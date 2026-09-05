ETV Bharat / Videos

বাংলা-ঝাড়খণ্ড যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, রাস্তার উপর দিয়ে বইছে পাহাড়ি নদী

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
রাস্তার উপর দিয়ে বিপজ্জনকভাবে বইছে পাহাড়ি নদীর জল (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 5, 2026 at 6:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

পাহাড়ি নদীর জলে বাংলা-ঝাড়খণ্ডের অন্যতম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। রাজ্য সড়কের রাস্তার উপর দিয়ে প্রবল গতিতে বইছে খরস্রোতা গোমানি নদীর জল। রাস্তার দু'দিকে ব্যারিকেড দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যাতায়াত। যার ফলে রাস্তার দু'দিকে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাথর, এনটিপিসি-র ছাইবোঝাই লরি। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় অ্যাম্বুলেন্স বন্ধ মুর্শিদাবাদের ফরাক্কায়। স্কুলে যেতে পারছে না পড়ুয়ারা। 

ফরাক্কা ব্লকের বিডিও সুজয় ব্যাপারী বলেন, "নিশিন্দ্রা কাটানে প্রবল গতিতে জল বইছে। রাস্তার দু'দিক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আপাতত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। জল কমলেই রাস্তা খোলা হবে।" প্রতি বছর চরম দুর্ভোগ নিয়েই বর্ষা কাটাতে হয় ফরাক্কা এলাকার বাসিন্দাদের। ফিডার ক্যানেলের অ্যাফ্ল্যেক্স বাঁধের রাস্তা এখন ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। এনটিপিসি-র অধীনে রয়েছে এই বাঁধ। 

স্থানীয় মানুষের বক্তব্য, "এই দুর্ভোগ শুধু এই বছরের নয়। গত 30-35 বছর ধরে একই সমস্যার মোকাবিলা করতে হচ্ছে ৷ ঝাড়খণ্ডে অতিবৃষ্টি হলেই খড়স্রোতা গুমানি নদীর জল বইতে শুরু করে ৷ সেই জলের তোড়ে ভেঙে যায় বাংলা ঝাড়খণ্ডের অত্যতম যোগাযোগের এই সড়ক । রাস্তা সংস্কার না-হওয়া পর্যন্ত দুর্ভোগে কাটাতে হয় ।" আরও দুর্ভোগের আশঙ্কা করছেন স্থানীয় মানুষ। জলের তোড়ে বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষি জমি প্লাবিত হয়েছে। নিশিন্দ্রা কাটানের পাশে থাকা ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাই পুকুরও (অ্যাশ পন্ড) ডুবে গিয়েছে ৷ 

পাহাড়ি নদীর জলে বাংলা-ঝাড়খণ্ডের অন্যতম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। রাজ্য সড়কের রাস্তার উপর দিয়ে প্রবল গতিতে বইছে খরস্রোতা গোমানি নদীর জল। রাস্তার দু'দিকে ব্যারিকেড দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যাতায়াত। যার ফলে রাস্তার দু'দিকে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাথর, এনটিপিসি-র ছাইবোঝাই লরি। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় অ্যাম্বুলেন্স বন্ধ মুর্শিদাবাদের ফরাক্কায়। স্কুলে যেতে পারছে না পড়ুয়ারা। 

ফরাক্কা ব্লকের বিডিও সুজয় ব্যাপারী বলেন, "নিশিন্দ্রা কাটানে প্রবল গতিতে জল বইছে। রাস্তার দু'দিক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আপাতত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। জল কমলেই রাস্তা খোলা হবে।" প্রতি বছর চরম দুর্ভোগ নিয়েই বর্ষা কাটাতে হয় ফরাক্কা এলাকার বাসিন্দাদের। ফিডার ক্যানেলের অ্যাফ্ল্যেক্স বাঁধের রাস্তা এখন ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। এনটিপিসি-র অধীনে রয়েছে এই বাঁধ। 

স্থানীয় মানুষের বক্তব্য, "এই দুর্ভোগ শুধু এই বছরের নয়। গত 30-35 বছর ধরে একই সমস্যার মোকাবিলা করতে হচ্ছে ৷ ঝাড়খণ্ডে অতিবৃষ্টি হলেই খড়স্রোতা গুমানি নদীর জল বইতে শুরু করে ৷ সেই জলের তোড়ে ভেঙে যায় বাংলা ঝাড়খণ্ডের অত্যতম যোগাযোগের এই সড়ক । রাস্তা সংস্কার না-হওয়া পর্যন্ত দুর্ভোগে কাটাতে হয় ।" আরও দুর্ভোগের আশঙ্কা করছেন স্থানীয় মানুষ। জলের তোড়ে বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষি জমি প্লাবিত হয়েছে। নিশিন্দ্রা কাটানের পাশে থাকা ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাই পুকুরও (অ্যাশ পন্ড) ডুবে গিয়েছে ৷ 

For All Latest Updates

TAGGED:

WATER LOGGING
HEAVY RAIN IN BENGAL
FARAKKA FLOOD
বিপজ্জনকভাবে বইছে নদীর জল
FARAKKA JHARKHAND CONNECTIVITY

সম্বন্ধীয় প্রতিবেদন

TWO ELEPHANTS FALL INTO WATER BODY

আলিপুরদুয়ারে চা বাগানের জলাশয়ে পড়ে গেল মা-শাবক হাতি

September 2, 2026 at 6:17 PM IST
Asansol Railway colony Flood

ঘরে হাঁটু জল, টানা বৃষ্টিতে দুর্ভোগের চেনা ছবি আসানসোলে

September 2, 2026 at 3:24 PM IST
SUVENDU ON DECEASED FISHERMEN

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

August 30, 2026 at 4:36 PM IST
chameleon rescued from dankuni

চোখ ঘোরাতে পারে 360 ডিগ্রি, ডানকুনি থেকে উদ্ধার বিরল প্রজাতির ক্যামিলিয়ন

August 30, 2026 at 10:28 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.