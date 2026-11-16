অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত সন্দেশখালির রেস্তরাঁ, সিলিন্ডার ফেটে এলাকায় আতঙ্ক
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Published : November 16, 2026 at 3:35 PM IST
আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত জনপ্রিয় রেস্তরাঁ। পুড়ে ছাই নগদ টাকা ও রেস্তরাঁর সমস্ত দামি আসবাবপত্র। আকস্মিক এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে সন্দেশখালির বাসন্তী রোডের ধারে সরবেড়িয়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই এলাকায় মিজানুর মোল্লা নামে এক ব্যক্তির 'গ্রিন ভ্যালি' নামের একটি রেস্তরাঁ ছিল। প্রতিদিনের মতো রাতে সমস্ত কাজ সেরে দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যান মালিক ও কর্মীরা। এরপর সোমবার ভোররাতে হঠাৎই ওই রেস্টুরেন্টটিতে আগুন দেখতে পান প্রাতঃভ্রমণকারী ও স্থানীয় বাসিন্দারা।
মুহূর্তের মধ্যে লেলিহান শিখা পুরো ঘরটিকে গ্রাস করে নেয়। আগুন লাগার পরপরই রেস্তরাঁর ভিতরে থাকা একাধিক গ্যাস সিলিন্ডার একের পর এক বিকট শব্দে ফেটে বিস্ফোরিত হতে শুরু করে। এর ফলে পুরো এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে আশপাশের মানুষজন ভয়ে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল বাহিনী।
স্থানীয়দের সক্রিয় সহযোগিতা ও দমকলের দীর্ঘক্ষণের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে ৷ রেস্তরাঁর মালিক মিজানুর মোল্লা বলেন, "সবই পুড়ে গিয়েছে ৷ অনেক ক্ষয়ক্ষতি হল ৷ শর্টসার্কিট থেকে আগুন লাগার সম্ভাবনা কম ৷ রাতে সব লাইট-ই বন্ধ থাকে ৷" তবে রেস্তোরাঁটি সম্পূর্ণ বন্ধ থাকায় এবং ভিতরে সেই মুহূর্তে কেউ না-থাকায় কোনও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি, যা একপ্রকার বড় বিপদ থেকে রক্ষা করেছে।
কিন্তু আগুনে পুড়ে নগদ টাকা-সহ কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে অনুমান মালিক পক্ষের। ভোরের এই আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডের আসল কারণ, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট নাকি নেপথ্যে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে, তা নিয়ে ধন্দে রয়েছেন এলাকাবাসী। পুলিশ ও দমকল বাহিনী যৌথভাবে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷
আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত জনপ্রিয় রেস্তরাঁ। পুড়ে ছাই নগদ টাকা ও রেস্তরাঁর সমস্ত দামি আসবাবপত্র। আকস্মিক এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে সন্দেশখালির বাসন্তী রোডের ধারে সরবেড়িয়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই এলাকায় মিজানুর মোল্লা নামে এক ব্যক্তির 'গ্রিন ভ্যালি' নামের একটি রেস্তরাঁ ছিল। প্রতিদিনের মতো রাতে সমস্ত কাজ সেরে দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যান মালিক ও কর্মীরা। এরপর সোমবার ভোররাতে হঠাৎই ওই রেস্টুরেন্টটিতে আগুন দেখতে পান প্রাতঃভ্রমণকারী ও স্থানীয় বাসিন্দারা।
মুহূর্তের মধ্যে লেলিহান শিখা পুরো ঘরটিকে গ্রাস করে নেয়। আগুন লাগার পরপরই রেস্তরাঁর ভিতরে থাকা একাধিক গ্যাস সিলিন্ডার একের পর এক বিকট শব্দে ফেটে বিস্ফোরিত হতে শুরু করে। এর ফলে পুরো এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে আশপাশের মানুষজন ভয়ে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল বাহিনী।
স্থানীয়দের সক্রিয় সহযোগিতা ও দমকলের দীর্ঘক্ষণের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে ৷ রেস্তরাঁর মালিক মিজানুর মোল্লা বলেন, "সবই পুড়ে গিয়েছে ৷ অনেক ক্ষয়ক্ষতি হল ৷ শর্টসার্কিট থেকে আগুন লাগার সম্ভাবনা কম ৷ রাতে সব লাইট-ই বন্ধ থাকে ৷" তবে রেস্তোরাঁটি সম্পূর্ণ বন্ধ থাকায় এবং ভিতরে সেই মুহূর্তে কেউ না-থাকায় কোনও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি, যা একপ্রকার বড় বিপদ থেকে রক্ষা করেছে।
কিন্তু আগুনে পুড়ে নগদ টাকা-সহ কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে অনুমান মালিক পক্ষের। ভোরের এই আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডের আসল কারণ, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট নাকি নেপথ্যে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে, তা নিয়ে ধন্দে রয়েছেন এলাকাবাসী। পুলিশ ও দমকল বাহিনী যৌথভাবে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷