WATCH LIVE : রাজ্যপালের ভাষণে শুরু বিধানসভার প্রথম অধিবেশন, দেখুন সরাসরি... - WEST BENGAL ASSEMBLY SESSION
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Published : June 18, 2026 at 11:06 AM IST|
Updated : June 18, 2026 at 11:11 AM IST
রাজ্যে পালাবদলের পর আজ বিধানসভার প্রথম অধিবেশন । সকাল 11টায় রাজ্যপালের ভাষণের মধ্য দিয়ে অধিবেশনের আনুষ্ঠানিক সূচনা হচ্ছে ৷ বিরোধী দল এবং বিরোধী দলনেতা নিয়ে তৃণমূলে ভাঙন-সহ একাধিক বিষয় বিষয় নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে বিধানসভা চত্বর বেশ সরগরম । এরই মধ্যে বিজেপি সরকারের প্রথম অধিবেশন এবং বাজেট নিয়ে সব মহলের নজর এখন বিধানসভার অলিন্দে ।
বাজেট অধিবেশন যাতে সংসদীয় রীতিনীতি মেনে এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, তা নিশ্চিত করতে মঙ্গলবার বিধানসভায় সর্বদলীয় বৈঠক এবং কার্য উপদেষ্টা কমিটি বা বিজনেস অ্যাডভাইজারি (বিএ) কমিটির বিশেষ বৈঠক হয় ৷ এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সিপিএমের বিধায়ক মুস্তাফিজুর রহমান রানা এবং আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী ।
রাজ্যে পালাবদলের পর আজ বিধানসভার প্রথম অধিবেশন । সকাল 11টায় রাজ্যপালের ভাষণের মধ্য দিয়ে অধিবেশনের আনুষ্ঠানিক সূচনা হচ্ছে ৷ বিরোধী দল এবং বিরোধী দলনেতা নিয়ে তৃণমূলে ভাঙন-সহ একাধিক বিষয় বিষয় নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে বিধানসভা চত্বর বেশ সরগরম । এরই মধ্যে বিজেপি সরকারের প্রথম অধিবেশন এবং বাজেট নিয়ে সব মহলের নজর এখন বিধানসভার অলিন্দে ।
বাজেট অধিবেশন যাতে সংসদীয় রীতিনীতি মেনে এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, তা নিশ্চিত করতে মঙ্গলবার বিধানসভায় সর্বদলীয় বৈঠক এবং কার্য উপদেষ্টা কমিটি বা বিজনেস অ্যাডভাইজারি (বিএ) কমিটির বিশেষ বৈঠক হয় ৷ এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সিপিএমের বিধায়ক মুস্তাফিজুর রহমান রানা এবং আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী ।