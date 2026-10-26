কলকাতায় এমিরেটসের এ 350, জল ছিটিয়ে অভ্যর্থনা ! দুবাইয়ের উড়ানে নতুন অধ্যায়

কলকাতায় এমিরেটসের এ 350, জল ছিটিয়ে অভ্যর্থনা ! দুবাইয়ের উড়ানে নতুন অধ্যায়
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 26, 2026 at 3:05 PM IST
পূর্ব ভারতের আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবায় নতুন সংযোজন । কলকাতা বিমানবন্দরে প্রথম অবতরণ করল এমিরেটসের অত্যাধুনিক এয়ারবাস এ 350 । রানওয়ে ছোঁয়ার পর বিমানটিকে ওয়াটার ক্যানন স্যালুট দিয়ে স্বাগত জানানো হয় । এই বিমান চালুর পাশাপাশি কলকাতা-দুবাই রুটে উড়ানের সংখ্যা বাড়ানোরও উদ্যোগ নিয়েছে বিমানসংস্থা । ফলে দুবাই হয়ে ইউরোপ ও আমেরিকায় যাতায়াতকারী যাত্রীরা উপকৃত হবেন বলে আশা ।
বিমানবন্দর সূত্রে খবর, এত দিন কলকাতা-দুবাই রুটে এমিরেটসের পরিষেবায় মূলত বোয়িং 777 এবং এয়ারবাস এ 380 ব্যবহার করা হত । এ বার সেই তালিকায় যুক্ত হল এ 350 । 2024 সাল থেকে এই মডেলের বিমান নিজেদের বহরে অন্তর্ভুক্ত করতে শুরু করে এমিরেটস । আধুনিক কেবিন, আরামদায়ক আসন এবং উন্নত প্রযুক্তির কারণে যাত্রীদের ভ্রমণ আরও স্বচ্ছন্দ হবে বলে আশা করা হচ্ছে । জ্বালানি সাশ্রয়ের দিক থেকেও বিমানটি গুরুত্বপূর্ণ ।
ভারতে নির্দিষ্ট কয়েকটি রুটে চলাচলের পর এ বার কলকাতাতেও এ 350 চালু করল এমিরেটস । উৎসব ও শীতের মরশুমে যাত্রীসংখ্যা বাড়ার কথা মাথায় রেখে কলকাতা-দুবাই রুটে পরিষেবা বৃদ্ধির পরিকল্পনাও রয়েছে । ফলে আন্তর্জাতিক সংযোগ আরও মজবুত হওয়ার পাশাপাশি পূর্ব ভারতের যাত্রীদের যাতায়াতেও সুবিধা হবে বলে মনে করা হচ্ছে ।
পূর্ব ভারতের আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবায় নতুন সংযোজন । কলকাতা বিমানবন্দরে প্রথম অবতরণ করল এমিরেটসের অত্যাধুনিক এয়ারবাস এ 350 । রানওয়ে ছোঁয়ার পর বিমানটিকে ওয়াটার ক্যানন স্যালুট দিয়ে স্বাগত জানানো হয় । এই বিমান চালুর পাশাপাশি কলকাতা-দুবাই রুটে উড়ানের সংখ্যা বাড়ানোরও উদ্যোগ নিয়েছে বিমানসংস্থা । ফলে দুবাই হয়ে ইউরোপ ও আমেরিকায় যাতায়াতকারী যাত্রীরা উপকৃত হবেন বলে আশা ।
বিমানবন্দর সূত্রে খবর, এত দিন কলকাতা-দুবাই রুটে এমিরেটসের পরিষেবায় মূলত বোয়িং 777 এবং এয়ারবাস এ 380 ব্যবহার করা হত । এ বার সেই তালিকায় যুক্ত হল এ 350 । 2024 সাল থেকে এই মডেলের বিমান নিজেদের বহরে অন্তর্ভুক্ত করতে শুরু করে এমিরেটস । আধুনিক কেবিন, আরামদায়ক আসন এবং উন্নত প্রযুক্তির কারণে যাত্রীদের ভ্রমণ আরও স্বচ্ছন্দ হবে বলে আশা করা হচ্ছে । জ্বালানি সাশ্রয়ের দিক থেকেও বিমানটি গুরুত্বপূর্ণ ।
ভারতে নির্দিষ্ট কয়েকটি রুটে চলাচলের পর এ বার কলকাতাতেও এ 350 চালু করল এমিরেটস । উৎসব ও শীতের মরশুমে যাত্রীসংখ্যা বাড়ার কথা মাথায় রেখে কলকাতা-দুবাই রুটে পরিষেবা বৃদ্ধির পরিকল্পনাও রয়েছে । ফলে আন্তর্জাতিক সংযোগ আরও মজবুত হওয়ার পাশাপাশি পূর্ব ভারতের যাত্রীদের যাতায়াতেও সুবিধা হবে বলে মনে করা হচ্ছে ।