বাংলা-ঝাড়খণ্ড যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, রাস্তার উপর দিয়ে বইছে পাহাড়ি নদী

বাংলা-ঝাড়খণ্ড যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, রাস্তার উপর দিয়ে বইছে পাহাড়ি নদী
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Published : September 5, 2026 at 6:24 PM IST
পাহাড়ি নদীর জলে বাংলা-ঝাড়খণ্ডের অন্যতম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। রাজ্য সড়কের রাস্তার উপর দিয়ে প্রবল গতিতে বইছে খরস্রোতা গোমানি নদীর জল। রাস্তার দু'দিকে ব্যারিকেড দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যাতায়াত। যার ফলে রাস্তার দু'দিকে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাথর, এনটিপিসি-র ছাইবোঝাই লরি। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় অ্যাম্বুলেন্স বন্ধ মুর্শিদাবাদের ফরাক্কায়। স্কুলে যেতে পারছে না পড়ুয়ারা।
ফরাক্কা ব্লকের বিডিও সুজয় ব্যাপারী বলেন, "নিশিন্দ্রা কাটানে প্রবল গতিতে জল বইছে। রাস্তার দু'দিক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আপাতত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। জল কমলেই রাস্তা খোলা হবে।" প্রতি বছর চরম দুর্ভোগ নিয়েই বর্ষা কাটাতে হয় ফরাক্কা এলাকার বাসিন্দাদের। ফিডার ক্যানেলের অ্যাফ্ল্যেক্স বাঁধের রাস্তা এখন ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। এনটিপিসি-র অধীনে রয়েছে এই বাঁধ।
স্থানীয় মানুষের বক্তব্য, "এই দুর্ভোগ শুধু এই বছরের নয়। গত 30-35 বছর ধরে একই সমস্যার মোকাবিলা করতে হচ্ছে ৷ ঝাড়খণ্ডে অতিবৃষ্টি হলেই খড়স্রোতা গুমানি নদীর জল বইতে শুরু করে ৷ সেই জলের তোড়ে ভেঙে যায় বাংলা ঝাড়খণ্ডের অত্যতম যোগাযোগের এই সড়ক । রাস্তা সংস্কার না-হওয়া পর্যন্ত দুর্ভোগে কাটাতে হয় ।" আরও দুর্ভোগের আশঙ্কা করছেন স্থানীয় মানুষ। জলের তোড়ে বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষি জমি প্লাবিত হয়েছে। নিশিন্দ্রা কাটানের পাশে থাকা ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাই পুকুরও (অ্যাশ পন্ড) ডুবে গিয়েছে ৷
পাহাড়ি নদীর জলে বাংলা-ঝাড়খণ্ডের অন্যতম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। রাজ্য সড়কের রাস্তার উপর দিয়ে প্রবল গতিতে বইছে খরস্রোতা গোমানি নদীর জল। রাস্তার দু'দিকে ব্যারিকেড দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যাতায়াত। যার ফলে রাস্তার দু'দিকে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাথর, এনটিপিসি-র ছাইবোঝাই লরি। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় অ্যাম্বুলেন্স বন্ধ মুর্শিদাবাদের ফরাক্কায়। স্কুলে যেতে পারছে না পড়ুয়ারা।
ফরাক্কা ব্লকের বিডিও সুজয় ব্যাপারী বলেন, "নিশিন্দ্রা কাটানে প্রবল গতিতে জল বইছে। রাস্তার দু'দিক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আপাতত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। জল কমলেই রাস্তা খোলা হবে।" প্রতি বছর চরম দুর্ভোগ নিয়েই বর্ষা কাটাতে হয় ফরাক্কা এলাকার বাসিন্দাদের। ফিডার ক্যানেলের অ্যাফ্ল্যেক্স বাঁধের রাস্তা এখন ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। এনটিপিসি-র অধীনে রয়েছে এই বাঁধ।
স্থানীয় মানুষের বক্তব্য, "এই দুর্ভোগ শুধু এই বছরের নয়। গত 30-35 বছর ধরে একই সমস্যার মোকাবিলা করতে হচ্ছে ৷ ঝাড়খণ্ডে অতিবৃষ্টি হলেই খড়স্রোতা গুমানি নদীর জল বইতে শুরু করে ৷ সেই জলের তোড়ে ভেঙে যায় বাংলা ঝাড়খণ্ডের অত্যতম যোগাযোগের এই সড়ক । রাস্তা সংস্কার না-হওয়া পর্যন্ত দুর্ভোগে কাটাতে হয় ।" আরও দুর্ভোগের আশঙ্কা করছেন স্থানীয় মানুষ। জলের তোড়ে বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষি জমি প্লাবিত হয়েছে। নিশিন্দ্রা কাটানের পাশে থাকা ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাই পুকুরও (অ্যাশ পন্ড) ডুবে গিয়েছে ৷