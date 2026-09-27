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নকল সোনা কিনে প্রতারিত বিজেপি নেত্রী ! কারবারির থেকে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র-টাকা

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নকল সোনা কিনে প্রতারিত বিজেপি নেত্রী ! কারবারির থেকে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র-টাকা (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 27, 2026 at 5:39 PM IST

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Duplicate Gold: নকল সোনা কিনে প্রতারিত হলেন এক বিজেপি নেত্রী ৷ আর তাঁর অভিয়োগের ভিত্তিতে ওই নকল সোনা কারবারিকে গ্রেফতার করেছে গঙ্গারামপুর থানা পুলিশ ৷ ধৃতের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণ নকল সোনা এবং আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে । সেই সঙ্গে উদ্ধার হয়েছে প্রায় নগদ 60 হাজার টাকা । ধৃতের নাম মুনাহার আলি (46) । 

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পুলিশ সুপার অভিষেক গুপ্তা বলেন, "গঙ্গারামপুর থানা এলাকায় গত অগস্ট মাসে এক বিজেপি নেত্রীর বাড়িতে নকল সোনা বিক্রি করতে যায় এক ব্যক্তি । পরবর্তীতে পরিবার বুঝতে পারে তাদেরকে প্রতারণা করা হয়েছে । এরপরে গঙ্গারামপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করে তারা । সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ নকল সোনা কারবারিকে গ্রেফতার করেছে এবং প্রচুর নকল সোনার পাশাপাশি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে ।" 

তিনি আরও বলেন, "রবিবার ওই যুবককে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয় । 10 দিনের পুলিশ হেফাজতের জন্য আবেদন করা হয় । মহকুমা আদালত পাঁচদিনের পুলিশ হেফাজত মঞ্জুর করেছে । ওই নকল সোনার কারবারির সঙ্গে আরও কে কে যুক্ত রয়েছে সেই বিষয়ে তদন্ত করা হচ্ছে ।"

Duplicate Gold: নকল সোনা কিনে প্রতারিত হলেন এক বিজেপি নেত্রী ৷ আর তাঁর অভিয়োগের ভিত্তিতে ওই নকল সোনা কারবারিকে গ্রেফতার করেছে গঙ্গারামপুর থানা পুলিশ ৷ ধৃতের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণ নকল সোনা এবং আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে । সেই সঙ্গে উদ্ধার হয়েছে প্রায় নগদ 60 হাজার টাকা । ধৃতের নাম মুনাহার আলি (46) । 

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পুলিশ সুপার অভিষেক গুপ্তা বলেন, "গঙ্গারামপুর থানা এলাকায় গত অগস্ট মাসে এক বিজেপি নেত্রীর বাড়িতে নকল সোনা বিক্রি করতে যায় এক ব্যক্তি । পরবর্তীতে পরিবার বুঝতে পারে তাদেরকে প্রতারণা করা হয়েছে । এরপরে গঙ্গারামপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করে তারা । সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ নকল সোনা কারবারিকে গ্রেফতার করেছে এবং প্রচুর নকল সোনার পাশাপাশি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে ।" 

তিনি আরও বলেন, "রবিবার ওই যুবককে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয় । 10 দিনের পুলিশ হেফাজতের জন্য আবেদন করা হয় । মহকুমা আদালত পাঁচদিনের পুলিশ হেফাজত মঞ্জুর করেছে । ওই নকল সোনার কারবারির সঙ্গে আরও কে কে যুক্ত রয়েছে সেই বিষয়ে তদন্ত করা হচ্ছে ।"

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DUPLICATE GOLD
GANGARAMPUR GOLD RECOVERY
নকল সোনা
বিজেপি নেত্রী প্রতারিত
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