষ্টিকে সঙ্গী করেই দেউল সংরক্ষিত বনাঞ্চলে চলছে ময়ূরদের বিচরণ।শরতের নীল মেঘ উধাও, চারিদিক ঘন আঁধার করে ঘনিয়ে আসা কালো মেঘ। আর তার মাঝেই বন ময়ূরীদের আপন বেগে জঙ্গলে মহানন্দে ঘুরে বেড়ানো এক নৈসর্গিক ছবি ধরা পরল ইটিভি ভারতের ক্যামেরায়। জঙ্গলের এই অপরূপ সুন্দরতা আবারো যেন প্রমাণ করে দিল বন বৈচিত্রের সুন্দরতা শ্রেষ্ঠ সুন্দরতা।

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TAGGED:

DENSE FORESTS OF KANKASA
KANKASA FORESTS PEACOCKS
কাঁকসার জঙ্গলে ময়ূরের দল
কাঁকসার ঘন জঙ্গল
KAKSA FOREST PEACOCK DANCE

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