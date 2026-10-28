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মজুত বাজিতে আগুন লেগে ভস্মীভূত 5 দোকান, দমকলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ

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মাদারিহাটে মজুত বাজিতে আগুন লেগে ভস্মীভূত 5টি দোকান ৷ (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 28, 2026 at 6:48 PM IST

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ভোররাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে পরপর বাজির শব্দে ঘুম ভাঙল আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাটের টোটোপাড়া মোড়ের বাসিন্দাদের ৷ বাইরে বেরিয়ে তাঁরা দেখলেন এলাকার পাঁচটি দোকানে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে ৷ আর আগুনের উৎস পাশের একটি দোকান ৷ অভিযোগ, সেই দোকানে নিষিদ্ধ আতশবাজি মজুত করা ছিল ৷ সেগুলিতে আগুন ধরে আশেপাশের পাঁচটি দোকানে ছড়িয়ে পড়ে ৷ ঘটনায় দমকলের বিরুদ্ধেও গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে ৷

দমকল বিভাগে ফোন করা হলে, কাছে থাকা বীরপাড়া ফায়ার স্টেশন থেকে কোনও সাহায্য এসে পৌঁছায়নি বলে অভিযোগ করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী ঋত্বিক সাহা ৷ বরং দূরের ফালাকাটা ফায়ার স্টেশন ও তার এক ঘণ্টা বাদে হ্যামিলটনগঞ্জ থেকে দমকল এসে পৌঁছায় ৷ তবুও, সবচেয়ে কাছে থাকা বীরপাড়া ফায়ার স্টেশন কোনও সাহায্য করেনি বলে অভিযোগ ৷ তবে, কীভাবে ওই দোকানে আগুন ধরেছে, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷

এমনকী আগুন লাগার এক ঘণ্টা 10 মিনিট পরে দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে বলে অভিযোগ ৷ ফলে পাঁচটি দোকান সম্পূর্ণভাবে আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে ৷ অভিযোগ, একটি দোকানে লঙ্কা বোম, চকোলেট বোম, তুবড়ি-সহ বিভিন্ন বাজি মজুত করা ছিল ৷ ঋত্বিক সাহার কথায়, প্রথমে তাঁর নিজের দোকানে আগুন লাগেনি ৷ কিন্তু, চোখের সামনেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে তাঁর ফাস্ট ফুডের দোকানটিও পুড়ে যায় ৷ বারবার দমকলকে খবর দেওয়া সত্ত্বেও, এক ঘণ্টার বেশি সময় পরে ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ৷

ভোররাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে পরপর বাজির শব্দে ঘুম ভাঙল আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাটের টোটোপাড়া মোড়ের বাসিন্দাদের ৷ বাইরে বেরিয়ে তাঁরা দেখলেন এলাকার পাঁচটি দোকানে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে ৷ আর আগুনের উৎস পাশের একটি দোকান ৷ অভিযোগ, সেই দোকানে নিষিদ্ধ আতশবাজি মজুত করা ছিল ৷ সেগুলিতে আগুন ধরে আশেপাশের পাঁচটি দোকানে ছড়িয়ে পড়ে ৷ ঘটনায় দমকলের বিরুদ্ধেও গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে ৷

দমকল বিভাগে ফোন করা হলে, কাছে থাকা বীরপাড়া ফায়ার স্টেশন থেকে কোনও সাহায্য এসে পৌঁছায়নি বলে অভিযোগ করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী ঋত্বিক সাহা ৷ বরং দূরের ফালাকাটা ফায়ার স্টেশন ও তার এক ঘণ্টা বাদে হ্যামিলটনগঞ্জ থেকে দমকল এসে পৌঁছায় ৷ তবুও, সবচেয়ে কাছে থাকা বীরপাড়া ফায়ার স্টেশন কোনও সাহায্য করেনি বলে অভিযোগ ৷ তবে, কীভাবে ওই দোকানে আগুন ধরেছে, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷

এমনকী আগুন লাগার এক ঘণ্টা 10 মিনিট পরে দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে বলে অভিযোগ ৷ ফলে পাঁচটি দোকান সম্পূর্ণভাবে আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে ৷ অভিযোগ, একটি দোকানে লঙ্কা বোম, চকোলেট বোম, তুবড়ি-সহ বিভিন্ন বাজি মজুত করা ছিল ৷ ঋত্বিক সাহার কথায়, প্রথমে তাঁর নিজের দোকানে আগুন লাগেনি ৷ কিন্তু, চোখের সামনেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে তাঁর ফাস্ট ফুডের দোকানটিও পুড়ে যায় ৷ বারবার দমকলকে খবর দেওয়া সত্ত্বেও, এক ঘণ্টার বেশি সময় পরে ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ৷

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TAGGED:

FIRE INCIDENT
MADARIHAT FIRE
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অগ্নিকাণ্ড
বাজি থেকে আগুন

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