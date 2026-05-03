নবান্ন-র কাছেই জ্বলছে আগুন, চারিদিক ঢাকল ধোঁয়ায় ! দেখুন ভিডিয়ো - FIRE BREAKS OUT IN CAR
Published : May 3, 2026 at 1:54 PM IST
ব্যস্ত সড়ক, গাড়ির ভিড়, তার মাঝেই আচমকা আগুনের লেলিহান শিখা ৷ শনিবার বিকেলে বিদ্যাসাগর সেতুর সংযোগপথে কোনা এক্সপ্রেসওয়ের নবান্ন সংলগ্ন এলাকায় এমনই আতঙ্ক ছড়াল এক চলন্ত গাড়িকে ঘিরে । কলকাতা থেকে হাওড়ার দিকে যাওয়ার পথে হঠাৎই গাড়িটির সামনের অংশ থেকে ধোঁয়া বেরোতে শুরু করে । মুহূর্তের মধ্যে সেই ধোঁয়া রূপ নেয় আগুনে । পরিস্থিতি বুঝে চালক ও গাড়িতে থাকা অন্য যাত্রীরা তড়িঘড়ি নেমে পড়েন । তাঁদেরই একজন পরে বলেন, "হঠাৎ দেখি ধোঁয়া উঠছে । আর এক সেকেন্ড দেরি হলে বড় বিপদ হতে পারত । কোনওরকমে নেমে প্রাণে বেঁচেছি ।"
ঘটনার খবর পেয়ে একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে । ফলে বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয় । দমকলের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, গাড়িটিতে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়লেও তাঁরা সময়মতো পৌঁছতে পেরেছেন । আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে । কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি, সেটাই স্বস্তির । এই ঘটনায় কিছু সময়ের জন্য ওই ব্যস্ত সড়কে যান চলাচলে প্রভাব পড়ে । গাড়ির সারি জমে যায়, ধীরগতিতে চলতে থাকে যানবাহন । পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় ৷
আগুন লাগার কারণ এখনও নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি । তবে প্রাথমিক তদন্তে বৈদ্যুতিক ত্রুটির সম্ভাবনাই বেশি বলে মনে করা হচ্ছে । পুলিশ ও দমকল যৌথভাবে বিষয়টি খতিয়ে দেখছে । প্রশাসনের এক কর্তা বলেন, "প্রযুক্তিগত কোনও গোলযোগ থেকেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান । বিস্তারিত তদন্তের পরই চূড়ান্ত কারণ জানা যাবে ।" ঘটনাটি আবারও প্রশ্ন তুলছে, চলন্ত গাড়ির নিরাপত্তা ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ কতটা জরুরি, তা নিয়ে । সামান্য ত্রুটি যে মুহূর্তে বড় বিপদের রূপ নিতে পারে, তারই এক জ্বলন্ত উদাহরণ হয়ে রইল কোনা এক্সপ্রেসওয়ের এই বিকেলের ঘটনা ।
