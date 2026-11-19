ফের কলকাতায় অগ্নিকাণ্ড, পাম অ্যাভিনিউয়ের বস্তিতে পৌঁছল 14টি ইঞ্জিন
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Published : November 19, 2026 at 2:46 PM IST
বৃহস্পতিবার ভোররাতে কলকাতার পাম অ্যাভিনিউয়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। ভোর প্রায় 3:50 মিনিট নাগাদ 8/2 পাম অ্যাভিনিউয়ের একটি বস্তি সংলগ্ন প্লাস্টিকের গোডাউনে প্রথম আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যেই সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের বস্তি এলাকায়। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে একের পর এক ঘর। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল বাহিনী। আগুনের ভয়াবহতা বিবেচনা করে মোট 14টি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজে নামে। প্রায় চার ঘণ্টার দীর্ঘ প্রচেষ্টায় আগুন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন দমকলকর্মীরা।
প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, প্লাস্টিকের গোডাউন থেকেই আগুনের সূত্রপাত। ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের ঘরগুলিতে। অগ্নিকাণ্ডে বেশ ক'য়েকটি ঘর পুড়ে যাওয়ার খবর মিলেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, আগুন লাগার সময় এলাকায় একাধিক বিকট শব্দ শোনা যায়, যা সিলিন্ডার বিস্ফোরণের মতো বলে মনে হয়েছে। আগুন ছড়িয়ে পড়তেই আতঙ্কে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন বাসিন্দারা। প্রথমে নিজেরাই আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন তাঁরা।
পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দমকলকর্মীরা বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যান। এখনও পর্যন্ত বড়সড় প্রাণহানির খবর সামনে আসেনি। কী কারণে এই অগ্নিকাণ্ড, তা এখনও স্পষ্ট নয়। আগুন লাগার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। ফের একবার কলকাতার বুকে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডকে কেন্দ্র করে প্রশ্নের মুখে ঘিঞ্জি এলাকায় অগ্নিনির্বাপণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা।
বৃহস্পতিবার ভোররাতে কলকাতার পাম অ্যাভিনিউয়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। ভোর প্রায় 3:50 মিনিট নাগাদ 8/2 পাম অ্যাভিনিউয়ের একটি বস্তি সংলগ্ন প্লাস্টিকের গোডাউনে প্রথম আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যেই সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের বস্তি এলাকায়। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে একের পর এক ঘর। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল বাহিনী। আগুনের ভয়াবহতা বিবেচনা করে মোট 14টি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজে নামে। প্রায় চার ঘণ্টার দীর্ঘ প্রচেষ্টায় আগুন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন দমকলকর্মীরা।
প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, প্লাস্টিকের গোডাউন থেকেই আগুনের সূত্রপাত। ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের ঘরগুলিতে। অগ্নিকাণ্ডে বেশ ক'য়েকটি ঘর পুড়ে যাওয়ার খবর মিলেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, আগুন লাগার সময় এলাকায় একাধিক বিকট শব্দ শোনা যায়, যা সিলিন্ডার বিস্ফোরণের মতো বলে মনে হয়েছে। আগুন ছড়িয়ে পড়তেই আতঙ্কে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন বাসিন্দারা। প্রথমে নিজেরাই আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন তাঁরা।
পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দমকলকর্মীরা বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যান। এখনও পর্যন্ত বড়সড় প্রাণহানির খবর সামনে আসেনি। কী কারণে এই অগ্নিকাণ্ড, তা এখনও স্পষ্ট নয়। আগুন লাগার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। ফের একবার কলকাতার বুকে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডকে কেন্দ্র করে প্রশ্নের মুখে ঘিঞ্জি এলাকায় অগ্নিনির্বাপণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা।