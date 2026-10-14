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রেস্তোরাঁয় আগুন, প্রাণ বাঁচাতে উপরতলা থেকে পরপর ঝাঁপ

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রেস্তোরাঁর উপরতলা থেকে ঝাঁপ দেওয়ার মুহূর্ত (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 14, 2026 at 12:03 PM IST

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Fire at Restaurant in Delhi Jafrabad: উৎসবের মরশুমে নয়াদিল্লির জাফরাবাদ এলাকার উধম রেস্তোরাঁয় আগুন ৷ প্রাণ বাঁচাতে লাফ দিলেন কয়েকজন ৷ নীচে থাকা লোকজন লাফিয়ে পড়া ব্যক্তিদের উদ্ধার করেন । আগুন লাগার ফলে ঘটনাস্থলে উপস্থিতদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং লোকজন পালানোর চেষ্টা করে । তবে, ফায়ার ইঞ্জিনের সাহায্য ছাড়াই দমকলকর্মীরা আগুন নিভিয়ে ফেলেন । তবে খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে একটি ফায়ার ইঞ্জিনও এসে পৌঁছয় । 

দিল্লি পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, 13 অক্টোবর মঙ্গলবার রাত প্রায় 10টা 34 মিনিটে ওয়েলকাম থানা এলাকায় আগুন লাগার খবর পাওয়া যায় । মৌজপুরের প্রধান জাফরাবাদ রোডের 169 নম্বর দোকানে অবস্থিত উধম সিং রেস্তোরাঁর রান্নাঘরে আগুন লাগে । রেস্তোরাঁর কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন । এই ঘটনায় কেউ আহত হননি । তবে বর্তমানে, রেস্তোরাঁর রান্নাঘরে আগুন লাগার কারণ এখনও নিশ্চিত করা যায়নি । আগুন লাগার কারণ নিয়ে তদন্ত চলছে ৷ তদন্তের পরেই আগুন লাগার কারণ এবং ঘটনা সম্পর্কিত অন্যান্য দিক সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করা হবে ।

Fire at Restaurant in Delhi Jafrabad: উৎসবের মরশুমে নয়াদিল্লির জাফরাবাদ এলাকার উধম রেস্তোরাঁয় আগুন ৷ প্রাণ বাঁচাতে লাফ দিলেন কয়েকজন ৷ নীচে থাকা লোকজন লাফিয়ে পড়া ব্যক্তিদের উদ্ধার করেন । আগুন লাগার ফলে ঘটনাস্থলে উপস্থিতদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং লোকজন পালানোর চেষ্টা করে । তবে, ফায়ার ইঞ্জিনের সাহায্য ছাড়াই দমকলকর্মীরা আগুন নিভিয়ে ফেলেন । তবে খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে একটি ফায়ার ইঞ্জিনও এসে পৌঁছয় । 

দিল্লি পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, 13 অক্টোবর মঙ্গলবার রাত প্রায় 10টা 34 মিনিটে ওয়েলকাম থানা এলাকায় আগুন লাগার খবর পাওয়া যায় । মৌজপুরের প্রধান জাফরাবাদ রোডের 169 নম্বর দোকানে অবস্থিত উধম সিং রেস্তোরাঁর রান্নাঘরে আগুন লাগে । রেস্তোরাঁর কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন । এই ঘটনায় কেউ আহত হননি । তবে বর্তমানে, রেস্তোরাঁর রান্নাঘরে আগুন লাগার কারণ এখনও নিশ্চিত করা যায়নি । আগুন লাগার কারণ নিয়ে তদন্ত চলছে ৷ তদন্তের পরেই আগুন লাগার কারণ এবং ঘটনা সম্পর্কিত অন্যান্য দিক সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করা হবে ।

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TAGGED:

DELHI FIRE
দিল্লিতে রেস্তোরাঁয় আগুন
প্রাণ বাঁচাতে রেস্তোরাঁ থেকে ঝাঁপ
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DELHI RESTAURANT FIRE

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