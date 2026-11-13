উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী, এই প্রথম প্রথা ভেঙে তৃতীয়াতে সাজলেন চন্দননগরের আদি মা

উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী, এই প্রথম প্রথা ভেঙে তৃতীয়াতে সাজলেন চন্দননগরের আদি মা
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Published : November 13, 2026 at 4:50 PM IST
Chandannagar Chaul Patty Jagaddhatri Temple: পুজো উদ্বোধনে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তাই প্রথা ভেঙে একদিন আগেই সাজলেন চাউলপট্টির আদি জগদ্ধাত্রী মা ৷ প্রতিবার চতুর্থীর দিন মাকে কাপড় পড়ানো ও পঞ্চমীতে গয়না দিয়ে সাজানো হয় । এবারে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পুজো উদ্বোধন করবেন চতুর্থীতে ৷ তাই এই প্রথম তড়িঘড়ি তৃতীয়াতেই সাজানো হল আদি মা'কে ৷ আনুমানিক এক কেজি সোনা ও 10 কেজি রূপোয় সাজেন মা ।
চন্দননগরের এই পুজোকে ঘিরে দুটো মত শোনা যায় । কথিত আছে, কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বন্ধু ছিলেন দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী । কৃষ্ণচন্দ্র খাজনা দিতে না পেরে পুজোর সময় মুর্শিদাবাদে নবাবের কারাগারে বন্দি ছিলেন । দুর্গাপুজো মিটে যাওয়ার পর তিনি ছাড়া পান । গঙ্গা দিয়ে বজরায় করে যাওয়ার সময় ঢাকের শব্দে তাঁর বাড়িতে দুর্গাপুজোর কথা মনে পড়ে ৷ সেই সময় বন্ধু ইন্দ্র নারায়ণের চন্দননগরের বাড়িতে তিনি রাত্রিযাপন করেন । সেখানেই তিনি স্বপ্নে দুর্গারই আরেক রূপ দেখতে পান । সেই থেকে চাউল পট্টিতে জগদ্ধাত্রীতে পুজোর সূচনা হয় বলে মনে করা হয় ।
আরেকটি মতে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বন্দি দশা থেকে মুক্ত হয়ে বাড়ি ফিরে দুর্গাপুজো করতে না পারায় তার মনে দুঃখ হয় । তখন শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে দেবী হৈমন্তীকার আরাধনা করেন । সেই পুজো দেখেই ইন্দ্রনারায়ণ চন্দননগরের পুজো শুরু করেছিলেন বলে শোনা যায় । চন্দননগরের প্রথম জগদ্ধাত্রী পুজো চাউলপট্টিতেই হয়েছিল, এনিয়ে দ্বিমত নেই । প্রায় 300 বছর আগে এই পুজোর সূচনা হয়েছিল বলে অনুমান ।
চাউলপট্টির সেই পুজোয় আদি মা নামে পরিচিত । পুজো কমিটির সদস্য চন্দন ঘোষ বলেন, "হাজার একটা বেল পাতা দিয়ে হোম করা হয় । 200 কেজি চালের পোলাও, 50 কেজি দুধের পায়েস হয় । অষ্টমীতে 150 কেজি চাল-ডাল মিলিয়ে খিচুড়ি হয় । যারা মানসিক করেন তাঁরা বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে আসেন । এবছর এখনও পর্যন্ত মাকে 75টা বেনারসি শাড়ি দিয়েছে ভক্তরা । তার মধ্যে আটটা শাড়ি মাকে পড়ানো হয়েছে । বাকি শাড়িগুলি যে সমস্ত গরিব মানুষ আছে, তাদের বিয়ের জন্য দান করা হয় । অষ্টমী এবং নবমীর দিন হাজার হাজার মানুষ ভোগ খায় এখানে । এদিন ছাগ বলি, ধুনো পোড়ানো, দন্ডি কাটা রীতি রয়েছে ৷ আদি মায়ের পুজোয় যা ফল পুজোয় নিবেদন করা হয় তা চন্দননগর হাসপাতালে দুঃস্থ রোগীদের দিয়ে আসা হয় ।
চাউলপট্টির আদি মা জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির সদস্য মানস সাহা বলেন, "আমাদের পুজোতে এই প্রথম কোনও মুখ্যমন্ত্রী আসছেন । তিনি আসার জন্য আমাদের আদি মাকে পঞ্চমীর পরিবর্তে তৃতীয়ার দিন কাপড় ও সোনা-রূপো দিয়ে সাজানো হচ্ছে । আগে থেকেই সমস্ত পরিকল্পনা করা হয়েছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সিকিউরিটি ছাড়াও আমাদের স্বেচ্ছাসেবকরা থাকবেন মন্দিরে । অন্যান্য বছরের তুলনায় দু'দিন আগে থেকে মায়ের দর্শন পাবেন সাধারণ ভক্তরা ।"
Chandannagar Chaul Patty Jagaddhatri Temple: পুজো উদ্বোধনে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তাই প্রথা ভেঙে একদিন আগেই সাজলেন চাউলপট্টির আদি জগদ্ধাত্রী মা ৷ প্রতিবার চতুর্থীর দিন মাকে কাপড় পড়ানো ও পঞ্চমীতে গয়না দিয়ে সাজানো হয় । এবারে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পুজো উদ্বোধন করবেন চতুর্থীতে ৷ তাই এই প্রথম তড়িঘড়ি তৃতীয়াতেই সাজানো হল আদি মা'কে ৷ আনুমানিক এক কেজি সোনা ও 10 কেজি রূপোয় সাজেন মা ।
চন্দননগরের এই পুজোকে ঘিরে দুটো মত শোনা যায় । কথিত আছে, কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বন্ধু ছিলেন দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী । কৃষ্ণচন্দ্র খাজনা দিতে না পেরে পুজোর সময় মুর্শিদাবাদে নবাবের কারাগারে বন্দি ছিলেন । দুর্গাপুজো মিটে যাওয়ার পর তিনি ছাড়া পান । গঙ্গা দিয়ে বজরায় করে যাওয়ার সময় ঢাকের শব্দে তাঁর বাড়িতে দুর্গাপুজোর কথা মনে পড়ে ৷ সেই সময় বন্ধু ইন্দ্র নারায়ণের চন্দননগরের বাড়িতে তিনি রাত্রিযাপন করেন । সেখানেই তিনি স্বপ্নে দুর্গারই আরেক রূপ দেখতে পান । সেই থেকে চাউল পট্টিতে জগদ্ধাত্রীতে পুজোর সূচনা হয় বলে মনে করা হয় ।
আরেকটি মতে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বন্দি দশা থেকে মুক্ত হয়ে বাড়ি ফিরে দুর্গাপুজো করতে না পারায় তার মনে দুঃখ হয় । তখন শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে দেবী হৈমন্তীকার আরাধনা করেন । সেই পুজো দেখেই ইন্দ্রনারায়ণ চন্দননগরের পুজো শুরু করেছিলেন বলে শোনা যায় । চন্দননগরের প্রথম জগদ্ধাত্রী পুজো চাউলপট্টিতেই হয়েছিল, এনিয়ে দ্বিমত নেই । প্রায় 300 বছর আগে এই পুজোর সূচনা হয়েছিল বলে অনুমান ।
চাউলপট্টির সেই পুজোয় আদি মা নামে পরিচিত । পুজো কমিটির সদস্য চন্দন ঘোষ বলেন, "হাজার একটা বেল পাতা দিয়ে হোম করা হয় । 200 কেজি চালের পোলাও, 50 কেজি দুধের পায়েস হয় । অষ্টমীতে 150 কেজি চাল-ডাল মিলিয়ে খিচুড়ি হয় । যারা মানসিক করেন তাঁরা বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে আসেন । এবছর এখনও পর্যন্ত মাকে 75টা বেনারসি শাড়ি দিয়েছে ভক্তরা । তার মধ্যে আটটা শাড়ি মাকে পড়ানো হয়েছে । বাকি শাড়িগুলি যে সমস্ত গরিব মানুষ আছে, তাদের বিয়ের জন্য দান করা হয় । অষ্টমী এবং নবমীর দিন হাজার হাজার মানুষ ভোগ খায় এখানে । এদিন ছাগ বলি, ধুনো পোড়ানো, দন্ডি কাটা রীতি রয়েছে ৷ আদি মায়ের পুজোয় যা ফল পুজোয় নিবেদন করা হয় তা চন্দননগর হাসপাতালে দুঃস্থ রোগীদের দিয়ে আসা হয় ।
চাউলপট্টির আদি মা জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির সদস্য মানস সাহা বলেন, "আমাদের পুজোতে এই প্রথম কোনও মুখ্যমন্ত্রী আসছেন । তিনি আসার জন্য আমাদের আদি মাকে পঞ্চমীর পরিবর্তে তৃতীয়ার দিন কাপড় ও সোনা-রূপো দিয়ে সাজানো হচ্ছে । আগে থেকেই সমস্ত পরিকল্পনা করা হয়েছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সিকিউরিটি ছাড়াও আমাদের স্বেচ্ছাসেবকরা থাকবেন মন্দিরে । অন্যান্য বছরের তুলনায় দু'দিন আগে থেকে মায়ের দর্শন পাবেন সাধারণ ভক্তরা ।"